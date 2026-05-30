Acasă » CHECK-IN » Cum a fost experiența mea cu excursiile Get Your Guide. Merită să plătești sau sunt țeapă?

Cum a fost experiența mea cu excursiile Get Your Guide. Merită să plătești sau sunt țeapă?

De: Mara Dobre 30/05/2026 | 08:00
Cum a fost experiența mea cu excursiile Get Your Guide. Merită să plătești sau sunt țeapă?
Merită să cumperi excursii prin Get Your Guide? / Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Get Your Guide este platforma cunoscută de numeroși călători care merg în vacanțe. De aici se pot rezerva bilete la atracții turistice, excursii cu ghid sau fără, având numeroase opțiuni. Până recent, achiziționasem o croazieră în Budapesta și bilete pentru un muzeu, astfel că excursiile au fost o noutate și nu știam la ce să mă aștept. 

În excursia pe care am făcut-o în Armenia și Georgia într-un solo trip, am decis să apelez la Get Your Guide pentru a-mi umple timpul și a vedea alte atracții, departe de capitale. Am verificat ce opțiuni există și chiar au fost câteva care mi-au făcut cu ochiul, așa că am optat pentru ele, după ce am citit bine recenziile și am verificat harta.

Cum au fost excursiile luate prin Get Your Guide

Pentru Armenia urma să fie o excursie de opt ore începând de la 10:00, până la ora 18:00, alături de mai mulți turiști veniți din alte țări, precum Germania, Ucraina, Rusia sau Mongolia. Am vizitat patru obiective turistice pline de istorie: Templul Garni, Mânăstirea din Geghard, Arcul lui Charent, Simfonia Pietrelor și am văzut cum se coace lavashul, o pâine tradițională care se lipește de pereții cuptorului. Alături de noi am avut și un ghid care ne-a vorbit despre istoria locurilor prin care am fost. Pe lângă locurile care erau precizate pe site, s-a făcut un scurt ocol de câțiva kilometri pentru a vedea un lac de acumulare cu o priveliște deosebită.

Am avut transportul inclus din centrul Erevanului și pentru întreaga zi am plătit 96,67 RON. Pentru intrarea la Templul Garni și Simfonia Pietrelor biletele nu erau include, însă prețul lor a fost unul redus, fiine echivalentul a 18 RON și 3,70 RON, astfel că totalul a fost de 118,37 de lei.

Sursa foto: Get Your Guide

Am fost mulțumită de ceea ce am primit și am luat o excursie de o zi și în Georgia, cu un ghid și alți turiști. Plecarea a fost din Tbilisi la ora 9:00 și ne-am întors în jur de 18:30, după ce am vizitat multe locuri frumoase. Pe lista de atracții s-au numărat Mănăstirea din Jvari, Muzeul Stalin din Gori, Uplistsikhe, orașul antic săpat în stâncă și Mănăstirea de la Mtskheta.

Prețul pentru excursie a fost de 97,86 RON, iar intrările la muzeu și la Uplistsikhe au fost separat, fiecare câte 27 de lei. Costul total a fost de 151,86 de lei.

Sursa foto: Get Your Guide

După cele două experiențe care mi-au umplut vacanța consider ca excursiile de pe Get Your Guide merită o șansă. Așa se poate explora fără să închiriezi o mașină și să mergi pe cont propriu, iar costul este unul rezonabil.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Am băut vin, printr-o fereastră, în Florența! Cum a fost întreaga experiență și cât m-a costat
CHECK-IN
Am băut vin, printr-o fereastră, în Florența! Cum a fost întreaga experiență și cât m-a costat
Check in | Am mâncat cel mai viral panini din Verona. Cât am plătit și cum a fost întreaga experiență din „orașul iubirii” din Italia
CHECK-IN
Check in | Am mâncat cel mai viral panini din Verona. Cât am plătit și cum a fost…
Lovitură de ultim moment în Sănătate! Ministerul prelungește termenul pentru proiectele PNRR până în august 2026
Mediafax
Lovitură de ultim moment în Sănătate! Ministerul prelungește termenul pentru proiectele PNRR până...
Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul a fost comparat cu Ion Rîmaru
Gandul.ro
Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Adevarul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000...
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump nu-și joacă bine cartea
Digi 24
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump...
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul a fost comparat cu Ion Rîmaru
Gandul.ro
Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul...
ULTIMA ORĂ
Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026: Alimente de împărțit în Sâmbăta Morților
Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026: Alimente de împărțit în Sâmbăta Morților
Test de personalitate | Alege unul dintre cei 3 bărbați și vei afla ce crede lumea despre tine, de ...
Test de personalitate | Alege unul dintre cei 3 bărbați și vei afla ce crede lumea despre tine, de fapt
Marea finală Survivor 2026. Am aflat cine sunt cei doi finaliști
Marea finală Survivor 2026. Am aflat cine sunt cei doi finaliști
Cât te costă să îl chemi pe Constantin Enceanu să-ți cânte la nuntă, în 2026. Cât cere pentru ...
Cât te costă să îl chemi pe Constantin Enceanu să-ți cânte la nuntă, în 2026. Cât cere pentru o oră sau pentru toată noaptea
Bukayo Saka rupe tăcerea despre marele vis al Angliei: „Asta este ceea ce ne dorim cu adevărat”
Bukayo Saka rupe tăcerea despre marele vis al Angliei: „Asta este ceea ce ne dorim cu adevărat”
BANC | Bulă și semnele de pe nas
BANC | Bulă și semnele de pe nas
Vezi toate știrile