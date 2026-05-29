7 greșeli vestimentare pe care le fac bărbații. Par ”ieftini” chiar și în haine scumpe. Adina Buzatu: „Prima dintre ele este obsesia pentru logo-uri”

Adina Buzatu a vorbit deschis despre cele mai mari greșeli vestimentare care îi fac pe mulți bărbați să pară „ieftini”, chiar și atunci când poartă haine extrem de scumpe. Stilistul spune că una dintre cele mai mari confuzii din moda masculină este ideea că eleganța poate fi cumpărată direct de pe etichetă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Adina Buzatu a dat sfaturi prețioase pentru domnii care vor să arate impecabil.

Adina Buzatu, care susține că rafinamentul ține mai degrabă de proporție, naturalețe și context decât de prețul unei haine. După mai bine de două decenii în care a lucrat cu zeci de mii de clienți, vedeta spune că a văzut inclusiv ținute extrem de costisitoare.

Adina Buzatu: „Mulți oameni au început să confunde luxul cu ostentația „

În opinia stilistului, luxul autentic nu trebuie afișat agresiv. Adina Buzatu critică și costumul excesiv de strâmt, devenit aproape uniformă pentru mulți bărbați în ultimii ani.

Există o confuzie care persistă de ani întregi în moda masculină și pe care o întâlnesc aproape zilnic la oamenii care ne trec pragul pentru prima dată în magazin: foarte mulți bărbați cred că eleganța ține exclusiv de buget. Că un costum scump rezolvă automat imaginea unui om sau că rafinamentul poate fi cumpărat pur și simplu de pe etichetă. În realitate, lucrurile sunt infinit mai nuanțate. Iar partea frumoasă este că mulți dintre ei încep să înțeleagă asta după ce descoperă cât de mult contează proporția, contextul, naturalețea și felul în care o haină este purtată, nu doar cât costă.

În peste 20 de ani în care am lucrat cu zeci de mii de bărbați și am construit, împreună cu echipa mea, garderobe pentru contexte extrem de diferite, de la birou și evenimente până la nunți, vacanțe sau apariții publice, atât în România, cât și în străinătate, am văzut bărbați în haine foarte accesibile care arătau impecabil și am văzut ținute extrem de costisitoare distruse complet de exces, rigiditate, disproporții sau lipsa de naturalețe.

Problema este că foarte mulți oameni au început să confunde luxul cu ostentația și eleganța cu demonstrația permanentă de statut. Iar exact aici apar acele greșeli care, indiferent cât de scumpe sunt hainele, fac un bărbat să pară „ieftin”, a declarat Adina Buzatu pentru CANCAN.RO.

Stilista atrage atenția și asupra rigidității exagerate din multe apariții masculine. Potrivit acesteia, există bărbați care arată permanent „ca și cum s-ar pregăti pentru o ședință”, indiferent de context. Pantofii prea eleganți, costumele ceremonioase purtate în situații relaxate sau ținutele excesiv de severe sunt, în opinia Adinei Buzatu, printre cele mai frecvente greșeli.

Prima dintre ele este obsesia pentru logo-uri și branding agresiv. Eleganța reală nu a avut niciodată nevoie să țipe. Din contră. Cu cât cineva încearcă mai evident să demonstreze cât costă ceea ce poartă, cu atât dispare mai repede ideea aceea de rafinament firesc. De altfel, chiar aici am scris acum câțiva ani despre ceea ce am numit „logomania”, această nevoie aproape compulsivă de a transforma brandul în principalul mesaj al unei ținute. Le spun foarte des clienților mei că luxul autentic se vede, nu trebuie afișat ostentativ.

A doua mare greșeală este costumul prea strâmt. Moda ultimilor ani a convins foarte mulți bărbați că pentru a arăta bine trebuie aproape să fie mulați în haine. Sacouri tensionate, pantaloni care stau să explodeze pe coapse, nasturi care abia rezistă. Recomand de foarte mulți ani exact opusul acestei abordări, pentru că eleganța masculină nu înseamnă disconfort și nici haine care par împrumutate de la o mărime mai mică. Și, contrar ideii pe care mulți o au, hainele exagerat de strâmte nu te fac să pari mai suplu. Din contră. Cu cât o haină „crapă” mai tare pe tine, cu atât corpul pare mai masiv și mai lipsit de proporție.

A treia greșeală este rigiditatea excesivă. Sunt foarte mulți bărbați care arată permanent ca și cum s-ar pregăti pentru o ședință foto corporate sau pentru o conferință financiară, indiferent unde merg. Pantofi exagerat de eleganți, ținute foarte severe și sobre în contexte relaxate, costume excesiv de ceremonioase pentru evenimente care nu cer asta. Eleganța adevărată ține întotdeauna de context, iar acesta este probabil lucrul cu care mă lupt cel mai mult în mentalitatea multor bărbați care ne trec pragul în fiecare zi, a mai adăugat stilistul.

„Un bărbat cu adevărat elegant nu încearcă niciodată prea tare să impresioneze”

Adina Buzatu consideră că foarte mulți bărbați ignoră complet detaliile care fac diferența într-o apariție: pantofi neîngrijiți, haine șifonate, lungimi greșite ale pantalonilor sau costume neajustate corect.

A patra greșeală ține de materiale. Foarte multe haine arată ieftin nu din cauza designului, ci din cauza materialelor sintetice de slabă calitate, care sufocă, nu lasă pielea să respire, te fac să te simți aproape ca într-o pungă, nu cad frumos, sticlesc în lumină în loc să aibă aspectul acela rafinat și natural al unei țesături premium și, în plus, îmbătrânesc prost. Tocmai de aceea am insistat întotdeauna în universul Adina Buzatu pe materiale naturale, pe țesături premium și pe haine care nu doar arată bine, ci se simt bine la purtare și sunt sănătoase pentru piele. A cincea greșeală este lipsa atenției la detalii. Pantofi neîngrijiți, haine șifonate, curele obosite, lungimi greșite ale pantalonilor sau costume care nu au fost ajustate niciodată corect. De multe ori, eleganța stă exact în lucrurile aparent mici pe care oamenii grăbiți le ignoră. Iar experiența aceasta o capătă mulți dintre clienții noștri în timp, după ani în care încep să observe cât de mult contează detaliile. De altfel, una dintre cele mai mari greșeli masculine rămâne lipsa de atenție pentru îngrijirea hainelor, dar despre asta cred că merită un articol separat.A șasea greșeală este nevoia aceasta permanentă de a părea mai important decât ești. Și se vede imediat. În haine prea prețioase pentru context, în combinații prea încărcate, în accesorii care încearcă să demonstreze ceva. Stilul adevărat nu funcționează pe bază de efort vizibil. Din contră. Cei mai eleganți bărbați sunt aproape întotdeauna cei care par perfect relaxați în hainele lor.

Iar ultima greșeală, poate cea mai întâlnită dintre toate, este lipsa personalității. Foarte mulți bărbați ajung să se îmbrace identic: aceleași ținute neutre, aceleași formule validate online, aceeași estetică sigură și lipsită de viață. Eleganța nu înseamnă uniformizare. Înseamnă să găsești acel echilibru foarte fin între bun gust, naturalețe și identitate personală. Și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care atât de mulți clienți revin la noi de ani și ani: pentru că nu încercăm să îi transformăm în altcineva, ci să îi ajutăm să devină versiunea lor cea mai bună. După atât de mulți ani în care am lucrat cu zeci de mii de bărbați, pot să spun cu siguranță că stilul nu are nicio legătură cu ostentația și are directă legătură cu inteligența emoțională. Un bărbat elegant nu este cel mai încărcat vizual din încăpere și nici cel care poartă cele mai recognoscibile branduri. Este cel care înțelege proporția, contextul, calitatea și, mai ales, măsura.

Pentru că un bărbat cu adevărat elegant nu încearcă niciodată prea tare să impresioneze. Și fix de aceea reușește, a mai spus Adina Buzatu.

