Gestul neînțeles al lui Valentin Sanfira, după ce și-a refăcut viața cu Ana. Fanii i-au sărit în cap

După separarea de Codruța Filip, se pare că Valentin Sanfira și-a regăsit echilibrul și a revenit la o viață mai liniștită. La scurt timp după divorț, artistul s-a retras într-un loc departe de lumina reflectoarelor, aproape de paradis. Cu toate acestea, internauții l-au taxat pe cântăreț. Gestul pe care l-a făcut artistul a stârnit comentarii în mediul online.

Valentin Sanfira și-a găsit liniștea în brațele unei noi prezențe feminine. Tânăra alături de care a fost surprins cântărețul se numește Ana Gabriela, o antreprenoare din Teleorman. Potrivit CANCAN.RO, femeia a avut în trecut relații cu nume grele de la noi din țară. Printre nume se numără și Ștefănuț, fiul lui Liviu Dragnea.

Motivul pentru care Valentin Sanfira a fost taxat

Chiar dacă acum pare că și-a găsit fericirea, Valentin Sanfira nu a fost trecut cu vederea de cei din mediul online. La cel mai mic gest, artistul a fost aspru criticat. Vedeta a postat un videoclip în care aprinde o lumânare la o poză cu un actor și nu cu o icoană.

„Știu că nu e bine să judecăm, ca să nu fim judecați, dar să aprinzi candela în fața unui tablou cu un actor și nu la o icoană a lui Hristos, nu ne este de niciun folos. Dar pentru unii credința este de fațadă, nu în suflet trăită în Biserică și în adevăr, ci pentru a fi aclamați de popor (că doar ne dorim validare și like-uri la postare!)”, a fost mesajul pe care l-a primit Valentin Sanfira.

În replică la comentariul apărut în mediul online, artistul a declarat că nu consideră necesar să dea explicații nimănui și că, dacă postările lui nu se potrivesc cu viziunile altora, acestea pot fi pur și simplu ignorate. În plus, cântărețul i-a transmis și o urare de Paște internautei respective.

„Doamnă dragă vă doresc din suflet să aveți liniște și să puneți în casa dumneavoastră ce icoane considerați că sunt reale. Iisus este în inimile noastre și nu dau explicații că am aprins o lumânare în Vinerea Mare lângă o icoană (o lucrare în creion realizată de un artist român) pe care o am în casa. Aici este spațiul meu și postez ce simt. Dacă nu rezonați cu mine, nu trebuie să intrați. Paște fericit”, a scris Valentin Sanfira pe rețelele de socializare.

