O femeie din București a transformat scara blocului într-o bibliotecă. Proiectul a atras curioși din tot cartierul

O femeie din București a pus în aplicare un concept inedit, după ce s-a gândit să doneze „cărțile copilăriei”. Ea a reușit să deschidă o bibliotecă la scara blocului în care locuiește, în sectorul 6. Ajutată de administratorul blocului, aceasta a pregătit totul în detaliu, amenajând fiecare raft. În prezent, locuitorii au posibilitatea de a împrumuta cărți de la scară.

Inițiativa a pornit de la o locatară care a dorit să ofere mai departe cărțile din copilărie și adolescență. Totul s-a derulat sub atenta supraveghere a administratorului blocului, cunoscut pentru implicarea sa în proiecte comunitare.

Împreună, cei doi au pus bazele unui proiect cu un mesaj simplu: „împrumută și citește”. Locuitorii pot lua gratuit cărți acasă, fără obligația de a le returna, fiind însă încurajați să aducă la rândul lor alte volume.

Cum a pornit proiectul bibliotecii de bloc

Inițial, femeia a încercat să doneze cărțile din copilărie și adolescență către un ONG sau o asociație, însă planul ei a luat o altă direcție. Prima persoană la care s-a gândit pentru ajutor a fost administratorul blocului, care nu doar că a sprijinit ideea, ci i-a propus o variantă chiar mai bună: amenajarea unei mici biblioteci chiar în scara imobilului.

„După ce am postat pe Facebook că donez cărțile copilăriei și adolescenței și nu s-a arătat nimeni interesat, l-am întrebat pe președintele blocului dacă nu știe vreo asociație, fundație care și le-ar dori. Știam că sprijină asociații și fundații. Mi-a spus să îl las să se gândească două zile. După două zile, m-a sunat. Om de acțiune. Gata! Am vorbit, facem corpuri de bibliotecă la ambele scări și sub sloganul «împrumută și citește», oricine își poate lua o carte. Deci îmi țin și cărțile acasă, nu în casă”, a povestit inițiatoarea bibliotecii de la scară, într-o postare pe Facebook.

Vecinii au început să împrumute cărți

Un gest neașteptat a venit chiar din partea unei fetițe din bloc. Ea a donat prima sa carte pentru mica bibliotecă. Organizatorii au mărturisit că speră ca cei mai mici locatari să fie și cei mai interesați de această inițiativă.

Conceptul a stârnit curiozitatea și altor locuitori ai Capitalei. În secțiunea de comentarii din mediul online, mai mulți bucureșteni au publicat imagini cu propriile mini-biblioteci din scările de bloc, semn că fenomenul s-ar putea să ia amploare.

„Asociația noastră de proprietari dispune și ea de o mini-bibliotecă destinată tuturor locatarilor. Deși fotografia este mai veche, între timp biblioteca s-a îmbogățit cu numeroase volume, devenind un mic colț magic. Lozinca noastră este «Ia o carte, bucură-te de ea și returnez-o sau pune alta în loc»”, a povestit o altă locatară din București, potrivit Libertatea.

