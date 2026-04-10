Mario Roșu, influencerul care a vorbit despre Valentin Sanfira și Codruța Filip, face noi dezvăluiri: ”M-am îndrăgostit de cel mai indisponibil emoțional bărbat”

Mario Roșu, influencerul care a făcut dezvăluiri neașteptate în urma divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, a vorbit recent și despre propria viață personală. Acesta a ales să împărtășească experiențe sensibile din trecutul său amoros, explicând prin ce situații a trecut și ce lecții importante a învățat în urma acestora.

Despărțirea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a stârnit numeroase reacții în spațiul public, împărțind opinia fanilor și generând controverse. Subiectul a fost intens discutat, iar printre cei care au comentat situația se numără și Mario Roșu, cunoscut pentru activitatea sa din mediul online, care a făcut câteva dezvăluiri neașteptate.

Ce dezvâluiri a făcut Mario Roșu despre viața sa

Acesta nu s-a limitat doar la divorțul celor doi artiști, ci a ales să vorbească deschis și despre propriile experiențe sentimentale. Mario Roșu a povestit că a trecut prin mai multe interacțiuni cu persoane indisponibile emoțional, fără ca acestea să se transforme în relații reale. El a realizat, în timp, că tiparul se repeta și că ajunsese să întâlnească același tip de comportament la mai mulți parteneri, ceea ce i-a ridicat semne de întrebare.

Experiențele respective l-au ajutat să înțeleagă că problema nu era doar la cei din jur, ci și la propriile alegeri. Practic, mesajul transmis de el sugerează că, uneori, oamenii ajung să atragă același tip de relații din cauza unor lucruri nerezolvate la nivel personal. În cazul său, a fost vorba despre lipsa asumării și despre dificultatea de a se aprecia pe sine.

„A trebuit să se întâmple așa, știi, că nu m-am îndrăgostit de orice bărbat indisponibil emoțional, am îndrăgostit de cel mai indisponibil emoțional bărbat și cel mai neasumat și cel mai fricos, pentru că nu puteam să văd ce mi se întâmplă. Eu mi se întâmplau atât de multe lucruri în perioada aia, repetitive, și a ajuns, de asemenea, la un moment dat la al cincilea bărbat cu care vorbeam, atenție, nu relație, că n-am avut nicio relație până în prezent și nici relația cu băiatul ăsta n-aș putea să o numesc o relație, că n-a fost. Am venit pe băiatul ăsta care mi-a zis că nu mai vrea să vorbească cu bărbați, că vrea să vă gusteze pe femei. După vine și al doilea, îmi spune același lucru. Vine și al treilea, la al cincilea, deja îți dai seama că vrea să-ți spună ceva, doar că e atât de în fața ta lucrul ăla încât tu nu îl realizezi. Și chiar nu l-aș fi realizat, adică dacă nu venea iubirea vieții mele, omul ăsta pe care îl iubesc până la Dumnezeu și înapoi, nu aș fi realizat ce trebuia să învăț. Nu aș fi realizat niciodată că trebuie să-mi reglez neasumarea. N-am învățat niciodată că trebuie să învăț să mă iubesc pe mine, pentru că eu am descoperit că pot să iubesc un om atât de frumos și să mă urăsc atât de mult pe mine.”, a povestit Mario Roșu.

