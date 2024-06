Ce note a obținut fiica Andreei Tonciu în primul an de școală. Reacția virală a vedetei: ”Doamne!”

Andreea Tonciu este o personalitate cunoscută în showbiz-ul românesc, devenind celebră mai ales pentru aparițiile sale TV, dar și pentru activitatea sa din trecut în domeniul modelingului și al frumuseții. Bruneta este mamă a unei fetițe pe nume Rebeca, care este adesea subiectul atenției mediatice datorită prezenței mamei sale în lumina reflectoarelor.

Andreea Tonciu este o figură remarcabilă în lumea showbiz-ului românesc, cunoscută pentru sinceritatea și popularitatea sa. Ea este căsătorită cu Daniel Niculescu, un afacerist de succes, și sunt mândri părinți ai unei fetițe adorabile, Rebeca, în vârstă de 8 ani. Andreea este dedicată familiei și este o mamă devotată, ceea ce se reflectă în rezultatele excelente ale fiicei sale la școală.

Ce note a obținut fiica Andreei Tonciu în primul an de școală

În toamna acestui an, Rebeca, fiica Andreei Tonciu, va începe clasa a II-a. După un an școlar intens, mama sa a publicat pe rețelele de socializare rezultatele obținute de micuță. Bruneta este extrem de mândră de notele pe care fiica sa le-a avut în primul an de școală.

La doar 8 ani, Rebeca a terminat cu brio primul an din învățământul primar, iar acum se pregătește intens pentru clasa a II-a. În urmă cu puțin timp, Andreea Tonciu a distribuit un videoclip pe rețelele sociale, prezentând notele excelente ale fiicei sale. Rebeca a primit numai calificative de „Foarte bine” la toate materiile din clasa I, inclusiv comunicare în limba română, limba engleză, matematică, explorarea mediului, religie, educație fizică, muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice.

„Doamne, Doamne, numai ție/ Zi de zi îți mulțumesc/ Că mi-ai dat un înger mie/ O fetiță și-o iubesc/ Mi-ai adus soarele-n casă/ Ea e fericirea mea/ Viața mea-i mult mai frumoasă/ Pentru că o am pe ea”, sunt versurile melodiei „Fata mea”, cântată de Georgiana Lobonț cu Armin Nicoară, pe care Andreea Tonciu le-a ales pentru videoclipul ei cu notele Rebecăi.

Andreea Tonciu și-a mutat fiica la o școală privată

Chiar dacă la început, Rebeca a frecventat clasa pregătitoare într-o școală de stat, mama sa a decis să o mute la o unitate de învățământ privată. Andreea Tonciu a luat această decizie de a transfera-o pe fiica sa la o școală privată, fiind de părere că sistemul de stat nu era adecvat pentru fiica ei.

„Am optat pentru Rebecca primul an de școală la clasa pregătitoare pentru sistemul de stat, dar mi-am dat seama că nu este ce trebuie și acum este într-un sistem privat. Sunt foarte permisivă și așa o să fiu și când o să crească mai mare. Pe mine mama m-a cam ținut din scurt și mie nu-mi place asta. Copilul meu dacă vrea să învețe, învață, dacă nu vrea, trebuie să învețe cât de cât. Nu vreau să iasă vreo eminentă, să știe strictul necesar, pentru că acum banii nu se câștigă dacă ai foarte multă carte”, a mărturisit Andreea Tonciu, potrivit Spectacola.

