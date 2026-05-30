Dieta Nadiei Comăneci. Cum se menține în formă fosta gimnastă la 64 de ani: „Mănânc deștept”

Nadia Comăneci a ajuns la vârsta de 64 de ani și este într-o formă de zile mari. Fosta sportivă se poate lăudă cu o siluetă suplă, însă nu este dobândită fără efort. Fosta gimnastă nu uită nici acum de mișcarea fizică, iar atunci când vine vorba de alimentație are câteva reguli pe care le respectă clar. Cum reușește Nadia Comăneci să se mențină în formă?

Nadia Comăneci este una dintre cele mai renumite gimnaste române. „Zeița de la Montreal” a reușit să scrie istorie atunci când a obținut primul 10 perfect. Aceasta a fost multiplă campioană olimpică, mondială şi europeană. În prezent, fosta gimnastă a ajuns la vârsta de 64 de ani, dar are în continuare o siluetă de invidiat.

Dieta Nadiei Comăneci

Deși nu trebuie să se mai supună unui program riguros, iar acum poate mânca atâtea dulciuri câte vrea, Nadia Comăneci nu a renunțat la rigurozitatea insuflată de sport. Mișcarea fizică este esențială în viața ei și în prezent. Aceasta are grijă ca în nicio zi să nu sară peste antrenamentele fizice, fie că este vorba și măcar de o plimbare de 30-40 de minute. Sportul o ajută să se mențină în formă.

De asemenea, pe lângă mișcarea fizică, Nadia Comăneci este atentă și la alimentația sa. Aceasta spune că „mănâncă deștept”, așa că nu se atinge niciodată de produsele cu multe calorii precum cartofii prăjiți sau pastele.

Dieta Nadiei Comăneci este bazată pe alimente cât mai sănătoase și combinații echilibrate. De exemplu, la micul dejun consumă un iaurt, un ou fiert, dar și un toast cu o feliuță de șuncă de curcan. Iar mesele de seară sunt unele foarte ușoare, compuse din pește, salate și avocado.

„Mă mișc, zilnic, 30-40 de minute. Chiar și când sunt plecată, fac acest lucru. Caut ca hotelul unde stau să aibă sală de sport, iar în caz contrar, pentru că nu tot timpul am găsit și această facilitate, improvizez de fiecare dată ceva, în cameră. De asemenea, încerc să mănânc deștept. Cât mai sănătos! Micul dejun este o masă foarte importantă. Beau un iaurt, mănânc un ou fiert, dar și toast cu o feliuță de șuncă de curcan. Nu-mi lipsește nici sucul de portocale și nici cafeaua. Seara consum pește, salate și avocado. Dar și multe fructe. Nu mănânc desert. În schimb beau o bere-două, la cină. Snack pentru prânz, precum și o bucată mică de ciocolată, aproape zilnic. Nu mănânc cartofi prăjiți și paste”, a mărturisit Nadia Comăneci.

