Record în istoria muzicii românești! Câți bani cere BUG Mafia pentru un concert acum, în 2026

B.U.G. Mafia a cucerit inimile fanilor încă din anii ’90, imediat după lansare, devenind rapid un simbol al culturii hip-hop. În prezent, aparițiile lor sunt mai rare, însă de fiecare dată reușesc să ofere spectacole memorabile, construite cu atenție la detalii și o energie care nu s-a pierdut în timp. Evident, un astfel de nivel vine și cu un onorariu pe măsură, deloc modest.

Înființată în 1993 de Vlad Irimia, Dragoș Vlad-Neagu și Alin Demeter, trupa a devenit rapid mai mult decât un simplu proiect muzical – un fenomen care a influențat atât industria, cât și mentalitatea unei generații. De-a lungul anilor, artiștii au reușit să-și consolideze poziția prin lansări constante și printr-un stil autentic, care i-a diferențiat clar pe piață.

Ce onorariu are BUG Mafia pentru un concert în 2026

Piese precum „Să Cânte Trompetele”, „Pe Coastă” sau „Bani, Bani, Bani” au ajuns în topurile radio și au adunat milioane de vizualizări online, confirmând relevanța lor chiar și după decenii de activitate. În 2018, au revenit cu mai multe lansări, printre care „Nu De Ieri, De Azi” și „Cad Lanțuri”, iar anul următor au organizat atât un turneu național, cât și propriul festival, demonstrând că își pot mobiliza fanii la scară largă.

Succesul comercial și loialitatea publicului se reflectă și în tarifele actuale. În 2026, suma cerută pentru un concert poate ajunge în jurul a 100.000 de euro. Membrii trupei au explicat că preferă să susțină show-uri proprii, unde veniturile pot fi chiar mai mari, decât să accepte apariții plătite sub acest nivel.

„Ai BUG Mafia care, în anul 2026, este primul primul artist român sau din România, cel puțin la nivel local, posibil să fie și la nivel de artiști români la show-uri internaționale, care ia 100.000 pentru un show. Te gândești 100.000 pentru un show. Da, dar sunt toți anii de show-uri pe mult mai puțin bani în urmă și e faptul că acum facem show-uri proprii, pe box-ofiice propriu. Dacă dintr-un show pe box-office propriu ies cu 75.000-80.000-85.000-90.000, de ce să mă duc la un festival să cânt pe mai puțini bani?”, a spus Tata Vlad.

