Zodia care riscă să înceapă anul 2026 șomeră, potrivit faimosului Mihai Voropchievici

De: Denisa Iordache 30/12/2025 | 16:30
Anul 2026 vine cub schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele are șanse mari să înceapă anul șomeră, potrivit celebrului Mihai Voropchievici. Află în articol dacă tu ești cel ghinionist și vezi ce trebuie să faci. 

Acest nativ stă pe teren sensibil la final de an și este posibil să afecteze și începutul de an. Astfel, anul nu începe foarte bine pentru el, dar nu trebuie să își piardă încredere total. 

Mihai Voropchievici a oferit horoscopul pentru toate zodiile, dar una dintre ele a ieșit în evidență pentru ghinionul de care va avea parte chiar la început de an. Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Capricorn. 

Mihai Voropchievici

Potrivit celebrului astrolog, Capricornul se află pe „o pojghiță de gheață foarte subțire” legată de locul de muncă sau de situația financiară. Această situație neplăcută poate duce la ruperi de contracte și dezechilibre pentru această zodie. Totuși, Voropchievici a venit și cu o veste bună pentru acești nativi: nu vă pierdeți speranța, pentru că această perioadă nu va dura foarte mult și există șanse mari de recuperare a pierderilor, așa că nu trebuie să vă lăsați doborâți de câteva probleme. 

„Atenție mare că sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire, e ceva de locul de muncă și de bani. Cad pe ultima sută de metri contracte, promisiuni și vă vor dezechilibra puțin. Vestea bună este nu toată perioada 22-28 decembrie 2025 este negativă, din 24 sunt șanse mari să recuperați pierderile. Capricornilor nu vă descurajați, veți reuși”, a spus celebrul astrolog.

Pentru previziunile complete oferite de celebrul astrolog, puteți vedea aici toate zodiile. 

