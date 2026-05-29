Am băut vin, printr-o fereastră, în Florența! Cum a fost întreaga experiență și cât m-a costat

Am ajuns din nou în Florența, pentru a doua oară, și am avut senzația ciudată că orașul nu mă mai „surprinde” ca prima dată, ci mă recunoaște. Străzile acelea înguste, piatra caldă, lumina care cade exact ca într-un tablou renascentist… toate păreau neschimbate, dar eu eram altfel. De data asta aveam o misiune clară: să nu ratez experiența despre care toată lumea vorbește, buchette del vino, ferestrele de vin ale Florenței.

Înainte să ajung la experiența propriu-zisă, nu pot să nu mă întorc la povestea acestor mici deschideri în ziduri. Buchette del vino sunt acele ferestre minuscule, tăiate în piatra palatelor florentine, care odinioară serveau la vânzarea directă a vinului de la producător la client.

M-am gândit mult la cât de ingenios era sistemul: familiile nobile își vindeau vinul fără intermediari, evitând taxe și controale, dar și contactul direct cu oamenii, mai ales în perioadele de epidemii. În timpul ciumei, aceste ferestre deveneau literalmente o soluție de supraviețuire: vinul era trecut prin deschidere, banii erau lăsați pe o tăviță, iar contactul uman era redus la minimum. Un detaliu istoric care astăzi pare aproape ironic, pentru că exact acele ferestre sunt acum unele dintre cele mai sociale puncte ale orașului.

Cum a fost momentul meu la celebra fereastră de vin

Unul dintre locurile unde această tradiție a fost readusă la viață este Babae. Am ajuns acolo cu un amestec de curiozitate și nerăbdare, pentru că știam deja conceptul: bați la o mică ușiță din lemn, iar cineva îți servește vinul direct printr-o deschidere în perete.

Sună turistic? Poate. Dar în realitate, nu e deloc doar un „truc pentru Instagram”. E un ritual mic, aproape teatral, care te scoate din ritmul normal al orașului.

Am plătit 8 euro pentru un vin rosé și, sincer, mi s-a părut corect pentru întreaga experiență, nu doar pentru vin. În jurul meu, oamenii făceau același lucru: unii luau prosecco, alții spritzuri, iar atmosfera era un amestec de bar modern și tradiție renascentistă reinventată.

Vinul băut în stradă, cea mai simplă formă de libertate

Pe meniu, lucrurile erau clare, aproape minimalist afișate: prosecco, rosé, bianco, rosso, Aperol Spritz și câteva variante speciale. Prețurile variate: Aperolul era 10 euro, vinul 8, dar nimeni nu părea preocupat de asta. Toată lumea era mai interesată de moment decât de cifre.

Ceea ce m-a surprins cel mai mult nu a fost vinul în sine, ci faptul că îl bei efectiv în stradă. Nu există mese obligatorii, nu există reguli rigide. Stai pur și simplu lângă zidul acela vechi, cu paharul în mână, iar orașul continuă să curgă în jurul tău.

Nu a lipsit nici coada, bineînțeles. Dar nu a durat foarte mult în jur de 15-20 de minute maxim. Putem spune că a durat cât o servire normală la o terasă din București.

E o experiență care te face să simți Florența altfel: mai puțin muzeu, mai mult oraș viu. Și am realizat că exact asta caută toată lumea acolo, un amestec între istorie și prezent, între ritual și spontaneitate.

Nu știu dacă buchette del vino sunt doar o modă reînviată sau o tradiție care chiar merită păstrată în forma ei actuală. Ce știu sigur e că momentul meu de la Babae a fost mai mult decât o oprire pentru un pahar de vin. A fost un mic exercițiu de imaginație: cum ar fi fost viața în Florența de acum câteva secole, când vinul trecea prin aceleași ferestre, dar lumea era complet diferită.

