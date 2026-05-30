Cum a fost experiența mea cu excursiile Get Your Guide. Merită să plătești sau sunt țeapă?

Get Your Guide este platforma cunoscută de numeroși călători care merg în vacanțe. De aici se pot rezerva bilete la atracții turistice, excursii cu ghid sau fără, având numeroase opțiuni. Până recent, achiziționasem o croazieră în Budapesta și bilete pentru un muzeu, astfel că excursiile au fost o noutate și nu știam la ce să mă aștept.

În excursia pe care am făcut-o în Armenia și Georgia într-un solo trip, am decis să apelez la Get Your Guide pentru a-mi umple timpul și a vedea alte atracții, departe de capitale. Am verificat ce opțiuni există și chiar au fost câteva care mi-au făcut cu ochiul, așa că am optat pentru ele, după ce am citit bine recenziile și am verificat harta.

Cum au fost excursiile luate prin Get Your Guide

Pentru Armenia urma să fie o excursie de opt ore începând de la 10:00, până la ora 18:00, alături de mai mulți turiști veniți din alte țări, precum Germania, Ucraina, Rusia sau Mongolia. Am vizitat patru obiective turistice pline de istorie: Templul Garni, Mânăstirea din Geghard, Arcul lui Charent, Simfonia Pietrelor și am văzut cum se coace lavashul, o pâine tradițională care se lipește de pereții cuptorului. Alături de noi am avut și un ghid care ne-a vorbit despre istoria locurilor prin care am fost. Pe lângă locurile care erau precizate pe site, s-a făcut un scurt ocol de câțiva kilometri pentru a vedea un lac de acumulare cu o priveliște deosebită.

Am avut transportul inclus din centrul Erevanului și pentru întreaga zi am plătit 96,67 RON. Pentru intrarea la Templul Garni și Simfonia Pietrelor biletele nu erau include, însă prețul lor a fost unul redus, fiine echivalentul a 18 RON și 3,70 RON, astfel că totalul a fost de 118,37 de lei.

Am fost mulțumită de ceea ce am primit și am luat o excursie de o zi și în Georgia, cu un ghid și alți turiști. Plecarea a fost din Tbilisi la ora 9:00 și ne-am întors în jur de 18:30, după ce am vizitat multe locuri frumoase. Pe lista de atracții s-au numărat Mănăstirea din Jvari, Muzeul Stalin din Gori, Uplistsikhe, orașul antic săpat în stâncă și Mănăstirea de la Mtskheta.

Prețul pentru excursie a fost de 97,86 RON, iar intrările la muzeu și la Uplistsikhe au fost separat, fiecare câte 27 de lei. Costul total a fost de 151,86 de lei.

După cele două experiențe care mi-au umplut vacanța consider ca excursiile de pe Get Your Guide merită o șansă. Așa se poate explora fără să închiriezi o mașină și să mergi pe cont propriu, iar costul este unul rezonabil.