Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira

După despărțirea de Codruța Filip și Valentin Sanfira, situația profesională și personală a celor doi artiști a intrat într-o nouă etapă, iar schimbările se reflectă inclusiv în modul în care își gestionează cariera și aparițiile publice. Iată câți bani cere Codruța pentru 50 de minute la nuntă!

În perioada în care formau un cuplu, cei doi artiști erau solicitați frecvent la evenimente private, în special nunți, unde aveau un tarif bine stabilit pentru prestațiile lor. Pentru o repriză de aproximativ 50 de minute, suma cerută ajungea la circa 5.000 de euro, fiind un pachet care reflecta notorietatea și popularitatea de care se bucurau împreună pe piața muzicii de petrecere din România.

După separare, lucrurile au evoluat diferit pentru fiecare dintre ei. În ceea ce o privește pe Codruța Filip, aceasta a continuat să fie activă în domeniul evenimentelor private, însă tarifele sale au fost ajustate. În prezent, artista solicită pentru o prestație de aproximativ 50 de minute o sumă cuprinsă între 2.500 și 3.000 de euro. Acest tarif include, de regulă, prestația live susținută pe negative, alături de suportul tehnic necesar.

Pentru evenimente mai ample, precum nunțile care presupun mai multe reprize pe parcursul unei seri întregi, costurile cresc considerabil. În astfel de cazuri, artista poate ajunge să solicite sume între 8.000 și 11.000 de euro, în funcție de complexitatea evenimentului. Aceste pachete includ, de obicei, și colaborarea cu instrumentiști, precum toboșari, clăpari sau chitariști, ceea ce contribuie la un show mai dinamic și mai apreciat de public.

De asemenea, tariful final poate varia în funcție de mai mulți factori externi. Data evenimentului, distanța până la locație, necesitatea cazării sau alte costuri logistice pot influența suma totală solicitată. Astfel, în anumite situații, prețul poate depăși valorile menționate anterior.

Pe plan personal, diferențele dintre cei doi foști parteneri sunt tot mai evidente. În timp ce Valentin Sanfira pare să se bucure de o perioadă de relaxare și de un nou început în viața sentimentală, preferând discreția și evitând expunerea excesivă, Codruța Filip a ales o abordare complet diferită.

