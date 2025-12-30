Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026. Fac Revelionul în lacrimi

Prima lună a anului 2026 nu este doar un simbol al noilor începuturi, ci și un moment de reevaluare profundă în plan emoțional și relațional. Tranzitele planetare de la începutul anului indică o perioadă de claritate și introspecție, în care relațiile instabile sau nealiniate cu nevoile interioare sunt susceptibile să se încheie.

Venus în Capricorn aduce un pragmatism accentuat în viața sentimentală, iar Mercur retrograd în primele zile ale lunii readuce la suprafață tensiuni vechi, aspecte neînțelese și comunicări amânate. În acest context, Luna Plină din 14 ianuarie exercită o presiune suplimentară asupra legăturilor fragile, determinând reevaluarea profundă a angajamentelor.

Zodiile cu dublu ghinion în ianuarie 2026

Pentru cei născuți sub semnul Gemenilor, perioada retrogradă a lui Mercur accentuează provocările legate de comunicare. Problemele ignorate anterior revin în atenție, iar situațiile ambigue sau compromisurile permanente devin greu de tolerat.

În primele două săptămâni ale lunii, mulți Gemeni se confruntă cu realitatea relațiilor care nu mai oferă stabilitate sau încredere. Confuzia emoțională lasă loc clarității, iar unele promisiuni nesincere sau așteptări nerealiste devin evidente. Această luciditate poate conduce la decizii dificile, dar necesare pentru restabilirea echilibrului personal.

Leii intră în 2026 cu o energie intensă și cu o nevoie accentuată de autenticitate în relații. Luna Plină din 23 ianuarie scoate în evidență frustrările acumulate și evidențiază diferențele fundamentale de viziune sau apreciere între parteneri. În această perioadă, nativii își dau seama că nu mai pot tolera lipsa respectului sau a recunoașterii eforturilor lor. Rezultatul poate fi o ruptură care, deși aparent bruscă, reflectă tensiuni vechi care nu mai pot fi ignorate.

Balanțele se confruntă cu o claritate rece, dar necesară, sub influența lui Venus în Capricorn. Relațiile în care echilibrul între a da și a primi este dezechilibrat devin greu de susținut. În ianuarie, mulți nativi realizează că nu mai pot continua într-o poveste în care doar ei depun efort, iar reevaluarea nevoilor emoționale și compatibilității devine prioritară. Această perioadă poate aduce despărțiri mature, motivate de conștientizarea propriei valori și de dorința de a se pune pe primul loc.

Săgetătorii resimt influența lui Marte, care activează dorința de independență și libertate personală. Relațiile restrictive sau tensionate pot ajunge la punctul de rupere, iar compromisurile care limitează dezvoltarea individuală nu mai sunt acceptate. Această energie încurajează luarea deciziilor clare și asumarea consecințelor, oferind spațiu pentru explorarea unor noi orizonturi sau redescoperirea propriilor valori.

Pentru Pești, începutul anului 2026 este marcat de introspecție și reevaluarea emoțiilor. Jupiter aduce o influență puternică asupra sectorului emoțional, iar Luna Nouă din 29 ianuarie oferă o perspectivă limpede asupra realității relațiilor în care se află. Relațiile construite pe iluzii sau care nu oferă stabilitatea dorită sunt susceptibile să se încheie. Procesul de desprindere este calm, dar profund, permițând vindecarea și reorganizarea priorităților afective.

