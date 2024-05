Zanni a decis ce va face cu premiul de 100.000 de euro de la Survivor All Stars, dacă va triumfa în competiția din Republica Dominicană

Competiția Survivor All Stars a ajuns la ultima sută de metri, iar în doar câteva ore marele câștigător o să fie desemnat. În acest an, trei concurenți puternici joacă finala, printre care se numără și Zanni, câștigătorul Survivor 2021. În confruntarea finală, artistul intră încrezător, speră că a convins publicul să îl susțină și deja a și hotărât ce va face cu premiul în valoare de 100.000 de euro, dacă va câștiga.

În această seară, 30 mai, are loc marea finală Survivor All Stars. Trei concurenți și-au asigurat locul, iar aceștia așteptă neprădători deznodământul. Cei trei finaliști sunt: Zanni, Iancu Sterp și Andrei Ciobanu. Unul dintre cei trei va pune mâna pe marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Rămâne de văzut cine o să fie câștigătorul Survivor All Stars.

Zanni a decis ce va face cu premiul de 100.000 de euro de la Survivor All Stars

În ultima ediție Survivor All Stars, difuzată miercuri, 29 mai, trei concurenți și-au revendicat locurile mult dorite în finala competiției din Dominicană și se vor duela pentru premiul de 100.000 de euro. În jocul semifinalei, Zanni a acumulat șase puncte și, astfel, a devenit primul finalist al acestui sezon. Iancu Sterp a fost următorul care și-a asigurat locul în lupta pentru marele premiu, urmat de Andrei Ciobanu.

În ceea ce îl privește pe Zanni, Faimosul nu are mari emoții pentru mare finală și este împăcat cu parcursul lui din cadrul competiției. Acesta susține că a fost cât se poate de corect și de onest și speră că publicul va aprecia acest lucur.

În cazul în care va reuși să pună, din nou, mâna pe marele premiu, artistul deja s-a gândit ce va face cu banii. Mai exact, Zanni spune că de această dată va investi cei 100.000 de euro în construcția unei tabere cu cabane, la munte. Se pare că Faimosul a hotărât să folosească premiul pentru a-și pune pe picioare propria afacere.

„N-am nicio temere, pentru că lumea vede ce e corect și meritele fiecăruia. Greul a fost dus de Faimoși… iar meritele sportive sunt în clasament. E foarte simplu. Cu banii o să dezvolt cea mai frumoasă tabără cu cabane, la munte. Am planul ăsta din vara anului 2023”, a declarat Zanni, potrivit viva.ro.

De asemenea, Zanni spune că el este cel care merită să câștige Survivor All Stars pentru că a fost cel mai transparent și onest concurent și a avut și performanțe sportive remarcabile. Cu toate acestea, artistul nu este 100% încrezător în șansele sale și ia în calcul și avantajele pe care adversarii săi le aduc în luptă.

„Merit să fiu aici pentru că sunt cel mai transparent personaj de la televizor. Nu caut să mint publicul, mă arăt cum sunt și învăț din greșeli mereu. Punctele forte ale adversarilor mei sunt doar familiile lor, care evident țin cu ei, implicit vor să-mi pună mie piedici. Punctele lor slabe sunt rezultatele din competiție”, a mai spus Zanni.

