Andreea Tonciu le face praf pe vedetele care-și expun copiii pe social media. Cum își educă fosta asistentă TV fiica

Andreea Tonciu tună și fulgeră atunci când vede cum își cresc unii părinți copiii. Dar mai ales, se inflamează peste măsură când vine vorba despre ceea cea a devenit o afacere în ultima perioadă – postarea micuților pe social media. CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedeta, iar părerea ei este, într-adevăr, una vehementă. Mai mult decât atât, Andreea plusează și aruncă abitir cu critici în părinții care pun presiune pe copii, pentru a face lucruri care sunt mai degrabă pasiuni și dorințe izvorâte din propriile aspirații. Bruneta este o mamă modernă, care știe cât de importantă este relația de prietenie dintre părinte-copil. Nici nu o expune ostentativ, așa cum fac alți colegi de breaslă, care au fost implicați în diverse controverse în care erau bănuiți de exploatarea celor mici.

Vedeta a devenit mamă în urmă cu 8 ani, iar de atunci viața i s-a schimbat pe deplin. Eram obișnuiți cu prezența ei efervescentă, care făcea deliciul tuturor cu fiecare apariție. După ce s-a pus la casa ei și a născut-o pe micuța Rebecca, Andreea Tonciu s-a cumințit, pe alocuri. A pus familia pe primul plan și s-a dedicat în totalitate creșterii fiicei ei. Iar modul în care a educat-o își spune cuvântul, deoarece micuța nu are aceleași îndeletniciri și pretenții ca ceilalți copii de vârsta ei.

Paradoxal, bruneta a fost extrem de răsfățată când a fost mică, însă Rebecca încă nu dă semne că vrea să fie „mai cu moț” decât ceilalți. Are doleanțe absolut firești până acum, însă Andreea nu spune hop până nu sare pârleazul! Nu de alta, dar cum așchia nu sare departe de trunchi, există posibilitatea ca la un moment dat micuța să îi calce pe urme.

Andreea Tonciu, enervată la culme de exploatarea copiilor de vedetă

CANCAN.RO: Rebecca a început școala, acum ai mai mult timp liber. Cum sunt începuturile de an, are emoții?

Andreea Tonciu: Fiica mea nu a avut deloc emoții în prima zi de școala, seamănă cu mama ei. Îi place mult la școală, noi am optat pentru o școală bună și se simte bine, în mediul ei.

CANCAN.RO: Deja vezi cam către ce direcție ar vrea să se îndrepte? Are anumite veleități?

Andreea Tonciu: Ei îi place foarte mult să danseze și să picteze. Eu toată sarcina, cam de pe la 6 luni, am stat la pat, pentru că am avut o sarcină mai grea, și mă uitam la fete care dansau. Spuneam atunci în gând că îmi doream ca și fata mea să arate atât de bine și să știe să danseze. Uite că îi place dansul de nu mai poate.

CANCAN.RO: Să înțeleg că e deja o mică artistă și ai vedea-o pe viitor făcând lucruri în direcția asta

Andreea Tonciu: Aș vedea-o în partea asta, artistică. Dar să știi că până la urmă, va face ce va vrea ea. Eu nu țin neapărat să fie ea cunoscută. Acum toți părinții își promovează copii, îi postează mereu. Lăsați copiii să facă ce își doresc. Se pune atât de multă presiune pe un copil, pentru ce?

CANCAN.RO: Sunt mulți părinți care fac și bani frumoși pe seama copiilor, pe social media. Ce părere ai despre asta?

Andreea Tonciu: Ferească Dumnezeu! Nu sunt de acord! Eu o las pe fiica mea să facă ce vrea, doar îi dau acceptul sau nu, pe ceea ce vrea ea să facă. Eu nu presez copilul. Nu îmi place cum era pe vremuri, să învețe acum, să facă acum ce zic eu! Să mă lase în pace cu mentalitatea asta! Dacă pui presiunea asta mare pe el, nu e ok deloc, mai rău faci.

CANCAN.RO: Se răcește și relația dintre părinte și copil, nu-i așa?

Andreea Tonciu: Îi mulțumesc lui Dumnezeu, eu cu fiica mea am o relație foarte bună. Nu există să îi fie ei frică de mine, sau așa ceva. Bine, o mai cert eu când trebuie, dar nu sunt o mamă din aceea nebună, să vreau să îmi știe de frică. Suntem mai mult prietene. Nu e ok să stai tot timpul cu gura pe copil, sau să o ții în lesă. Păi atunci când scapă, fuge și face de toate.

CANCAN.RO: Acum știi cum e, copiii vor tot felul de lucruri noi, scumpe, de brand. Cum gestionezi situația asta?

Andreea Tonciu: La școala fiicei mele e uniformă, deci nu are ce să-mi ceară. Iar referitor la haine, încălțări, accesorii, copilul meu este foarte ok. Nu cere lucruri scumpe. Îmi cere doar dulciuri și jucării. Nu e ea cu hainele scumpe sau altele. Ea vede la mine, dar nu prea cred că o pasionează chestiile astea. Încă nu are cerințe, dar probabil o să o facă atunci când va fi mai mare.

CANCAN.RO: Dar e o diferență între copilul Andreea și fiica ta. Știu că tu ai fost o răsfățată.

Andreea Tonciu: Eu când eram mică eram cea mai răsfățată, orice ceream mi se dădea. Îmi plăcea să mă îmbrac cu ce era mai mișto, eram prima care își lua de toate. Am fost o norocoasă.

CANCAN.RO: Pare că rolul de mamă și activitățile din online îți ocupă tot timpul. Când și cum te mai relaxezi?

Andreea Tonciu: Mă pregătesc să mergem în vacanță în octombrie, în decembrie plecăm iar în vacanță. În octombrie vom merge în Dubai, apoi în Maldive. Apoi mă întorc iar în Dubai, stau acolo și apoi în decembrie plec în Bali. Viața e scurtă, ce să facem? Mergem din vacanțe în vacanțe.

