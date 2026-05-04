Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete

Adelina și Cristi Chivu sunt împreună de mulți ani, iar relația lor pare mai solidă ca oricând. Cei doi s-au cunoscut în timp ce Adelina era la muncă și nu a durat mult până s-a aprins scânteia dintre ei. Dacă el este cunoscut pentru cariera sa de fotbalist și antrenor, puțini știu cu ce se ocupă soția lui.

Cum s-au cunoscut Adelina și Cristi Chivu

Cristi Chivu este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști și antrenori din lume. Cu atât mai mult acum, când a câștigat campionatul într-una dintre cele mai importante cinci ligi din Europa. Și pe plan sentimental a avut parte de reușite și asta pentru că trăiește o poveste de iubire ca în basme. El și Adelina sunt căsătoriți de mai bine de 17 ani și s-au cunoscut pe când ea avea doar 19 ani. Aceștia s-au văzut prima dată la mare, iar apoi destinul a făcut să se revadă atunci când Adelina trebuia să îi ia un interviu.

Noi ne-am cunoscut prima dată când aveam 19 ani. Ne-am întâlnit întâmplător la mare. El era cu gașca lui de prieteni, eu eram cu prietenii mei, iar el cunoștea pe cineva din anturajul meu. A venit să salute și a plecat, după care i-a dat amicului meu un mesaj că vrea să mă cunoască. Mie nu îmi trebuia celebritate atunci. Eu stăteam pe șezlong și învățam pentru facultate. A doua oară l-am văzut la aeroport. Eu eram reporter și am mers să-l întâmpin. Am mers mai mulți reporteri să-l pândim când vine. El avea obiceiul să mai facă escale, cumva să-i deruteze pe jurnaliști, a povestit ea.

În plus, a mai explicat că atunci când i-a venit rândul să îi pună întrebări fotbalistului, a avut loc un mic incident. De aici, flacăra dintre ei s-a aprins rapid.

Am făcut cu rândul, iar el a ieșit pe poartă fix când a venit rândul meu să pândesc. A ieșit altcineva înainte lui, iar ușa m-a lovit fix în tâmplă. Am căzut, m-am accidentat, toată lumea a luat interviu – mai puțin eu, a mai adăugat Adelina Chivu în cadrul unui podcast.

Cu ce se ocupă soția fotbalistului

Adelina Chivu și-a început cariera ca jurnalist sportiv. A lucrat la mai multe publicații, iar ulterior s-a retras din viața publică și a plecat în Italia pentru a-și susține soțul. După 16 ani de pauză, prezentatoarea TV s-a întors în platourile de filmare de la Antena 1, pentru a deveni coprezentatoarea emisiunii X Factor.

Televiziunea a evoluat foarte mult în toți acești ani. Eu pot să spun doar ce am văzut în cadrul Antenei 1 în ultima perioadă. Studiourile, dotările și tot ce ține de partea tehnică sunt la un cu totul alt nivel. Set-up-ul de la „X Factor este ceva impresionant. Cred însă că este nevoie de mai multe personaje-emblemă în cadrul trusturilor. Foarte mulți oameni pe care mie una mi-ar plăcea să îi văd mai mult la televizor se concentrează pe partea de online și cred că e păcat, a declarat ea pentru VIVA.

