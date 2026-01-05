Regulile Feng Shui pentru 2026. Ce trebuie să faci pentru a avea noroc la bani

Anul 2026 se apropie rapid, iar energia din jurul nostru se schimbă într-un ritm alert. Conform calendarului chinezesc, acesta este anul Bing Wu, cunoscut drept Anul Calului de Foc. Simbolizează pasiune intensă, mișcare rapidă și energie puternică, dar Feng Shui avertizează că prea mult foc poate fi periculos. Ce poți schimba în casă pentru a avea noroc la bani.

În 2026, elementul dublu foc domină, iar această energie intensă poate provoca conflicte, stres și instabilitate financiară. De aceea, culorile din casă devin primul tău aliat pentru a transforma locuința într-un spațiu echilibrat, nu într-un mediu copleșitor. Albastrul calm și galbenul pământesc sunt secretele pentru a tempera focul și a atrage prosperitatea.

Ce să faci pentru a avea noroc la bani

Introducerea tonurilor reci de apă și a nuanțelor pământii stabilizează energia și reduce tensiunea, fără a inhiba ambiția. Albastrul reprezintă elementul apă, care temperează focul. Folosind nuanțe precum azur, bleumarin sau bleu pal, spațiul tău primește un efect de răcorire simbolic.

Unde să aplici albastrul în locuința ta:

Sectorul Nord: Elementul apă aici sprijină cariera și fluxul financiar.

Dormitorul: Energia focului poate provoca insomnie sau anxietate; draperii sau lenjerie albastră aduc relaxare și somn liniștit.

Livingul: Perne sau covoare albastre reduc tensiunile familiale și conflictele.

Galbenul pământesc, împreună cu tonurile de bej, teracotă sau nisip, acționează ca un „tampon” pentru excesul de foc, absorbând energia dezordonată și transformând-o în stabilitate și claritate. Poate fi aplicat în centrul casei pe obiecte decorative sau covoare calde mențin energia echilibrată și împiedică dispersia energiei sau în Sectorul Sud, căci focul va fi extrem de volatil în 2026, iar galbenul absoarbe energiile negative și oferă control asupra ambițiilor.

