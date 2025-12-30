Acasă » Știri » Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026. Fac Revelionul în lacrimi

Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026. Fac Revelionul în lacrimi

De: Anca Chihaie 30/12/2025 | 10:39
Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026. Fac Revelionul în lacrimi
Zodiile ghinioniste/ sursă foto: social media

Prima lună a anului 2026 nu este doar un simbol al noilor începuturi, ci și un moment de reevaluare profundă în plan emoțional și relațional. Tranzitele planetare de la începutul anului indică o perioadă de claritate și introspecție, în care relațiile instabile sau nealiniate cu nevoile interioare sunt susceptibile să se încheie.

Venus în Capricorn aduce un pragmatism accentuat în viața sentimentală, iar Mercur retrograd în primele zile ale lunii readuce la suprafață tensiuni vechi, aspecte neînțelese și comunicări amânate. În acest context, Luna Plină din 14 ianuarie exercită o presiune suplimentară asupra legăturilor fragile, determinând reevaluarea profundă a angajamentelor.

Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026

Pentru cei născuți sub semnul Gemenilor, perioada retrogradă a lui Mercur accentuează provocările legate de comunicare. Problemele ignorate anterior revin în atenție, iar situațiile ambigue sau compromisurile permanente devin greu de tolerat.

În primele două săptămâni ale lunii, mulți Gemeni se confruntă cu realitatea relațiilor care nu mai oferă stabilitate sau încredere. Confuzia emoțională lasă loc clarității, iar unele promisiuni nesincere sau așteptări nerealiste devin evidente. Această luciditate poate conduce la decizii dificile, dar necesare pentru restabilirea echilibrului personal.

Leii intră în 2026 cu o energie intensă și cu o nevoie accentuată de autenticitate în relații. Luna Plină din 23 ianuarie scoate în evidență frustrările acumulate și evidențiază diferențele fundamentale de viziune sau apreciere între parteneri. În această perioadă, nativii își dau seama că nu mai pot tolera lipsa respectului sau a recunoașterii eforturilor lor. Rezultatul poate fi o ruptură care, deși aparent bruscă, reflectă tensiuni vechi care nu mai pot fi ignorate.

Balanțele se confruntă cu o claritate rece, dar necesară, sub influența lui Venus în Capricorn. Relațiile în care echilibrul între a da și a primi este dezechilibrat devin greu de susținut. În ianuarie, mulți nativi realizează că nu mai pot continua într-o poveste în care doar ei depun efort, iar reevaluarea nevoilor emoționale și compatibilității devine prioritară. Această perioadă poate aduce despărțiri mature, motivate de conștientizarea propriei valori și de dorința de a se pune pe primul loc.

Săgetătorii resimt influența lui Marte, care activează dorința de independență și libertate personală. Relațiile restrictive sau tensionate pot ajunge la punctul de rupere, iar compromisurile care limitează dezvoltarea individuală nu mai sunt acceptate. Această energie încurajează luarea deciziilor clare și asumarea consecințelor, oferind spațiu pentru explorarea unor noi orizonturi sau redescoperirea propriilor valori.

Pentru Pești, începutul anului 2026 este marcat de introspecție și reevaluarea emoțiilor. Jupiter aduce o influență puternică asupra sectorului emoțional, iar Luna Nouă din 29 ianuarie oferă o perspectivă limpede asupra realității relațiilor în care se află. Relațiile construite pe iluzii sau care nu oferă stabilitatea dorită sunt susceptibile să se încheie. Procesul de desprindere este calm, dar profund, permițând vindecarea și reorganizarea priorităților afective.

Cele 4 zodii care vor renaște ca din cenușă în 2026! Universul este de partea lor și aduce abundență

Singura zodie care are noroc cu carul până pe 3 ianuarie 2026. Banii vin din direcții neașteptate!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Știri
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Știri
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două...
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
Gandul.ro
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă...
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani....
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor...
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport.ro
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
Gandul.ro
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Cutremur în televiziunea românească! Celebra prezentatoare TV pleacă, după 13 ani
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza ...
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: ”Câtă ...
Îi plâng de milă Mihaelei Rădulescu! Nemții, cutremurați de tragediile din viața româncei: ”Câtă durere poate îndura?”
Furie cu 2 zile înainte de crimă, la Sibiu! Fiica mamei contabil a umilit-o în fața tuturor
Furie cu 2 zile înainte de crimă, la Sibiu! Fiica mamei contabil a umilit-o în fața tuturor
Vlăduța Lupău, prima reacție după ce a fost vizată de un dosar penal internațional: ”Nu mă ...
Vlăduța Lupău, prima reacție după ce a fost vizată de un dosar penal internațional: ”Nu mă mai simt vinovată”
Ea e Maria Babei, tânăra ucisă în accidentul din Botoșani. Ce se întâmplă acum cu Ionela, care ...
Ea e Maria Babei, tânăra ucisă în accidentul din Botoșani. Ce se întâmplă acum cu Ionela, care se afla cu ea în mașină
Vezi toate știrile
×