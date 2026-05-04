Cristi Chivu, mesaj după ce echipa antrenată a câștigat titlul! Cui îi mulțumește pentru succes

Cristian Chivu a trăit unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale, după ce Inter Milano a devenit campioana Italiei pentru a 21-a oară, în urma victoriei cu 2-0 împotriva Parmei, în etapa a 35-a din Serie A. Pentru tehnicianul român, acest succes are o semnificație aparte, fiind primul trofeu câștigat din postura de antrenor la nivel de seniori.

Antrenorul a ținut să evidențieze meritul jucătorilor și al suporterilor, subliniind că acest titlu vine după un sezon dificil, marcat de provocări și momente complicate. Echipa a reușit însă să se redreseze și să își regăsească motivația, mai ales după o perioadă excelentă la începutul anului, când a legat o serie impresionantă de victorii.

Chiar și eșecurile, inclusiv eliminarea din competițiile europene sau un rezultat nefavorabil în derby, au fost transformate în lecții care au contribuit la maturizarea grupului.

„Un sezon este un maraton: la final câștigă cine adună cele mai multe puncte și, din fericire, am reușit, acceptând înfrângerile, dar fiind capabili să reacționăm. Între ianuarie și februarie am câștigat 14 meciuri din 14 și atunci am înțeles. Am trecut și peste eliminarea din Champions League și înfrângerea din derby, dar am rămas în picioare cu demnitate”, a povestit Cristi Chivu.

Cui a mulțumit Cristi Chivu pentru succesul echipei

Cristi Chivu a evitat să își asume meritele în mod direct, preferând să pună accent pe munca colectivă și pe relația construită cu echipa. Stilul său de antrenorat se bazează pe empatie și autenticitate, valori care, în opinia sa, au contribuit la coeziunea lotului.

„Nu vorbesc despre mine. Din punct de vedere uman, sunt atipic (…). Mi-am propus să fiu antrenor în felul meu, să fiu empatic, să nu mă gândesc la aprobarea cuiva din afară. „Stafful meu merită multe laude, dar și predecesorii mei, pentru că au făcut o treabă excelentă, făcându-mi totul mai ușor. Acești băieți au cunoștințe importante despre fotbal. Jucătorii buni sunt cei care îi fac pe antrenori să câștige”, a mai spus tehnicianul român.

