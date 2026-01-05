Acasă » Știri » Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani

Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani

De: Andreea Stăncescu 05/01/2026 | 17:55
Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani
Ce să faci pentru a avea noroc la bani / Sursa foto: Freepik

Anul 2026 se apropie rapid, iar energia din jurul nostru se schimbă într-un ritm alert. Conform calendarului chinezesc, acesta este anul Bing Wu, cunoscut drept Anul Calului de Foc. Simbolizează pasiune intensă, mișcare rapidă și energie puternică, dar Feng Shui avertizează că prea mult foc poate fi periculos. Ce poți schimba în casă pentru a avea noroc la bani. 

În 2026, elementul dublu foc domină, iar această energie intensă poate provoca conflicte, stres și instabilitate financiară. De aceea, culorile din casă devin primul tău aliat pentru a transforma locuința într-un spațiu echilibrat, nu într-un mediu copleșitor. Albastrul calm și galbenul pământesc sunt secretele pentru a tempera focul și a atrage prosperitatea.

Sursa foto: Freepik

Ce să faci pentru a avea noroc la bani

Introducerea tonurilor reci de apă și a nuanțelor pământii stabilizează energia și reduce tensiunea, fără a inhiba ambiția. Albastrul reprezintă elementul apă, care temperează focul. Folosind nuanțe precum azur, bleumarin sau bleu pal, spațiul tău primește un efect de răcorire simbolic.

Unde să aplici albastrul în locuința ta:

  • Sectorul Nord: Elementul apă aici sprijină cariera și fluxul financiar.
  • Dormitorul: Energia focului poate provoca insomnie sau anxietate; draperii sau lenjerie albastră aduc relaxare și somn liniștit.
  • Livingul: Perne sau covoare albastre reduc tensiunile familiale și conflictele.

Galbenul pământesc, împreună cu tonurile de bej, teracotă sau nisip, acționează ca un „tampon” pentru excesul de foc, absorbând energia dezordonată și transformând-o în stabilitate și claritate. Poate fi aplicat în centrul casei pe obiecte decorative sau covoare calde mențin energia echilibrată și împiedică dispersia energiei sau în Sectorul Sud, căci focul va fi extrem de volatil în 2026, iar galbenul absoarbe energiile negative și oferă control asupra ambițiilor.

CITEȘTE ȘI: Mihai Voropchievici nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: „Le oferă șansa să-și schimbe viața”

Baba Vanga, previziune sumbră pentru 2026. E anul marilor schimbări: ”Banii nu vor mai fi purtați, ci vor curge prin sârme”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Știri
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de…
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”
Știri
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a…
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. ...
Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în ...
Moarte misterioasă în Călărași! Un stomatolog în vârstă de 35 de ani a fost găsit decedat în cabinetul său. Ce au văzut polițiștii când au intrat
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în ...
Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în vacanță: „Nimic schimbat”
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor ...
Durere pentru o celebră cântăreață. Diagnosticul crunt primit de fiicele sale: „Probabil nu vor putea să meargă vreodată”
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!
Incendiul de la Crans-Montana, descris ca un atentat terorist: Șeful pompierilor rupe tăcerea!
Vezi toate știrile
×