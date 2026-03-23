O româncă a câștigat 500.000 de euro și a dispărut fără urmă. Cum a reacționat iubitul ei

O întâmplare neobișnuită petrecută într-o mică localitate din Italia a atras atenția publicului și a devenit rapid subiect de discuție în presa italiană. O femeie de origine română, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a câștigat un premiu impresionant de 500.000 de euro în urma achiziționării unui bilet răzuibil, însă ceea ce a urmat după descoperirea câștigului a surprins pe toată lumea.

Totul s-a petrecut în orașul Carsoli, unde femeia locuia de mai mulți ani alături de partenerul său. Într-o zi aparent obișnuită, aceasta a primit biletul de loterie și a decis să îl răzuiască pe loc, într-un bar frecventat de localnici. Spre surprinderea ei, biletul s-a dovedit a fi câștigătorul marelui premiu. După verificarea autenticității, vestea s-a răspândit rapid în comunitate, iar momentul părea să marcheze începutul unei schimbări majore în viața cuplului.

O româncă a fugit cu premiul cel mare

După acest episod, femeia ar fi făcut un pas firesc pentru protejarea câștigului: a mers la o instituție bancară pentru a depune biletul câștigător. În mod normal, acesta ar fi fost începutul procesului de revendicare a sumei. Însă, în loc să revină acasă și să împărtășească momentul cu partenerul ei, femeia nu s-a mai întors.

Dispariția sa a ridicat semne de întrebare, mai ales în contextul în care cei doi aveau o relație stabilă și erau cunoscuți în zonă. Partenerul ei a încercat să ia legătura cu aceasta, însă fără rezultat. Lipsa oricărei explicații a alimentat speculațiile privind motivele plecării sale bruște.

Cazul a devenit și mai neobișnuit prin reacția bărbatului, care, în loc să escaladeze situația sau să solicite intervenția autorităților, a ales o atitudine calmă și rezervată. Deși situația ar fi putut degenera într-un conflict, el a preferat să aștepte, manifestând o abordare neașteptat de tolerantă.

„E calm, nu pare deloc îngrijorat și spune că totul e în regulă. Între timp, partenera lui nu a venit încă acasă, dar asta nu pare să-l îngrijoreze”, a spus un prieten de-al bărbatului.

