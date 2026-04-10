Unde și cu cine își va petrece Codruța Filip Paștele. Vedeta a plecat din București

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat oficial acum o lună. Motivele separării nu au fost expuse, însă cei doi au decis că nu mai există cale de împăcare. Codruța a plecat din București și s-a dus într-un loc special.

Căsnicia Codruței și a lui Valentin a ajuns la final. Ea a declarat în cadrul unui podcast că a fost cea mai mare dezamăgire a ei, dar și că a fost nevoită să ajungă la psiholog pentru a putea trece peste separare. Paștele se apropie, iar acum cântăreața a plecat din București într-un loc impecabil, special pentru a petrece sărbătorile pascale.

Unde și cu cine va petrece Codruța Filip Paștele

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători creștinești. Codruța este foarte apropiată de Dumnezeu și pentru a scăpa de agitația din Capitală a ales să plece la casa părinților ei. Acolo are parte de susținere și iubire din partea lor. De asemenea, artista are o relație foarte specială cu părinții ei, mai ales acum când trece prin momente grele. Codruța și mama ei au participat la slujbele care au avut loc la biserică în Săptămâna Mare, iar acum vor să se bucure de liniște împreună.

Tatăl ei a avut probleme de sănătate grave, după ce a aflat că fata sa va trece prin divorț. Codruța a povestit toate aceste detalii în cadrul unui podcast, dar a ținut să precizeze că medicii au intervenit la timp și acum este bine. În plus, și ea a avut nevoie de ajutor de specialitate. A explicat că nu putea trece peste tot ceea ce a aflat și că se ducea pe o pantă rea. În acel moment, a apelat la psiholog.

Efectiv, acum am simțit la un moment dat că nu mai pot. Că nu mai pot să duc și că nu știu cum să gestionez toată treaba asta și tot ceea ce se întâmplă. Și m-am trezit într-o dimineață, în urmă cu vreo trei săptămâni și mă uitam efectiv pe geam așa. În gol. Și zic, nu pot, nu mai pot. Indiferent de cât mi-ar fi zis cei din jur că o să fiu bine și că sunt tare și că n-au cunoscut așa om puternic, simțeam că nu mai pot și că o iau pe o pantă rea. Și că inima mi-e efectiv în bucăți, și nu știu cum să o adun. Și am pus mâna pe telefon pentru că am primit de la mai mulți prieteni contacte ale unor psihologi, terapeuți, și așa mai departe, am pus mâna pe telefon, am sunat primul terapeut pe care l-am găsit în lista de contacte, mi-am făcut programare și m-am dus, a spus ea.

VEZI ȘI: Valentin Sanfira și Codruța Filip, indiciu ascuns înainte de divorț. Răspunsul care nu mai pare întâmplător

Valentin Sanfira și Codruța Filip, divorț tot mai tensionat. Florin Burescu dezvăluie ce s-a schimbat după apariția ei