Adina Buzatu, lecție de stil pentru adolescenții din România. Ce greșeli vestimentare se repetă la petrecerile de absolvire: „Eleganța nu înseamnă uniformă”

Adina Buzatu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați consultanți vestimentari din România, vorbește despre felul în care adolescenții înțeleg astăzi eleganța. Celebrul consultant vestimentar atrage atenția asupra linei fine dintre eleganță și sobrietate, explicând că mulți tineri ajung să confunde rafinamentul cu rigiditatea și aleg ținute mult prea severe pentru vârsta și contextul lor. Într-o perioadă în care formulele vestimentare „safe” predomină la evenimente, Adina Buzatu își propune să le ofere adolescenților o direcție clară pentru a-și descoperi propriul stil și pentru a înțelege că eleganța, înainte de toate, înseamnă personalitate. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea despre acest subiect. Iată ce ne-a dezvăluit.

Unul dintre pionierii modei masculine din România, Adina Buzatu, vorbește despre greșelile pe care le fac adolescenții în alegerea costumelor pe care le poartă. În fiecare sezon de banchete și petreceri de absolvire, stilistul observă același tipar: adolescenți care asociază automat eleganța cu smokingul negru, costumele sobre și ținutele excesiv de protocolare, chiar și atunci când evenimentele se desfășoară în locații relaxate, precum grădini sau terase de vară. Aceasta a oferit și câteva sfaturi despre ce ar trebui ca tinerii de 14-18 ani să poarte la astfel de evenimente.

Adina Buzatu, despre linia fină dintre sobrietate și eleganță în moda masculină

În fiecare sezon de banchete și petreceri de absolvire observă același tipar: adolescenți care asociază automat eleganța cu smokingul negru, costumele sobre și ținutele excesiv de protocolare, chiar și atunci când evenimentele au loc în locații relaxate, precum grădini sau terase de vară. Adina Buzatu ne învață care este linia fină dintre eleganță și sobrietate.

„La fiecare sezon de banchete, baluri și petreceri de absolvire văd același fenomen repetându-se aproape obsesiv: băieți de 14, 16 sau 18 ani care intră în magazin convinși că eleganța înseamnă automat smoking negru, costum foarte sever, pantofi lucioși din lac și o solemnitate care, sincer, nu are aproape nicio legătură nici cu vârsta lor, nici cu tipul evenimentului la care urmează să participe. Iar partea interesantă este că nu dorința de a părea mai maturi mă surprinde — adolescenții și-au dorit dintotdeauna să crească mai repede. Este poate una dintre cele mai firești forme de vanitate ale tinereții. Problema apare atunci când eleganța începe să fie redusă la rigiditate și sobrietate. De foarte multe ori îi văd venind convinși că trebuie să arate „serios”, impecabil controlat, aproape protocolar, chiar dacă evenimentul lor are loc într-o grădină, pe o terasă de vară, într-un hambar elegant sau într-o locație relaxată, unde atmosfera cere exact opusul acestei încordări vestimentare. Și cred că aici se vede foarte clar una dintre marile probleme ale modei actuale: faptul că a redus eleganța la o formulă sigură, neutră și atât de standardizată, încât foarte mulți tineri au început să creadă că rafinamentul înseamnă să arăți mai rigid, mai sobru și mai matur decât ești în realitate”, spune Adina Buzatu.

„Generațiile trecute experimentau mai mult, chiar dacă uneori exagerau”

În opinia stilistei, una dintre cele mai mari probleme ale generației actuale este faptul că adolescenții au început să reproducă formule vestimentare deja validate online, fără să experimenteze ei înșiși cu ținutele. Adina Buzatu spune că, spre deosebire de generațiile trecute, tinerii merg pe ținute mult prea sigure, sobre și foarte controlate de teama de a nu ieși din tipar. Creatorul de stil masculin îi îndeamnă pe adolescenți să nu le fie teamă de culoare și originalitate.

„Generațiile trecute experimentau mai mult. Greșeau, sigur, exagerau uneori, dar exista mai mult curaj, mai mult spirit ludic și mai multă personalitate. Astăzi, foarte mulți adolescenți ajung să reproducă niște formule deja validate online: aceleași costume negre, aceeași estetică foarte controlată, aceleași ținute „safe”, aceeași nevoie de a nu ieși prea mult din tipar. Și e păcat, pentru că tinerețea are voie să fie vie. Le spun foarte des băieților care vin la noi pentru banchet că un smoking este o piesă extraordinară atunci când contextul o cere, dar că eleganța adevărată nu funcționează niciodată ruptă de context. Nu poți purta aceeași severitate vestimentară la o gală black tie și la o petrecere de absolvire organizată într-o grădină de vară. Un adolescent nu trebuie să arate ca un mire în miniatură pentru a fi elegant. Uneori un sacou foarte bine croit, o cămașă impecabilă, o cravată purtată firesc sau o cromatică mai luminoasă spun infinit mai multe despre stil și personalitate decât o ținută excesiv de solemnă. Și poate tocmai de aceea îmi place atât de mult să lucrez cu tineri. Pentru că îi vezi căutându-se. Îi vezi negociind permanent între cine sunt și cine cred că trebuie să fie pentru a se integra, pentru a fi validați, pentru a nu părea „prea diferiți”. Iar partea frumoasă este că, de multe ori, după puțin dialog și după câteva probe, încep să se relaxeze și să înțeleagă că eleganța nu înseamnă uniformă. Nu înseamnă să dispari într-o formulă rigidă pe care o poartă toată lumea”, a mai adăugat ea pentru CANCAN.RO.

În final, Adina Buzatu a dezvăluit că este încântată de valul de tineri care încep să experimenteze din ce în ce mai mult în privința stilului vestimentar și care aleg să poarte ținute care le reflectă personalitatea. Totodată, stilista spune că una dintre cele mai mari satisfacții ale sale se reflectă în faptul că a ajuns de-a lungul timpului să îmbrage generații întregi din aceleași familii, confirmându-i-se, din nou, performanța.

„Mă bucur enorm când văd tineri care încep să aibă curaj să poarte culoare, texturi interesante, ținute mai relaxate, haine care îi reprezintă și care le păstrează exact acel lucru pe care moda actuală pare uneori grăbită să îl elimine: prospețimea vârstei lor. Iar toate aceste momente devin și mai emoționante pentru mine pentru că, de foarte multe ori, nu îi îmbrăcăm doar pe ei. Îmbrăcăm deja generații întregi. Sunt familii care ne trec pragul de peste 20 de ani. Le-am îmbrăcat părinții înainte să se cunoască, apoi pentru nuntă, pentru birou, pentru vacanțe, pentru viața lor de zi cu zi, iar astăzi își aduc copiii pentru prima ținută importantă, pentru banchet, pentru facultate, pentru primul interviu sau pur și simplu pentru haine bune, purtate firesc. Și cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate face eleganța atunci când este înțeleasă corect: să devină o formă de educație și de expresie personală care se transmite din generație în generație, fără rigiditate, fără ostentație și fără această nevoie obositoare de a demonstra permanent ceva”, a mai spus ea.

CITEȘTE ȘI: Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik

ACCESEAZĂ ȘI: Stilista vedetelor dezvăluie de ce nu a dat curs carierei în televiziune. Adina Buzatu: “M-au invitat, dar eu sunt foarte…”