LIVE VIDEO | Marea finală Survivor All Stars 2024: Și câștigătorul este...

Marea finală Survivor All Stars 2024 are loc, joi seara, de la ora 20:30, în direct la Pro TV! Iancu Sterp, Zannidache și Andrei Ciobanu sunt concurenții care au ajuns până-n ultima etapă a show-ului. Sorin Pușcașu a fost eliminat în semifinala producției fenomen, după ce a pierdut duelul cu Andrei Ciobanu. Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură pentru a vedea cine este câștigătorul acestui sezon, concurentul care va pleca acasă cu premiul uriaș de 100.000 de euro și titlul de „Survivor România”. Cei trei finaliști au îndurat cinci luni de foamete, frig și condiții grele în jungla dominicană, iar în această seară vor afla dacă eforturile lor au meritat. Cine va fi marele câștigător Survivor All Stars?

UPDATE ora 22:13 | Zannidache a câștigat duelul contra lui Iancu Sterp. Fostul războinic s-a enervat la maxim și a avut o reacție surprinzătoare. A aruncat cu anumite obiecte de decor chiar în foc. Zanni este cel care și-a ocupat locul spre marea finală Survivor All Stars 2024.

UPDATE ora 21:50 | Zannidache a câștigat duelul contra lui Andrei Ciobanu. Este cel de-al doilea finalist care ocupă jilțul. Andrei Ciobanu intră în prima cursă de televoting cu cel care pierde bătălia dintre Zanni și Iancu Sterp.

UPDATE ora 21:30 | Iancu este primul care s-a calificat spre etapa următoare. A câștigat duelul contra lui Zanni și a lui Andrei Ciobanu. El a ocupat primul jilțul.

UPDATE ora 20:50 | Daniel Pavel a anunțat ultimul traseu din acest sezon All Stars. Cei trei finaliști își joacă ultima șansă către marele premiu. Au parte de un traseu complicat, iar primul care ajunge la 6 puncte ocupă un jilț. Adică, va fi cu un pas mai aproape de cecul de 100.000 de euro. Cel care pierde nu mai dă nicio altă luptă pe traseul Survivor. Totul se mută către public! Pierzătorul intră în prima sesiune de televoting, iar soarta se joacă în continuare pentru ceilalți doi. Acei doi intră într-o nouă bătălie, care propulsează pe câștigător direct în etapa finală a votului. Cel care a pierdut cel de-al doilea joc vine cu primul pierzător al zilei și se luptă la voturile telespectatorilor.

UPDATE ora 20:30 | A început marea finală Survivor All Stars 2024, iar telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură momentul în care prezentatorul emisiunii va anunța „START VOT”. Iancu Sterp, Zanni și Andrei Ciobanu se luptă pentru premiul cel mare de 100.000 de euro, dar și pentru titlul de Survivor România. Foștii concurenți ai acestui sezon sunt prezenți în Republica Dominicană, să-și susțină coechipierii. Daniel Pavel anunța, în semifinală, că ultima ediție a competiției din Republica Dominicană va fi plină de surprize! Rămâne de văzut cum va decurge ultimul episod al acestui sezon Survivor.

Știrea inițială

Emoțiile sunt întinse la maxim pentru cei trei finaliști: Iancu Sterp, Zannidache și Andrei Ciobanu! În această seară are loc marea finală Survivor All Stars 2024, când se va afla cine este câștigătorul acestui sezon. Doar unul singur se va întoarce pe meleaguri românești cu premiul de 100.000 de euro și titlul de „Survivor România”.

Lupta a fost una strânsă, dificilă, iar tensiunile au fost duse la cote ridicate între Războinici și Faimoși. Iată că-n ultima etapă a celebrului show au ajuns doi foști războinici și un fost faimos. Spunem „foști”, căci după unificare fiecare concurent rămas în emisiune a luptat pentru el. Nu au mai existat cele două tabere, iar participanții au conviețuit în aceeași baracă.

Ce-i drept, au devenit tot mai puțini cu timpul, ultima eliminare fiind în semifinala competiției, când Sorin Pușcașu a pierdut duelul contra lui Andrei Ciobanu. După un traseu greu, învingător a ieșit Andrei, Sorin fiind nevoit să-și ia adio de la calificarea în finală.

„Am zis tot sezonul că nu îmi e frică, dar îmi era frică. Jucam cu cei mai buni și, uneori, reușeam să și câștig. Îmi era frică rău de voi! Subestimarea voastră m-a întărit”, a spus Sorin Pușcașu, miercuri seara.

N-a plecat cu mâna goală, ci cu o sumă frumoasă, după 19 săptămâni de competiție (VEZI AICI)

Cine va fi câștigătorul Survivor All Stars 2024

Finala Survivor All Stars 2024 are loc în această seară, începând cu ora 20:30, iar lupta pentru marele premiu se va da între Zannidache, Iancu Sterp și Andrei Ciobanu. Cei trei finaliști sunt gata pentru ultima etapă a competiției din Republica Dominicană. Daniel Pavel a anunțat încă din semifinala show-ului că va avea loc o finală incendiară, cu multe surprize neașteptate pentru cei rămași în cursa pentru marele premiu.

Iancu Sterp a menționat că fiecare și-a câștigat locul în finală, mai ales că toți trei finaliștii au luptat încă de la începutul competiției, nu au intrat pe parcursul acesteia precum alții.

„Urmează o finală pe cinste. Mă bucur că fiecare ne-am câștigat locul în finală, îl merităm. Am fost de la începutul sezonului aici”, a precizat Iancu.

Zanni a recunoscut că este pregătit pentru lupta finală: „Să înceapă, abia m-am încălzit”, în timp ce Andrei Ciobanu i-a anunțat pe toți că nu are de gând să renunțe, mai ales pe ultima sută de metri: „Am ajuns până aici și nu am de gând să renunț acum. De data asta, o să câștig”.

Cu câți bani se va alege câștigătorul Survivor All Stars 2024, după 5 luni de competiție

Iancu, Zanni și Andrei și-au îndemnat susținătorii să-i voteze pentru a câștiga marele premiu Survivor. Telespectatorii fideli ai emisiunii de la Pro TV vor fi îndrumați de către prezentatorul competiției în momentul când se dă START VOT! Toate detaliile vor fi anunțate de Daniel Pavel, iar fanii Survivor își vor vota favoriții. Învingătorul sezonului All Stars va pleca acasă cu suma de 100.000 de euro, cu titlul de „Survivor România”, dar și cu o altă sumă impresionantă primită pentru fiecare săptămână de supraviețuire în jungla dominicană.

CANCAN.RO vă anunța, de la începutul emisiunii, că participanții la Survivor primesc între 3000-5000 de euro pe săptămână, fiecare contract fiind diferit, în funcție de concurent. Asta înseamnă că după 20 de săptămâni petrecute în junglă, câștigătorul se va alege cu o sumă record, de circa 160.000 de euro! De altfel, Pro TV a avut reguli stricte pentru cei care au trecut prin acest show, iar clauzele de confidențialitate îi puteau „arde” la buzunare pe concurenți (DETALII AICI)

Cine sunt câștigătorii Survivor România

Survivor România se numără printre emisiunile favorite ale românilor, fiind urmărită într-un număr foarte mare. Ca drept dovadă, Pro TV a ieșit de mai multe ori lider de audiență privind acest show. Primul sezon al competiției a fost câștigat de Elena Ionescu, al doilea de către Zannidache. În cel de-al treilea sezon Survivor, învingător a ieșit Alex Delea, iar în sezonul trecut, cel din 2023, Dan Ursa a luat marele premiu. Învingătorul de anul trecut nu a revenit și-n acest sezon.

Vezi aici LIVE VIDEO marea finală Survivor All Stars 2024!