Andreea Tonciu își mută familia în orașul visurilor. I s-a pus pata și nu mai e cale de întoarcere: “Fiica mea este foarte încântată”

De: Daiana Chiriac 01/11/2025 | 23:40
Toamna vine cu schimbări majore pentru vedetele noastre. Și când spunem majore, chiar nu exagerăm. De data aceasta, Andreea Tonciu a dat vestea bombă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Vedeta va părăsi România, pentru orașul ei de suflet. Nu e foarte dificil de ghicit care este locația pe care o îndrăgește cu atâta ardoare, pentru că face drumuri dese în unul dintre orașele preferate ale milionarilor. Da, este vorba despre Dubai! Toate detaliile vor curge în rândurile de mai jos.

Andreea Tonciu ne-a lovit cu o veste total neașteptată! La asta chiar nu ne-am fi așteptat! Bruneta vrea să se mute în Dubai, și deja face pașii necesari în acest sens. Pregătirile sunt în în toi, dar știm prea bine că o astfel de mutare nu e deloc ușoară. Însă vedeta este atât de încântată de schimbarea care va avea loc în viața ei și a familiei sale, încât toată agitația mutării propriu-zise este neglijabilă.

Andreea Tonciu se mută în Dubai. sursă – social media

Nu doar ea așteaptă cu sufletul la gură să se stabilească în Emiratele Arabe, ci și fiica ei, Rebecca. Nici vorbă de emoții, micuța deja s-a acomodat în Dubai și îi place la nebunie!

Andreea Tonciu le spune “Adio” românilor

Ce-i drept, ne va fi dor de aparițiile ei efervescente. Dar cu siguranță decizia luată a fost bine gândită înainte, pentru ca viitorul familiei să se contureze frumos, chiar dacă va fi departe de meleagurile românești. Iar cum locația aleasă e Dubai, orașul luxului și al glamour-ului, Andreea nu are cum să nu se simtă în elementul ei. Cât despre activitățile de acolo, vedeta ne-a spus că deocamdată nu s-a gândit la un business. Vrea să se bucure din plin de schimbarea care va avea loc și de toate frumusețile pe care le are de oferit Dubaiul.

Îmi place foarte mult tot ce înseamnă Dubai, este orașul meu preferat și e tare aproape de sufletul meu. M-am întors acasă de 2 zile și deja îmi e dor de Dubai, abia aștept să mă reîntorc. Chiar am luat în calcul varianta de a mă muta acolo și deja facem pașii necesari în acest sens. În viitorul apropiat ne vom muta acolo și sunt tare fericită. Și fiica mea este foarte încântată, îi place mult în Dubai și sunt absolut convinsă că se va acomoda extrem de repede.

Aș putea spune că deja s-a acomodat acolo, pentru că am mers destul de des în ultima perioadă. Ce să spun, nu cred că există ceva care să nu-mi placă la acest oraș. În ceea ce privește un eventual business, nu m-am gândit încă la ceva anume, sau la o anumită direcție în acest sens. Vom vedea cum vor evolua lucrurile pe parcurs, a declarat Andreea Tonciu pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

