Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta lui s-a enervat: „Ar putea urma ceva foarte urât”

Kyle Walker, fundașul de la Manchester City, se pregătește să devină tată pentru a șaptea oară. Soția lui, Annie Kilner, a făcut anunțul oficial, veste care a enervat-o pe amanta sportivului, Lauryn Goodman, cu care mai are doi copii.

Annie Kilner, fostul model în vârstă de 34 de ani, care așteaptă al cincilea copil cu vedeta din Premier League, a dezvăluit într-o poveste pe Instagram că așteaptă o fetiță – prima ei fiică după ce a adus pe lume patru băieți împreună cu sportivul. Postarea de joi după-amiază, împărtășită cu cei 80.000 de urmăritori ai ei, spunea: „Suntem încântați să așteptăm nașterea fetiței noastre. Nu voi accepta speculații sau drame în jurul unui moment atât de personal, privat și fericit pentru mine și familia mea!”

Annie Kilner are deja patru copii cu fundașul echipei Angliei și Manchester City: Roman, Riaan, Reign și Rezon. Kyle s-a întors în Anglia după ce a petrecut a doua jumătate a sezonului trecut la AC Milan pentru a scăpa de furia provocată de aventura sa cu Lauryn Goodman.

Kyle Walker de la Manchester City are 6 copii

Kyle Walker și Annie Kilner, care sunt iubiți din copilărie, s-au căsătorit într-o ceremonie privată în noiembrie 2021 la Mottram Hall, Cheshire, unde familia locuiește într-o casă în valoare de 3,5 milioane de lire sterline.

După o perioadă agitată în căsnicia lor, în aprilie 2024, totuși, după nașterea celui de-al patrulea copil, fostul model a dat uitării aventura fotbalistului cu Lauryn Goodman, cea care i-a fost amantă și cu care are alți doi copii. Însă reconcilierea nu a fost privită cu ochi buni de toată lumea. Apropiații celor doi se tem că amanta fotbalistului ar putea să se răzbune, mai ales în contextul în care a rămas fără pensie alimentară pentru cei doi copii pe care îi are cu fundașul de la Manchester City.

„Kyle s-a întors din Italia anul trecut, iar de atunci Annie i-a spus clar că vrea ca cei patru băieți să aibă încă un frate. Ea crede că un copil îi va face să-și rezolve toate problemele. Cei din familie și apropiații lor au fost șocați când au aflat, pentru că încă mai există probleme între cei doi. Ce fac ei e riscant, pentru că uneori un copil poate aduce presiune în plus în căsnicie.”, a declarat o sursă apropiată de cei doi.

În 2024, Lauryn Goodman a pierdut bătălia juridică cu Kyle privind sprijinul financiar pe care ar trebui să îl primească pentru copiii lor. Amanta sportivului a fost acuzată că a alimentat conflictul cu Annie și Kyle pe rețelele de socializare pentru a menține atenția publicului asupra acestei chestiuni și, la un moment dat, a sugerat chiar că s-ar putea muta în Italia pentru a fi mai aproape de fotbalist, pentru binele celor doi copii ai lor.

„Annie, prietenii ei apropiați și familia se pregătesc pentru reacția lui Lauryn la această situație. Dar, având în vedere comportamentul ei din trecut, ne temem că nu îi va plăcea și că lucrurile ar putea deveni complicate”, au mai spus apropiații celor soților.

Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară! Fostul fotomodel arată demențial la 34 de ani

Nu e o glumă! Ea este sportiva care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026: a primit deja peste 1.000 de propuneri