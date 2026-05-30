Soțul Andreei Tonciu, victima unui jaf ca-n filme! Pagubă uriașă pentru Daniel Niculescu după ce hoții i-au furat 400 de cauciucuri din depozit

Momente tensionate au fost în familia Andreei Tonciu după ce soțul ei a fost jefuit! Daniel Niculescu s-a trezit într-o situație total neașteptată după ce hoții au spart un depozit unde acesta avea numeroase bunuri. CANCAN.RO are toate detaliile despre ceea ce s-a întâmplat în noapta cu pricina, cum au acționat hoții, dar și ce prejudiciu i-au creat lui Daniel Niculescu!

Daniel Niculescu a intrat în atenția presei după ce s-a căsătorit cu Andreea Tonciu. La vremea respectivă, dar și ulterior, vedeta a vorbit despre faptul că nu are nicio grijă financiară, iar soțul ei o răsfață în orice moment(vezi aici ce cadou i-a făcut recent). Deși niciunul dintre ei nu duce grija banilor, recent, soțul vedetei a trecut prin momente dificile după ce a aflat că a fost jefuit. Bărbatul a sesizat oamenii legii, iar prejudiciul este destul de mare. Iată ce s-a întâmplat!

Soțul Andreei Tonciu a fost jefuit! La cât se ridică prejudiciul

Daniel Niculescu deține numeroase afaceri, iar una dintre ele este cu jante auto. Acesta deține numeroase modele de jante pentru diferite mărci pe care, cel mai probabil, le vinde pe piață. Recent însă, acesta a fost jefuit, iar totul a ieșit la iveală după ce un cetățean palestinian a sesizat lucrătorii din cadrul Poliției Orașului Voluntari cu privire la faptul că din trei depozite situate în localitate au fost furate mai multe bunuri. Bărbatul a sesizat că ușa depozitului pe care o închisese cu un lacăt cu o zi în urmă era deschisă, lacătul fiind tăiat, semn că hoții au acționat prin forțarea sistemului de închidere.

Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele prejudiciate se află și Daniel Niculescu, soțul Andreei Tonciu. Acesta ar fi deținut în depozitul respectiv nu mai puțin de 400 de jante auto, aparținând unor mărci diferite de mașini. Valoarea totală a prejudiciului urmează să fie stabilită de anchetatori, însă, având în vedere numărul mare al produselor dispărute, este vorba, cu siguranță, de o pagubă considerabilă.

Niculescu Daniel a comunicat poliției Voluntari că din depozitul respectiv i-au fost sustrase 400 de jante autor de diferite mărci și a depus o plângere. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Voluntari, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

CITEȘTE ȘI: Andreea Tonciu își mută familia în orașul visurilor. I s-a pus pata și nu mai e cale de întoarcere: “Fiica mea este foarte încântată”

ACCESEAZĂ ȘI: Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost la un pas de divorț: ”I-am zis că vreau să plec de acasă”