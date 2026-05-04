Gopo 2026: lista completă a nominalizărilor la gala de decernare a premiilor de luni, 4 mai

Gala Premiilor Gopo va avea loc luni, 4 mai, în sala Ion Caramitru a Teatrului Național ,,I. L. Caragiale’’ din București. Evenimentul se află la cea de-a 20-a ediție și va prezentat de actorul de stand-up comedy Claudiu Teohari, cunoscut în România ca Teo, pentru al treilea an la rând. Află, în rândurile următoare, care sunt cele mai așteptate premii ale serii.
Gala Premiilor Gopo 2026 va fi transmisă în direct pe TIFF Unlimited și pe Premiilegopo.ro, începând cu ora 19:00. Pro Cinema va transmite cele mai importante momente ale galei vineri, 8 mai, de la ora 23:00.
Azi are loc cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România. Peste 900 de invitați sunt așteptați să ia parte la ediția cu numărul 20 a acestui eveniment. Emoțiile sunt la cote maxime pentru nominalizații serii, care speră să plece acasă cu un premiu.
Pe scenă vor urca mai mulți invitați speciali, desemnați să înmâneze premiile câștigătorilor:
- Anamaria Marinca
- Anda Onesa
- Marius Bodochi
- Mihai Mălaimare
- Monica Bîrlădeanu
- Gigi Ifrim
- Cătălina Mihai
- Nicodim Ungureanu
- prezentatorul radio Răzvan Exarhu
- jurnalistele Paula Herlo și Roxana Voloșeniuc
- directorul Institutului Francez din România, Isabelle Pérot
Ce vedete vin la Gala Premiilor Gopo 2026
Printre cei care vor fi prezenți luni la decernarea premiilor Gopo 2026 se numără și:
- regizorii Nae Caranfil, Florin Șerban și Tudor Cristian Jurgiu
- actorii George Ivașcu, Catrinel Dumitrescu, Toma Cuzin, Magda Catone sau Alexandru Ion
- producătoarele de film Ada Solomon, Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu și Iuliana Tarnovețchi
- directoarele de casting Viorica Capdefier și Domnica Cârciumaru
- creatoarea de modă Doina Levința
Nominalizările la Premiile GOPO 2026
Categoria „Cel mai bun film de lungmetraj”
- Comatogen (r. Igor Cobileanski)
- Dinți de lapte (r. Mihai Mincan)
- Kontinental ’25 (r. Radu Jude)
- Nu mă lăsa să mor (r. Andrei Epure)
- documentarul Tata (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc)
Categoria „Cea mai bună regie”
- Igor Cobileanski – Comatogen
- Mihai Mincan – Dinți de lapte
- Radu Jude – Kontinental ’25
- Andrei Epure – Nu mă lăsa să mor
- Tudor Giurgiu – Pădurea de molizi
Categoria „Cel mai bun actor în rol principal”
- Daniel Popa – pentru rolul Gabriel Vânătoru – Clasat
- Andrei Aradits – pentru rolul Pavel – Comatogen
- Ben Schnetzer – pentru rolul Sergiu Celibidache – Cravata Galbenă
- Mircea Andreescu – pentru rolul Gheorghe Holovati – Pădurea de molizi
Categoria „Cea mai bună actriță în rol principal”
- Daniela Nane – pentru rolul Alina Zlot – Comatogen
- Ilinca Hărnuț – pentru rolul Lena – Ink Wash
- Eszter Tompa – pentru rolul Orsolya – Kontinental ’25
- Cosmina Stratan – pentru rolul Maria Laurint – Nu mă lăsa să mor
- Coca Bloos – pentru rolul Minodora – Pădurea de molizi
Categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”
- Theodor Șoptelea – pentru rolul Radu Zlot – Comatogen
- István Téglás – pentru rolul Valentin Prisecaru – Dinți de lapte
- Andrei Mateiu – pentru rolul Mândru – Duel în trei
- Adonis Tanța – pentru rolul Fred – Kontinental ’25
- Gabriel Spahiu – pentru rolul Ion Glanetașu – Kontinental ’25
Categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar”
- Dana Marineci – pentru rolul Andreea Mitu – Clasat
- Ada Lupu – pentru rolul Mihaela – Comatogen
- Marina Palii – pentru rolul Cezaria Lucaciu – Dinți de lapte
- Ana Radu – pentru rolul Safta – Duel în trei
- Katia Pascariu – pentru rolul Liliana – Interior zero
- Ozana Oancea – pentru rolul Nadia Gămăneci – Nu mă lăsa să mor
Categoria „Cel mai bun scenariu”
- Horia Cucută, George ve Gänæaard – Clasat
- Igor Cobileanski, Alin Boeru – Comatogen
- Mihai Mincan – Dinți de lapte
- Radu Jude – Kontinental ’25
- Andrei Epure, Ana Gheorghe – Nu mă lăsa să mor
Categoria „Cea mai bună imagine”
- George Dăscălescu – Catane
- Peter Menzies Jr. ACS – Cravata Galbenă
- George Chiper-Lillemark RSC – Dinți de lapte
- Tudor Mircea RSC – Duel în trei
- Radu Voinea – Ink Wash
- Laurențiu Răducanu – Nu mă lăsa să mor
Categoria „Cel mai bun montaj”
- Mircea Olteanu – Cravata Galbenă
- Dragoș Apetri – Dinți de lapte
- Cătălin Cristuțiu – Kontinental ’25
- Dana Bunescu – TWST / Things We Said Today
- Andrei Gorgan – Viitor luminos
Categoria „Cel mai bun sunet”
- Constantin Fleancu, Cristinel Șirli – Cravata Galbenă
- Nicolas Becker, Cyril Holtz, Frédéric Dabo, Benjamin Laurent, Ange Hubert – Dinți de lapte
- Alin Zăbrăuțeanu, Ionuț Geadău, George Geadău – Ink Wash
- Nathalie Vidal – Nu mă lăsa să mor
- Dana Bunescu, Guillaume Solignat, Pascal Mazière – TWST / Things We Said Today
Categoria „Cea mai bună muzică originală”
- Emiliano Mazzenga – Catane
- Kathryn Kluge, Kim Allen Kluge – Cravata Galbenă
- Marius Leftărache, Nicolas Becker – Dinți de lapte
- Matei Stratan – Duel în trei
- Dale Cooper Quartet & The Dictaphones – Nu mă lăsa să mor
- Ștefan Panea, Florin Gorgos – Pădurea de molizi
Categoria „Cele mai bune decoruri”
- Cristina Barbu, Bogdan Ionescu – Catane
- Vlad Vieru – Cravata Galbenă
- Anamaria Țecu – Dinți de lapte
- Alexandra Alma Ungureanu – Ink Wash
- Mălina Ionescu – Interior zero
Categoria „Cele mai bune costume”
- Cristina Barbu – Catane
- Alessandro Lai, Alina Cristina Dan, Oana Gorunescu, Carmen Moldovan – Cravata Galbenă
- Dana Păpăruz – Dinți de lapte
- Cireșica Cuciuc – Dracula
- Ruxandra Bușneag – Duel în trei
Categoria „Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură”
- Cătălin Ciutu, Martina Sandonà, Valter Casotto – Catane
- Lynda Armstrong, Margo Ștefan, Bianca Boeroiu, Gabriela Cretan, Clara Tudose – Cravata Galbenă
- Dana Bordea – Dracula
- Manuela Tudor, Sandra Potamian – Duel în trei
Categoria „Cel mai bun film de debut”
- Catane – r. Ioana Mischie
- Clasat – r. Horia Cucută, George ve Gänæaard
- Ink Wash – r. Sarra Tsorakidis
- Nu mă lăsa să mor – r. Andrei Epure
- Tata – r. Lina Vdovîi
- Viitor luminos – r. Andra MacMasters
Categoria „Cel mai bun film documentar”
- CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva – r. Simona Constantin, producător: Cristina Badea | Adenium Film
- Mica Sirie – r. Mădălina Roșca, Reem Karssli, producători: Paul Arne Wagner, Mădălina Roșca | Passport Productions, Make a Point
- Tata – r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc, producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film
- TWST / Things We Said Today – r. Andrei Ujică, producători: Anamaria Antoci, Andrei Ujică, Ronald Chammah | Tangaj Production, Les Films du Camélia, Modern Electric Pictures
- Viitor luminos – r. Andra MacMasters, producător: Monica Lăzurean-Gorgan | Manifest Film
Categoria „Cel mai bun film de scurtmetraj”
- Alișveriș – r. Vasile Todinca, producători: Diana Caravia, Ada Solomon | microFILM, Avanpost
- Cum am învățat să nu mă omor – r. Norbert Boda | UNATC I. L. Caragiale, București
- Dragostea e în aer – r. Claudiu Mitcu, producător: Claudiu Mitcu | Parada Film
- Nebunul – r. Igor Cobileanski, producător: Daniel Mitulescu | Metropolis Film
- Oedipus Redux – r. Cosmin Nicolae, producător: Cosmin Nicolae
- Sunny – r. Andreea Parfenov, producător: Bianca Isofache | UNATC I. L. Caragiale, București
Categoria „Cel mai bun film de scurtmetraj de animație”
- Bunicu doarme – r. Matei Branea, producători: Helga Fodorean, Mihai Mitrică | Safe Frame
- În Seara de Moș Nicolae – r. Emy-Mirel Ivașcă, producător: Emy-Mirel Ivașcă | UNATC I. L. Caragiale, București
- Kobza – r. Laura Pop, producător: Mihai Mitrică | Safe Frame
- Magicianul – r. Bogdan Mureșanu, producător: Bogdan Mureșanu | Kinotopia
- Un Cuplu Triasic – r. Iulia Teodora Turicianu | UNATC I. L. Caragiale, București
Categoria „Tânără speranță”
- Alexandra Băbău – pentru montajul filmului Clasat
- Patri Preda – pentru imaginea scurtmetrajului Dezrădăcinare
- Emma Ioana Mogoș – pentru rolul Maria Lucaciu din filmul Dinți de lapte
- Matei Filip – pentru regia scurtmetrajelor Eleni.Kalimera și Nu-mi arăta pomul, arată-mi fructele
- Cezara Petredeanu – pentru rolul Ana din filmul Gașca de la Drept
- Irina Alexiu – pentru regia scurtmetrajului So Refreshing
Categoria „Cel mai bun film european”
- Flow / O pisică fără frică – r. Gints Zilbalodis | Belgia, Letonia, Franța | distribuit de Bad Unicorn
- IT WAS JUST AN ACCIDENT / UN SIMPLU ACCIDENT – r. Jafar Panahi | Franța, Luxemburg, Iran | TRANSILVANIA FILM
- Marcello mio / Marcello al meu – r. Christophe Honoré | Franța, Italia | distribuit de Independența Film
- Monsieur Aznavour / Dl. Aznavour – r. Mehdi Idir, Grand Corps Malade | Franța | distribuit de Independența Film
- Nouvelle Vague – r. Richard Linklater | Franța, SUA | distribuit de Independența Film
- Sirât – r. Oliver Laxe | Franța, Spania | distribuit de Transilvania Film
