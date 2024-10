Andreea Tonciu și-a ”tras” bolid de 700.000 €, unicat în România, dar nu știa ce o să i se întâmple pe străzile din Capitală: ”Acostată” de puștiul cu tupeu: să înnebunească iubita!

Andreea Tonciu a rupt internetul, dar și străzile din Capitală. După ce și-a luat un bolid de toată frumusețea, bruneta a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, detalii despre noua sa bijuterie pe patru roți. SUV-ul nu este nici pe departe o mașină care trece neobservată, ba dimpotrivă, atrage atenția ca un magnet, iar pe vedetă pare să nu o deranjeze acest lucru. Toate privirile sunt ațintite asupra divei atunci când își face apariția în superbul Brabus 900 Rocket. Am aflat și cât costă mașina de lux pe care Andreea abia și-a achiziționat-o și vă spunem doar atât…prețul este de-a dreptul fabulos! Unii rămân doar cu oftatul, la vederea imaginilor, însă fosta asistentă TV zâmbește larg de la volanul supercar-ului gri cu interior roșu ca focul.

Frumoasa brunetă a lovit din nou! De data aceasta, Andreea Tonciu a creat isterie pe rețelele de socializare, atunci când și-a etalat cea mai nouă achiziție. Și ce achiziție! Un bolid de senzație, unic în România! Așa cum recunoaște și vedeta, mașina atrage atenția tuturor atunci când diva accelerează pe străzile din București. Însă ea, populară și sociabilă, cum o știm, are răbdare cu toți fanii entuziasmați, care vor să facă poze.

Vă spuneam că am aflat și cât costă Brabusul tunat de care Andreea Tonciu este tare mândră. Sunteți pregătiți să aflați cât a scos din buzunar carismatica brunetă? Ei bine, suma depășește 700.000 de euro. Dar ce importanță mai au banii, atunci când te plimbi cu un asemenea autoturism?

Andreea Tonciu și-a luat mașina visurilor sale

Diva noastră a dat tot din casă și a povestit cum a reușit să intre în posesia bolidului fabulos. Ne-a spus că a fost nevoită să aștepte patru luni, pentru ca mașina să vină din Germania, de la tunat. Așteptarea a meritat din plin, iar acum, Andreea Tonciu este fericita posesoare a unui autoturism unic, la care mulți doar visează.

„Am luat mașina din reprezentanță de la Mercedes. Eu am fost mai mult timp plecată în Dubai și am văzut o mașină ca aceasta acolo. De când am văzut-o, am spus că aș vrea și eu una la fel, să fiu unicată. Toată lumea știe că mie îmi place să fiu unică, să nu mai aibă nimeni ce am eu. A trebuit să aștept 4 luni după ea, pentru că a stat în Germania, la tunning. Mie nu îmi place să vorbesc despre prețuri, dar oamenii care cunosc mașinile își dau seama de cât costă o astfel de mașină. Am ieșit cu ea prin oraș, toată lumea se uită la mașină.

Toți vor să facă poze cu ea, se opresc, mai ales băieții, oriunde mă duc, mă întreabă dacă pot să facă poze cu mașina. Cea mai tare fază a fost atunci când a venit un băiat de vreo 20 de ani și m-a întrebat dacă îl pot lăsa să intre înăuntru, să creadă iubita lui că și-a luat mașină. L-am lăsat, bineînțeles, că eu sunt foarte sociabilă. Eu mi-am achiziționat mașina asta, e un Brabus 900 Rocket și sunt foarte fericită”, a declarat Andreea Tonciu pentru CANCAN.RO.

