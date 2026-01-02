2026, anul destinului pentru aceste zodii! Runa Nied răstoarnă totul, potrivit astrologului Mihai Voropchievici

Anul 2026 se conturează ca unul al deciziilor importante și al transformărilor care nu mai pot fi amânate. Conform horoscopului runelor, energia dominantă va fi reprezentată de runa Nied, simbol al schimbărilor bruște și al desprinderii de trecut. Această rună favorizează salturile decisive în viață și oferă oportunități unice pentru cei care acceptă provocările și acționează fără teamă.

Potrivit previziunilor, 2026 va fi un an în care problemele vechi se pot rezolva rapid, relațiile toxice se pot încheia, iar direcția carierelor se poate schimba radical. Cei care au întâmpinat blocaje în trecut vor putea descoperi soluții simple și neașteptate, iar cei singuri au șanse să întâlnească persoane semnificative.

Runa Nied răstoarnă totul, potrivit astrologului Mihai Voropchievici

Potrivit lui Mihai Voropchievici, Runa Nied acționează ca un catalizator, accelerând procesul de transformare acolo unde stagnarea a durat prea mult. Anul oferă fiecărei zodii posibilitatea de a lăsa în urmă situațiile dificile și de a începe un nou capitol cu mai multă claritate și încredere. Succesul, însă, depinde de capacitatea de a accepta schimbarea și de a acționa în mod curajos.

Evoluția lunară a anului 2026

Fiecare lună a anului 2026 aduce energii diferite, care pot influența deciziile personale, profesionale și financiare:

Ianuarie este marcată de runa Wyrd, care aduce situații tensionate și mistere greu de descifrat, necesare pentru a deschide drumul schimbărilor.

Februarie este guvernată de runa Othel, favorizând transformări importante pe plan financiar și personal.

Martie, sub influența runei Ehwaz, este ideală pentru decizii majore, mutări sau schimbări profesionale.

Aprilie, cu Thurisaz, favorizează acțiunile curajoase și salturile importante,

Mai, sub Eihwaz, devine cea mai potrivită lună pentru transformări majore.

Iunie, prin runa Perthro, impulsionează deciziile amânate, în timp ce iulie oferă protecție prin Eolh.

August aduce recompense și recunoaștere prin Gifu, iar septembrie marchează renașterea și relansarea proiectelor sub influența Beorg.

Octombrie se anunță o lună duală, cu teste importante pentru fiecare zodie

Noiembrie provoacă sensibilitate emoțională, iar decembrie oferă ultimele oportunități de încheiere a unor capitole vechi.

