Părinții Andreei Tonciu, primele declarații după ce au găsit o grenadă la poarta casei: ”Dacă apăsam clanța, nu mai vorbeați cu mine azi”

Momente de panică pentru familia Andreei Tonciu! Părinții vedetei de televiziune au trecut prin clipe tensionate, după ce au găsit o grenadă la poarta imobilului în care locuiesc. Au crezut inițial că este de jucărie, însă lucrurile au luat brusc o turnură neașteptată. Geniștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au restricționat circulația pietonală și rutieră. Oamenii legii au pornit o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum a ajuns proiectilul la poarta vilei unde locuiesc părinții fostei asistente TV. Maria Tonciu și soțul ei au vorbit despre episodul traumatizant prin care au fost nevoiți să treacă!

Părinții Andreei Tonciu au avut parte de sperietura vieții lor, după ce s-au trezit cu o grenadă la poartă. Lorena Tonciu a pus prima mâna pe proiectil, noaptea trecută, când a încercat să deschidă poarta de la intrarea în imobil. S-a gândit că este de jucărie, nicidecum reală. După minute în șir în care s-a chinuit să intre în curte, vedeta a reușit, lăsând grenada în fața porții. Nici n-a băgat de seamă că se poate întâmpla ceva tragic.

Miercuri, cineva a văzut grenada și a sunat la Poliție. Geniștii s-au deplasat de urgență la fața locului, au restricționat circulația pietonilor și a mașinilor. Se pare că grenada era adevărată, nu una de „jucărie” precum se așteptau părinții Andreei. Norocul lor a fost că nu avea explozibil în ea, pentru că în caz contrar se putea întâmpla o adevărată nenorocire.

Maria Tonciu a avut parte de un șoc atunci când a auzit că la ea la poartă se află o grenadă și că, mai mult decât atât, fiica ei a pus mâna pe ea atunci când a încercat să deschidă poarta. Femeia s-a panicat teribil, căci nu se aștepta ca proiectilul să fie unul adevărat.

Acum, întreaga familie așteaptă rezultatul anchetei pe care oamenii legii au pornit-o în acest sens. Andreea Tonciu se află în Republica Dominicană, pentru că ia parte la Finala Survivor All Stars. La primele ore ale dimineții, vedeta habar nu avea despre ce se întâmpla acasă.

”E inexplicabil ce s-a întâmplat! Eu sunt speriată și șocată acum! Noi, inițial, am crezut cu toții că grenada e de jucărie! Fiica mea, Lorena, a venit azi-noapte, pe la 12, la noi, eu și soțul dormeam bine-merci în casă.

Nu a putut deschide poarta pentru că era blocată cu o grenadă. Ea, ca și noi, a crezut că e o jucărie, s-a chinuit 10 minute să deschidă poarta. A lăsat jos grenada și nici măcar nu ne-a trezit.

Noi toți am crezut că e o jucărie a copiilor. L-am sunat pe soțul Andreei, că ea e plecată la Survivor, și chiar am glumit cu el. I-am zis: ””Ce ați făcut, mă, mi-ați pus bombă la ușă?!” Noi toți am crezut că e o glumă. Eu, dimineață, am plecat liniștită la serviciu, soțul a rămas acasă”, a spus mama vedetei, pentru Click.ro