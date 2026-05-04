Gopo 2026: lista completă a nominalizărilor la gala de decernare a premiilor de luni, 4 mai

Gala Premiilor Gopo va avea loc luni, 4 mai, în sala Ion Caramitru a Teatrului Național ,,I. L. Caragiale’’ din București. Evenimentul se află la cea de-a 20-a ediție și va prezentat de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, cunoscut în România ca Teo, pentru al treilea an la rând. Află, în rândurile următoare, care sunt cele mai așteptate premii ale serii.

Gala Premiilor Gopo 2026 va fi transmisă în direct pe TIFF Unlimited și pe Premiilegopo.ro, începând cu ora 19:00. Pro Cinema va transmite cele mai importante momente ale galei vineri, 8 mai, de la ora 23:00.

Gala Premiilor Gopo 2026

Azi are loc cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România. Peste 900 de invitați sunt așteptați să ia parte la ediția cu numărul 20 a acestui eveniment. Emoțiile sunt la cote maxime pentru nominalizații serii, care speră să plece acasă cu un premiu.

Pe scenă vor urca mai mulți invitați speciali, desemnați să înmâneze premiile câștigătorilor:

Anamaria Marinca Anda Onesa Marius Bodochi Mihai Mălaimare Monica Bîrlădeanu Gigi Ifrim Cătălina Mihai Nicodim Ungureanu prezentatorul radio Răzvan Exarhu jurnalistele Paula Herlo și Roxana Voloșeniuc directorul Institutului Francez din România, Isabelle Pérot

Ce vedete vin la Gala Premiilor Gopo 2026

Printre cei care vor fi prezenți luni la decernarea premiilor Gopo 2026 se numără și:

regizorii Nae Caranfil, Florin Șerban și Tudor Cristian Jurgiu

actorii George Ivașcu, Catrinel Dumitrescu, Toma Cuzin, Magda Catone sau Alexandru Ion

producătoarele de film Ada Solomon, Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu și Iuliana Tarnovețchi

directoarele de casting Viorica Capdefier și Domnica Cârciumaru

creatoarea de modă Doina Levința

Nominalizările la Premiile GOPO 2026

Categoria „Cel mai bun film de lungmetraj”

Comatogen (r. Igor Cobileanski)

Dinți de lapte (r. Mihai Mincan)

Kontinental ’25 (r. Radu Jude)

Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure)

documentarul Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc)

Categoria „Cea mai bună regie”

Igor Cobileanski – Comatogen

Mihai Mincan – Dinți de lapte

Radu Jude – Kontinental ’25

Andrei Epure – Nu mă lăsa să mor

Tudor Giurgiu – Pădurea de molizi

Categoria „Cel mai bun actor în rol principal”

Daniel Popa – pentru rolul Gabriel Vânătoru – Clasat

Andrei Aradits – pentru rolul Pavel – Comatogen

Ben Schnetzer – pentru rolul Sergiu Celibidache – Cravata Galbenă

Mircea Andreescu – pentru rolul Gheorghe Holovati – Pădurea de molizi

Categoria „Cea mai bună actriță în rol principal”

Daniela Nane – pentru rolul Alina Zlot – Comatogen

Ilinca Hărnuț – pentru rolul Lena – Ink Wash

Eszter Tompa – pentru rolul Orsolya – Kontinental ’25

Cosmina Stratan – pentru rolul Maria Laurint – Nu mă lăsa să mor

Coca Bloos – pentru rolul Minodora – Pădurea de molizi

Categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”

Theodor Șoptelea – pentru rolul Radu Zlot – Comatogen

István Téglás – pentru rolul Valentin Prisecaru – Dinți de lapte

Andrei Mateiu – pentru rolul Mândru – Duel în trei

Adonis Tanța – pentru rolul Fred – Kontinental ’25

Gabriel Spahiu – pentru rolul Ion Glanetașu – Kontinental ’25

Categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”

Dana Marineci – pentru rolul Andreea Mitu – Clasat

Ada Lupu – pentru rolul Mihaela – Comatogen

Marina Palii – pentru rolul Cezaria Lucaciu – Dinți de lapte

Ana Radu – pentru rolul Safta – Duel în trei

Katia Pascariu – pentru rolul Liliana – Interior zero

Ozana Oancea – pentru rolul Nadia Gămăneci – Nu mă lăsa să mor

Categoria „Cel mai bun scenariu”

Horia Cucută, George ve Gänæaard – Clasat

Igor Cobileanski, Alin Boeru – Comatogen

Mihai Mincan – Dinți de lapte

Radu Jude – Kontinental ’25

Andrei Epure, Ana Gheorghe – Nu mă lăsa să mor

Categoria „Cea mai bună imagine”

George Dăscălescu – Catane

Peter Menzies Jr. ACS – Cravata Galbenă

George Chiper-Lillemark RSC – Dinți de lapte

Tudor Mircea RSC – Duel în trei

Radu Voinea – Ink Wash

Laurențiu Răducanu – Nu mă lăsa să mor

Categoria „Cel mai bun montaj”

Mircea Olteanu – Cravata Galbenă

Dragoș Apetri – Dinți de lapte

Cătălin Cristuțiu – Kontinental ’25

Dana Bunescu – TWST / Things We Said Today

Andrei Gorgan – Viitor luminos

Categoria „Cel mai bun sunet”

Constantin Fleancu, Cristinel Șirli – Cravata Galbenă

Nicolas Becker, Cyril Holtz, Frédéric Dabo, Benjamin Laurent, Ange Hubert – Dinți de lapte

Alin Zăbrăuțeanu, Ionuț Geadău, George Geadău – Ink Wash

Nathalie Vidal – Nu mă lăsa să mor

Dana Bunescu, Guillaume Solignat, Pascal Mazière – TWST / Things We Said Today

Categoria „Cea mai bună muzică originală”

Emiliano Mazzenga – Catane

Kathryn Kluge, Kim Allen Kluge – Cravata Galbenă

Marius Leftărache, Nicolas Becker – Dinți de lapte

Matei Stratan – Duel în trei

Dale Cooper Quartet & The Dictaphones – Nu mă lăsa să mor

Ștefan Panea, Florin Gorgos – Pădurea de molizi

Categoria „Cele mai bune decoruri”

Cristina Barbu, Bogdan Ionescu – Catane

Vlad Vieru – Cravata Galbenă

Anamaria Țecu – Dinți de lapte

Alexandra Alma Ungureanu – Ink Wash

Mălina Ionescu – Interior zero

Categoria „Cele mai bune costume”

Cristina Barbu – Catane

Alessandro Lai, Alina Cristina Dan, Oana Gorunescu, Carmen Moldovan – Cravata Galbenă

Dana Păpăruz – Dinți de lapte

Cireșica Cuciuc – Dracula

Ruxandra Bușneag – Duel în trei

Categoria „Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură”

Cătălin Ciutu, Martina Sandonà, Valter Casotto – Catane

Lynda Armstrong, Margo Ștefan, Bianca Boeroiu, Gabriela Cretan, Clara Tudose – Cravata Galbenă

Dana Bordea – Dracula

Manuela Tudor, Sandra Potamian – Duel în trei

Categoria „Cel mai bun film de debut”

Catane – r. Ioana Mischie

Clasat – r. Horia Cucută, George ve Gänæaard

Ink Wash – r. Sarra Tsorakidis

Nu mă lăsa să mor – r. Andrei Epure

Tata – r. Lina Vdovîi

Viitor luminos – r. Andra MacMasters

Categoria „Cel mai bun film documentar”

CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva – r. Simona Constantin, producător: Cristina Badea | Adenium Film

Mica Sirie – r. Mădălina Roșca, Reem Karssli, producători: Paul Arne Wagner, Mădălina Roșca | Passport Productions, Make a Point

Tata – r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc, producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film

TWST / Things We Said Today – r. Andrei Ujică, producători: Anamaria Antoci, Andrei Ujică, Ronald Chammah | Tangaj Production, Les Films du Camélia, Modern Electric Pictures

Viitor luminos – r. Andra MacMasters, producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film

Categoria „Cel mai bun film de scurtmetraj”

Alișveriș – r. Vasile Todinca, producători: Diana Caravia, Ada Solomon | microFILM, Avanpost

Cum am învățat să nu mă omor – r. Norbert Boda | UNATC I. L. Caragiale, București

Dragostea e în aer – r. Claudiu Mitcu, producător: Claudiu Mitcu | Parada Film

Nebunul – r. Igor Cobileanski, producător: Daniel Mitulescu | Metropolis Film

Oedipus Redux – r. Cosmin Nicolae, producător: Cosmin Nicolae

Sunny – r. Andreea Parfenov, producător: Bianca Isofache | UNATC I. L. Caragiale, București

Categoria „Cel mai bun film de scurtmetraj de animație”

Bunicu doarme – r. Matei Branea, producători: Helga Fodorean, Mihai Mitrică | Safe Frame

În Seara de Moș Nicolae – r. Emy-Mirel Ivașcă, producător: Emy-Mirel Ivașcă | UNATC I. L. Caragiale, București

Kobza – r. Laura Pop, producător: Mihai Mitrică | Safe Frame

Magicianul – r. Bogdan Mureșanu, producător: Bogdan Mureșanu | Kinotopia

Un Cuplu Triasic – r. Iulia Teodora Turicianu | UNATC I. L. Caragiale, București

Categoria „Tânără speranță”

Alexandra Băbău – pentru montajul filmului Clasat

Patri Preda – pentru imaginea scurtmetrajului Dezrădăcinare

Emma Ioana Mogoș – pentru rolul Maria Lucaciu din filmul Dinți de lapte

Matei Filip – pentru regia scurtmetrajelor Eleni.Kalimera și Nu-mi arăta pomul, arată-mi fructele

Cezara Petredeanu – pentru rolul Ana din filmul Gașca de la Drept

Irina Alexiu – pentru regia scurtmetrajului So Refreshing

Categoria „Cel mai bun film european”

Flow / O pisică fără frică – r. Gints Zilbalodis | Belgia, Letonia, Franța | distribuit de Bad Unicorn

IT WAS JUST AN ACCIDENT / UN SIMPLU ACCIDENT – r. Jafar Panahi | Franța, Luxemburg, Iran | TRANSILVANIA FILM

Marcello mio / Marcello al meu – r. Christophe Honoré | Franța, Italia | distribuit de Independența Film

Monsieur Aznavour / Dl. Aznavour – r. Mehdi Idir, Grand Corps Malade | Franța | distribuit de Independența Film

Nouvelle Vague – r. Richard Linklater | Franța, SUA | distribuit de Independența Film

Sirât – r. Oliver Laxe | Franța, Spania | distribuit de Transilvania Film

