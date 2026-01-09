Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Gelozia la 80 de ani

BANCUL ZILEI | Gelozia la 80 de ani

De: Irina Vlad 09/01/2026 | 15:48
BANCUL ZILEI | Gelozia la 80 de ani

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Un bătrânel de 80 de ani o întrebă pe soția sa dacă este geloasă pe el. Răspunsul senioarei te va face să râzi cu gura până la urechi. 

Un bătrânel de 80 de ani o întreabă pe soția sa:

– Ce e dragă, ești geloasă că alerg după fete tinere?

– Ba deloc, răspunde soția. Și câinii aleargă după mașini, dar asta nu înseamnă că și pot să le conducă.

Alte bancuri amuzante

Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne

Trece o vecină tinerică pe lângă ele.
– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!

 La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă

Farmacistul o întreabă:
– Reţeta este pentru dvs.? –
Da.
– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.
– Ba da, mă fac să dorm liniştită.
– Cum aşa?
– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Doi moşnegi se întâlnesc:

– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Şi cum a fost?
– Mai curat decât la bărbaţi.

 Pensionarii povestesc:

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.
– Dar să faci sex este mai plăcut!
– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

”Când eram tânăr, oho, acum 50 de ani…”

Când eram tânăr, oho, acum 50 de ani, o fetişcană superbă era pe punctul de a-şi sacrifica viaţa pentru mine!
– Cum aşa?
– Da… Am cerut-o în căsătorie şi mi-a spus că, decât să se mărite cu mine, mai bine se aruncă înaintea trenului…

BANC | „Bulă, azi e 6 ianuarie! De ce îmi spui ‘La mulți ani’ tocmai acum?”

Bancul începutului de 2026 | Singurele 8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul de vineri | Împărțirea necazurilor
Bancuri
Bancul de vineri | Împărțirea necazurilor
BANC | Bulă și rezoluția pentru 2026
Bancuri
BANC | Bulă și rezoluția pentru 2026
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în...
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu...
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Anomalie: Motivul pentru care flota de 140 de avioane F-16 a Taiwanului, vitală în fața amenințării Chinei, a fost consemnată la sol
go4it.ro
Anomalie: Motivul pentru care flota de 140 de avioane F-16 a Taiwanului, vitală în fața...
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea ...
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor e desprinsă din filme
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul ...
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul a postat dovada și un mesaj acid cu directie!
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești ...
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Test de inteligență | Doar 1% dintre oameni poate spune ce număr se ascunde în această iluzie optică
Test de inteligență | Doar 1% dintre oameni poate spune ce număr se ascunde în această iluzie optică
Mega scandal între doi foști concurenți de la Mireasa! „Mi-a promis că, până la finalul anului, ...
Mega scandal între doi foști concurenți de la Mireasa! „Mi-a promis că, până la finalul anului, mă omoară”
Vezi toate știrile
×