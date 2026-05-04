Acasă » Știri » Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete

Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete

De: Denisa Crăciun 04/05/2026 | 19:22
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu/ sursa foto: Instagram

Adelina și Cristi Chivu sunt împreună de mulți ani, iar relația lor pare mai solidă ca oricând. Cei doi s-au cunoscut în timp ce Adelina era la muncă și nu a durat mult până s-a aprins scânteia dintre ei. Dacă el este cunoscut pentru cariera sa de fotbalist și antrenor, puțini știu cu ce se ocupă soția lui.

Adelina și Cristi Chivu trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Aceștia au împreună două fiice, ambele crescute în Italia. Cuplul este destul de discret și nu au foarte multe apariții publice. Din acest motiv, puțini știu cum s-au cunoscut cei doi, dar și cu ce se ocupă Adelina.

Cum s-au cunoscut Adelina și Cristi Chivu

Cristi Chivu este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști și antrenori din lume. Cu atât mai mult acum, când a câștigat campionatul într-una dintre cele mai importante cinci ligi din Europa. Și pe plan sentimental a avut parte de reușite și asta pentru că trăiește o poveste de iubire ca în basme. El și Adelina sunt căsătoriți de mai bine de 17 ani și s-au cunoscut pe când ea avea doar 19 ani. Aceștia s-au văzut prima dată la mare, iar apoi destinul a făcut să se revadă atunci când Adelina trebuia să îi ia un interviu.

Noi ne-am cunoscut prima dată când aveam 19 ani. Ne-am întâlnit întâmplător la mare. El era cu gașca lui de prieteni, eu eram cu prietenii mei, iar el cunoștea pe cineva din anturajul meu. A venit să salute și a plecat, după care i-a dat amicului meu un mesaj că vrea să mă cunoască. Mie nu îmi trebuia celebritate atunci. Eu stăteam pe șezlong și învățam pentru facultate. A doua oară l-am văzut la aeroport. Eu eram reporter și am mers să-l întâmpin. Am mers mai mulți reporteri să-l pândim când vine. El avea obiceiul să mai facă escale, cumva să-i deruteze pe jurnaliști, a povestit ea.

În plus, a mai explicat că atunci când i-a venit rândul să îi pună întrebări fotbalistului, a avut loc un mic incident. De aici, flacăra dintre ei s-a aprins rapid.

Am făcut cu rândul, iar el a ieșit pe poartă fix când a venit rândul meu să pândesc. A ieșit altcineva înainte lui, iar ușa m-a lovit fix în tâmplă. Am căzut, m-am accidentat, toată lumea a luat interviu – mai puțin eu, a mai adăugat Adelina Chivu în cadrul unui podcast.

Cu ce se ocupă soția fotbalistului

Adelina Chivu și-a început cariera ca jurnalist sportiv. A lucrat la mai multe publicații, iar ulterior s-a retras din viața publică și a plecat în Italia pentru a-și susține soțul. După 16 ani de pauză, prezentatoarea TV s-a întors în platourile de filmare de la Antena 1, pentru a deveni coprezentatoarea emisiunii X Factor.

Televiziunea a evoluat foarte mult în toți acești ani. Eu pot să spun doar ce am văzut în cadrul Antenei 1 în ultima perioadă. Studiourile, dotările și tot ce ține de partea tehnică sunt la un cu totul alt nivel. Set-up-ul de la „X Factor este ceva impresionant. Cred însă că este nevoie de mai multe personaje-emblemă în cadrul trusturilor. Foarte mulți oameni pe care mie una mi-ar plăcea să îi văd mai mult la televizor se concentrează pe partea de online și cred că e păcat, a declarat ea pentru VIVA.

VEZI ȘI: Cristi Chivu a dat lovitura cu Inter. Clubul unde antrenează românul, cel mai mare profit din Europa

Cum arată soția lui Cristi Chivu la 44 de ani. Adelina Chivu este o prezență discretă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul să bea o cafea la un bar
Știri
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul…
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Știri
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Mediafax
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în...
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi
Gandul.ro
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi
Gandul.ro
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul ...
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul să bea o cafea la un bar
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Beatrice, tânăra pentru care s-a mobilizat întreaga Românie, a murit. Era diagnosticată cu o formă ...
Beatrice, tânăra pentru care s-a mobilizat întreaga Românie, a murit. Era diagnosticată cu o formă rară de cancer
Andreea Bănică, a răbufnit după ce românii au criticat prețurile de pe litoral: ”În Bulgaria, ...
Andreea Bănică, a răbufnit după ce românii au criticat prețurile de pe litoral: ”În Bulgaria, o bere costă 5 euro”
Romeo Vasiloni divulgă tot! Ce se ascunde, de fapt, în spatele despărțirii dintre Răzvan și Ella: ...
Romeo Vasiloni divulgă tot! Ce se ascunde, de fapt, în spatele despărțirii dintre Răzvan și Ella: “E momentul perfect să profite”
Căpitanul echipei Dinamo va deveni tătic! Cătălin Cîrjan a dezvăluit sexul bebelușului
Căpitanul echipei Dinamo va deveni tătic! Cătălin Cîrjan a dezvăluit sexul bebelușului
Vezi toate știrile