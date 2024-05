Ce era, de fapt, grenada găsită la poarta vilei părinților Andreei Tonciu. Descoperirea halucinantă făcută de anchetatori + Ce au surprins camerele de supraveghere

Au avut loc momente de panică în casa Andreei Tonciu. În urmă cu două zile, un obiect metalic – asemănător cu o grenadă – a fost găsit atașat pe poarta vilei de lux în care locuiește familia fostei asistente TV – în sectorul 3 din București. Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care un individ se apropie de locuință, lasă leagă obiectul de clanța ușii și pleacă.

Miercuri dimineață, 29 mai 2024, în jurul orei 08:00, Lorena, sora Andreei Tonciu, a găsit un obiect metalic – asemănător cu un proiectil – legat cu sârmă de poarta vilei sale din Sectorul 3. Crezând că este o grenadă de jucărie, tânăra l-a luat și l-a aruncat în stradă. La scurt timp, o femeie – care își ducea copilul la școala din zonă – a văzut obiectul pe trotuar și a alertat autoritățile. Strada a fost imediat blocată, elevii și profesorii au fost evacuați din instituție – până când Luptătorii de la Acțiuni Speciale au ridicat dispozitivul.

Andreea Tonciu a tras o sperietură zdravănă, mai ales că se afla la mii de kilometri distanță – în Republica Dominicană pentru filmările finalei Survivor All Stars. Vedeta s-a temut pentru viața familiei sale. Potrivit mamei sale, Maria Tonciu, camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care un individ agață obiectul de clanța ușii, însă acesta este greu de identificat deoarece avea fața acoperită cu glugă.

”M-am trezit la ora trei dimineața, ora din Dominicană, și bineînteles că am luat telefonul să văd cât este ceasul și când am văzut ce se află în telefonul meu, am rămas șocată, m-am speriat. Cred în autoritățile române, îi rog din suflet să își facă treaba pentru că nu este de joacă cu așa ceva. Glume de genul acesta nu se fac, avertisment din partea cuiva nu avem de ce, nu ne-am certat cu nimeni, nu am deranjat pe nimeni, nu am făcut rău nimănui. Familia mea este în pericol și pe mine mă termină chestia asta”, a spus Andreea Tonciu, potrivit ProTv.