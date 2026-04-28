O mai ții minte? Vocea din piesa BUG Mafia este acum bunică și pregătește revenirea cu un nou hit

Mai știi ce face Nico, cântăreața care a devenit celebră cu adevărat interpretând refrenul din melodia băieților răi din Pantelimon? Anii au trecut iar Nicoleta Matei a ajuns la o vârstă respectabilă, dar este aproape să revină în prim planul muzicii autohtone.

Nico, pe numele întreg Nicoleta Matei, căsătorită cu muzicianul Laurențiu Matei, a devenit bunică și se pregătește să revină pe scenă.

De la Star cu băieții răi din hip-hop la bunică

Nico, cea care cânta celebrele versuri ”Ai grijă ce faci, cu cine te bagi”, se pare că a urmat îndeaproape ceea ce a cântat în celebrul hit al băieților de la BUG Mafia. A avut grijă cu cine s-a băgat și ce a făcut. A făcut o fiică minunată, Alexandra, cu care a și participat la ”Asia Express”. Mai mult decât atât, fiica ei, Alexandra a devenit și mămică, ceea ce înseamnă că Nico este acum bunică.

Pentru că odată cu vârsta amintirile din copilările revin mai puternice, Nico și-a amintit de perioada propriei copilării și a povestit detalii inedite într-un interviu:

”Am fost un copil cu responsabilități, fiind cea mai mare dintre cei patru frați. Am fost întotdeauna lângă ei și, cum se întâmpla în toate familiile din perioada respectivă, ne creșteam unii pe ceilalți. Însă, în casa noastră era armonie. Tatăl meu era singurul care lucra pentru a ne întreține pe noi și pe mama noastră și am avut mereu strictul necesar. Cred că acestea sunt cele mai de preț amintiri din perioada respectivă.”

Artista a rămas la fel, așa cum se întâmplă între greii cartierului

În același intervu, Nico a dat dovadă că întâlnirea cu băieții de la BUG nu a fost întâmplătoare, vremurile grele, dar și mentalitatea i-au unit atunci, în anii 2000, când toată lumea fredona refrenul cântat de ea și mulți se întrebau cine este doamna înaltă, cu pălărie, baston și ochelari de soare din videoclip:

”Pot să spun că nu a fost ușor, dar nu știu dacă lipsurile materiale m-au marcat sau nu. Pot să spun doar că sunt foarte generoasă, atât cu cei din familia mea, cu prietenii, colegii, cât și cu cei pe care îi cunosc. Îmi place să ofer și mă bucur că nu m-am schimbat din acest punct de vedere, odată cu celebritatea”

Un mariaj ce durează de o veșnicie

Vedeta, a păstrat aceeași linie ”de cartier” și în privința relației cu soțul ei. O căsnicie de 25 de ani, care a trecut testul timpului, o lecție de viață pentru multe din vedetele scenei locale românești. Deși s-au cunoscut de tineri, cei doi au luat totul ”Pas cu pas”, acesta fiind și numele unui single lansat de celebra cântăreață:

”Cântam împreună, așa ne-am cunoscut și cred că așa m-a și cucerit. Eram împreună seară de seară, cântam amândoi în același restaurant. Eram tineri și am făcut totul cu pași mici, exact ca în povestea noului meu single, „Pas cu pas”

Secretele vieții în doi sunt simple și la îndemâna oricui, iar cea mai importantă într-o relație pare să fie încrederea. Deci, dacă vreți să treceți testul timpului într-o relație, ascultați la ”bunica Nico”:

”Sinceritatea și încrederea. Sunt convinsă că aceste două „ingrediente” au contribuit la longevitatea relației noastre”.

Ce face Nico în 2026?

Ca orice bunicuță ”campioană”, Nico nu se lasă pe tânjeală. Are Tik-Tok, are o pisică, este bunică, dar la fel de tânără ca de obicei. Nico tocmai a postat un clip pe rețelele de socializare, un teaser din noua ei melodie care va fi lansată cu videoclip, dorind parcă să confirme din nou versurile acelea din anii 2000 din piesa cu BUG ”și vezi cum poți să fii peste toți”. Nico este tot aici, și, poate, peste tot ce se întâmplă în show biz-ul autohton.

