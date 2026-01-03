Acasă » Știri » Mihai Voropchievici nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: „Le oferă șansa să-și schimbe viața”

De: Alina Drăgan 03/01/2026 | 17:10
Începutul de an vine cu o energie intensă și cu promisiuni mari pentru toate semnele zodiacale. Potrivit celebrului Mihai Voropchievici, 2026 se anunță un al transformărilor, al deciziilor curajoase și al oportunităților care pot schimba destine. Deși majoritatea zodiilor vor avea parte de momente-cheie, există un singur semn care iese în evidență, fiind considerat marele norocos al zodiacului.

Potrivit lui Mihai Voropchievici, horoscopul runelor arată că 2026 stă sub influența unei energii puternice, care împinge lucrurile înainte, fără compromisuri. Runa guvernatoare a anului este Nied și aduce claritate, dar și șanse rare. Iar pentru unii nativi, această influență se poate traduce prin mult noroc.

Cea mai norocoasă zodie în 2026

Conform previziunilor făcute de Mihai Voropchievici, Fecioarele sunt marii câștigători ai anului 2026. Runa Nied, care guvernează întregul an, le oferă acestor nativi oportunități rare, mai ales în plan profesional, dar și șansa de a lăsa definitiv trecutul în urmă.

Pentru acești nativi, 2026 este un an al deciziilor curajoase. Fecioarele vor fi puse în fața unor alegeri care le pot schimba complet traseul profesional, iar acceptarea unei provocări poate deschide uși importante.

„Fecioarele vor avea un noroc deosebit, chiar de la început de an. Cineva din depărtare, le oferă o șansă să-și schimbe viața. Este nevoie doar de curaj s-o accepte și să facă mutarea. Este una foarte mare, riscantă, dar runele văd șanse mari de câștig pe zona profesională.

Pe plan personal nu sunt foarte bine văzuți de partener și trebuie purtată o discuție serioasă cu aceasta pentru a lămuri situații.

Cele pozitive aspecte sunt pe zona familiei, o persoana care a avut probleme mari, scapă de ele. Iar pe plan financiar de la jumătatea anului veți fi răsplătiți din plin”, a spus Mihai Voropchievici.

Deși anul începe pentru Fecioare cu tensiuni în viața de cuplu, discuțiile sincere pot clarifica lucrurile. Pe termen lung, în acest an Fecioarele sunt susținute de o energie benefică și au parte de mult noroc în sectorul familiei, dar și în sectorul finanțelor. Pentru acești nativi, 2026 nu este doar un an bun, ci este anul în care își pot rescrie complet viața.

