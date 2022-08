Fie că mergi la un eveniment de importanță capitală sau ieși doar să cumperi cele trebuincioase de la magazinul din colț, Adina Buzatu poate avea o recomandare pertinentă și de efect, doar de aia e supranumită „stilista vedetelor”. De la bretelele lui Dan Negru, până la smoking-uri asortate la pantofi de lac, Adina Buzatu le-a văzut pe toate, așa că survine întrebarea – de ce se dedică atât de mult timp consilierii vestimentare, dar nu își majorează expunerea deja existentă în show-uri televizate? În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, designer-ul explică de ce a refuzat, de-a lungul timpului, ofertele televiziunilor, dar povestește și o întâmplare cel puțin hilară din cariera de persoană publică, avizată la nivel de fashion.

Specializată mai ales în domeniul vestimentației „masculilor”, pe care îi îmbracă și îi instruiește de mai bine de 20 de ani, Adina Buzatu dorește să continue în spiritul care a consacrat-o.

Astfel, stilista nu renunță nici măcar o clipă la clienții săi, pentru a se concentra pe alte proiecte. Vedeta a ajuns chiar în punctul în care nu își alocă timp pentru o vacanță, doar pentru a le fi aproape celor ce îi frecventează magazinul.

„Nu-mi doresc un job în televiziune…”

Din declarațiile stilistei reiese că televiziunile s-au bătut pentru prezența Adinei Buzatu în formatele de succes, proiecte în care vedeta a preferat să nu se implice. Motivul pare să fie simplu – Adina Buzatu nu a dorit să renunțe la contactul cu cei pe care îi îmbracă.

„Dacă m-au sunat să mă invite? Ba da! M-au invitat, dar eu sunt foarte ocupată cu ceea ce fac și nu-mi doresc un job în televiziune deloc, adică am avut multe oferte pe tema asta, am avut oferte și de reality-show-uri ale mele, dar am avut oferte și să particip la diverse emisiuni de plecat pe nu știu unde.

Nu am timp să plec două luni din țară, plus că nu îmi place, îmi place foarte tare ce fac. N-aș lipsi de lângă clienții mei două luni, adică eu nu plec în vacanță atâta timp, tocmai pentru că mi-e dor de muncă și fac asta pentru ce? Nu!

Deci eu cred că fiecare om trebuie să facă ce-i place și la ce e foarte bun! Am rezultate extraordinare cu clienții mei, ce sens are să încerc o carieră în televiziune care nu mă atrage foarte tare?”, ne-a declarat Adina Buzatu.

„Toți și-au schimbat ținutele…”

Chiar dacă nu a dat curs inițiativelor televizate și nu s-a prezentat în juriu la „Bravo, ai stil!” sau în vreo aventură de căutare a comorilor prin Asia sau America, Adina Buzatu impune respect prin simpla sa prezență.

Așa s-a ajuns ca „semnarea condicii” la un Revelion să dea peste cap orientarea vestimentară a tuturor celor prezenți la celebrarea cumpenei dintre ani.

„Uite, am făcut Revelionul la un moment dat, într-un oraș, nu dau numele, că o să știe toată lumea de acolo despre ce este vorba. Cert e când au aflat că vin, era un local foarte mare, când au aflat că vin, toți și-au schimbat ținutele.

Deci a fost o dramă pentru toată lumea, deci erau 300 de persoane. Mi-a povestit prietena mea după aceea că s-a amuzat maxim, femeile și-au schimbat toaletele, bărbații ș-au schimbat ținuta.

S-au dus, și-au făcut shopping, dacă știam, nu mai participam, că săracii, îți dai seama ce investiție? Doar pentru că am venit eu acolo de Revelion!”, a mai adăugat, amuzată, stilista vedetelor.

