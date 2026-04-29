Gheorghe Visu, de la „Pedro” la State Potcovaru! Nostalgie și amintiri: cum își trăiește acum viața marele actor

Gheorghe Visu, celebrul actor care ne-a încântat unora tinerețea, iar altora copilăria, celebrul ”Pedro” din ”Toate pânzele sus”, și-a sărbătorit de curând ziua de nume. Un motiv numai bun să ne amintim de el cu bucurie și să vedem cu ce se mai ocupă.

Actorul cu zeci de filme la activ, a jucat și un rol foarte important într-una din cele mai iubite telenovele de producție românească, ”Inimă de Țigancă”. Probabil cel mai cunoscut rol pentru publicul larg, Gheorghe Visu l-a interpretat pe State Potcovaru, un personaj colorat, plin de contradicții. Deși serialul a fost departe de rigorile scenei de teatru, Gheorghe Visu a demonstrat că un actor mare se descurcă în orice rol.

Ce face acum Gheorghe Visu?

Ajuns la respectabila vârstă de 75 de ani, Gheorghe Visu este activ pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura cu fanii săi. Postează des fotografii cu el, din tinerețe, părând oarecum nostalgic și regretând acei ani.Un autoportret în cărbune ne-a atras atenția, cunoscută fiind pasiunea sa din tinerețe pentru desen. De altfel, tot pe rețelele de socializare Gheorghe Visu postează destul de des amintiri, care ar putea intra destul de ușor la categoria ”Momente și schițe”, acestea fiind deseori ”ilustrate” cu desene de-ale cunoscutului actor.

Totuși, jovial, Gheorghe Visu călătorește mult iar în afară de fiica și partenera sa de viață cu care nu s-a căsătorit niciodată, litoralul pare că ocupă un loc special în inima actorului.

Primește în continuare propuneri de roluri în seriale, ceea ce îl bucură dar declară că îi este cumva teamă de o nouă serie televizată. Unul dintre rolurile în care i-ar fi plăcut să joace este Don Quijote.

Deși afirmă că se ține departe de scenă, Gheorghe Visu a jucat în urmă cu trei ani un rol central în piesa ”Ioana D’Arc- O altă moarte” în regia lui Nic Ularu. Criticii descriu interpretarea actorului ca fiind magistrală, piesa jucându-se la Ateneul din Iași.

Câteva date despre Gheorghe Visu, printre ultimii mohicani ai unei generații

Mulți dintre cei născuți după 1989 își amintesc de Gheorghe Visu doar din seriale de televiziune, așa numitele ”telenovele de România”, dacă îi privim întreaga carieră cumva pare că aceste roluri au fost mai degrabă un compromis, sau poate o încercare a actorului de a aminti lumii că există încă legende prezente printre noi.

Născut la 2 iulie 1951, Gheorghe Visu își începe studiile de actorie la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale“. Este rapid remarcat de oamenii de film ai vremii și distribuit în roluri alături de alte mari nume ale cinematografiei și teatrului românesc precum : Radu Beligan, Valeria Seciu, Draga Olteanu, Matei Alexandru, Răzvan Vasilescu, Victor Rebengiuc, Gheorghe Dinică, Marin Moraru.

Dacă ne referim la filmografia sa, lucrurile stau de-a dreptul impresionant:

Un zâmbet pentru mai târziu 1974, Tată de duminică 1975, Singurătatea florilor 1976, Comoara din deal 1976, Profetul, aurul și ardelenii 1978, E-atît de-aproape fericirea 1978, Gustul și culoarea fericirii 1978, Un om în loden 1979, Mihail, cîine de circ 1979, Bietul Ioanide 1980, Mireasa din tren 1980, Punga cu libelule 1981, Un echipaj pentru Singapore 1982, Faleze de nisip 1983, Sfîrșitul nopții 1983, Să mori rănit din dragoste de viață 1984, Neamul Arjoca 1984, Acasă 1984, Domnișoara Aurica 1985, Baltagul 1985, Anotimpul iubirii 1987, Kilometrul 36 1989, Cei care plătesc cu viața 1989, Unde la soare e frig 1991, Îl osândesc jurații 1992, Înnebunesc și-mi pare rău 1992, Balanța 1992, Nostradamus 1994, A részleg (The Outpost) 1995, Terminus Paradis 1998, Faimosul paparazzo 1999, Ultima gară 1999, Golem 2001, Turnul din Pisa 2002, Curat Caragiale! Parol! 2002, Istoria literaturii 2003, Examen 2003, Dulcea saună a morții 2003, Bolondok éneke 2003, Visul lui Liviu 2004, Totul pentru copiii mei 2004, Hacker 2004, Camera ascunsă 2004, Still Center (Buricul pământului) 2005, Brand 2005, Challenge Day 2005, Iubire cu pumnul 2006, State de România – Student la Sorbona 2009, State și Flacăra – Vacanță la Nisa 2010, Ho Ho Ho 2: O loterie de familie 2012, Condamnat la viață 2013, Jocul de-a vacanța 2016, Câini 2016, Ghinionistul 2017, Moromeții 2 2018, Heidi 2019.

Pentru că Georghe Visu face parte din acea generație de actori care cunoșteau atât platoul de filmare cât și podeaua de lemn a scenei teatrului, am face o nedreptate să nu pomenim și întreaga sa activitate teatrală. Astfel, titlurile impresionante se adună în această înșiruire:

Jocul de-a vacanța 1971, Dulcea pasăre a tinereții 1972, Într-o singură seară 1974, Îmblânzirea scorpiei 1975, Capul 1975, Căsătoria 1976, Cyrano de Bergerac 1977, Câștigătorul trebuie ajutat 1977, Romulus cel Mare 1977, Fata din Andros 1978, A treia țeapă 1979, Monolog cu fața la perete 1979, Maestrul și Margareta 1980, Mârâiala 1981, Niște țărani 1981, Ca frunza dudului… 1982, Richard al III-lea 1983, Mitică Popescu 1984, Cu tot ce am aparțin acestui pământ 1984, Doamna cu camelii 1985, Mielul turbat 1985, Amurgul burghez 1986, Coriolan 1987, O scrisoare pierdută 1988, Maidanul cu dragoste 1989, Mlaștina 1991, Elisabeta din întâmplare o femeie 1991, Pescărușul 1993, Sfârșitul Troiei 1994, Platonov 1994, Labirintul 1995, A részleg (The Outpost) 1995, Tamerlan cel Mare 1996, Cum vă place 1996, Bine, mamă, da’ăștia povestesc în actu’ doi ce se întâmplă în actu’întâi 1998, Sonata fantomelor 1999, Spirit 2001, Viitorul e maculatură 2002, Baal 2002, 89..89…fierbinte după ’89 2004, Brand 2005, Barrymore 2007, Hamelin 2008, Closer 2010, Stăpânii rulotei 2012, Bădăranii 2013, Volpone 2013, Numele 2014, Vania și Sonia și Mașa și Spike 2015, Anul dispărut.1989 2015, Nina sau despre fragilitatea pescărușilor îmblânziți 2016, Suflete moarte 2016, Deșteptarea primăverii 2017, Umbre 2017, Anul dispărut 2007 2017, Maria de Buenos Aires 2020, Cenușa 2021, Ioana D’Arc – O altă moarte 2023.

Gheorghe Visu a jucat bineînțeles și în nenumărate seriale, de altfel, debutul său actoricesc a avut loc la vârsta de 14 ani în la fel de cunoscutul serial ”Cireșarii”-ecranizare a romanelor lui Constantin Chiriță.

O astfel de carieră nu putea să rămână neobservată, astfel că actorul, prin prezența sa scenică memorabilă, a primit și premii notabile:

Premiul UNITER – cel mai bun actor în rol secundar 2016

Premiul Gopo – cel mai bun actor în rol principal 2017

Premiul Festivalul de Comedie Galați – cea mai bună interpretare masculină 2016

Premiul Festivalul de Dramaturgie Contemporană Brașov – cel mai bun actor 2016

Premiul Heart of Sarajevo – cel mai bun actor 2016

Premiul UCIN – interpretare masculină GEO BARTON 2016

Trofeul Film 4 Fan 2016

Premiul Festivalul de Dramaturgie Contemporană Brașov – cel mai bun actor 2004

Premiul Festivalul Dramaturgiei Românești Timișoara – cel mai bun actor 2004

Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer 2004

Premiul UCIN – interpretare masculină rol secundar 1991

Mențiune specială pentru interpretare Costinești 1984

Diplomă de onoare ACIN 1984

