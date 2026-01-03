Acasă » Știri » Baba Vanga, previziune sumbră pentru 2026. E anul marilor schimbări: ”Banii nu vor mai fi purtați, ci vor curge prin sârme”

Baba Vanga, previziune sumbră pentru 2026. E anul marilor schimbări: "Banii nu vor mai fi purtați, ci vor curge prin sârme"

De: Alina Drăgan 03/01/2026 | 14:26
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga anunță un an greu pentru întreaga lumea. Pentru anul 2026 aceasta a prezis evenimente tulburătoare, de la tehnologii care scapă de sub control, la crize globale și dispariția banilor fizici. Iată ce spune Baba Vanga că se va întâmplă în noul an. Veștile nu sunt prea bune.

Clarvăzătoare bulgară Baba Vanga, celebră pentru că a prezis mai multe evenimente importante, printre care se numără atentatele de pe 11 septembrie 2001 și pandemia de COVID, a făcut o serie de predicții și pentru anul 2026. Din profețiile sale, se pare că noul an o să fie unul marcat de schimbări profunde.

Deși a murit acum aproape trei decenii, Baba Vanga este încă relevantă pentru multe persoane, mai ales printre adepții teoriilor conspirației. Și asta pentru că multe dintre profețiile sale s-au adeverit chiar și după moartea sa.

Se pare că Baba Vanga ar fi descris anul 2026 ca pe un timp al marilor schimbări, cu numeroase răsturnări de situație și pierderi.

„Vor veni doi uriași care se privesc prin fum. Când cel din răsărit va întinde mâna, cel din apus va renunța la o coroană. O lume va simți tremur, dar nu se va rupe”, arată una dintre profețiile acesteia.

De asemenea, Baba Vanga mai spune că „un urs rănit va încerca să-și păstreze teritoriul, dar va pierde o parte din gheare, în timp ce dragonul din răsărit își va ridica solzii aurii și va încerca să îmbrățișeze lumea. Iar la final, un rege din nord își va pierde coroana nemărturisit, fără să știe cine i-a smuls-o”.

De asemenea, în contextul acestor previziuni, a fost sugerat că inteligența artificială ar deveni principala amenințare pentru societate în anul următor. Și că avansul accelerat al tehnologiilor AI ar putea depăși capacitatea de control a oamenilor, deschizând calea unor riscuri imprevizibile.

Baba Vanga mai spune și că: „Va veni timpul când omul nu va mai atinge aurul, ci va atinge lumina. Banii nu vor mai fi purtați, ci vor curge prin sârme subțiri. Cel care controlează sârmele va controla lumea”.

În această viziune, Baba Vanga vorbește despre dispariția banilor fizici. Tot ea ar fi spus că în piețele lumii vor fi trei căderi mari: prima din cauza fricii, a doua din cauza unui adevăr ascuns, iar a treia din cauza unei minciuni spuse prea devreme. Astfel, profețiile vorbesc și despre o potențială criză economică generată de impactul dezastrelor climatice. Această criză ar putea alimenta inflația la nivel global, iar prețul aurului ar putea atinge valori istorice.

De menționat este și faptul că Baba Vanga nu a lăsat nicio înregistrare scrisă a predicțiilor sale. Majoritatea relatărilor provin de la nepoata sa, Krasimira Stoyanova, sau de la alți adepți care au documentat presupusele sale viziuni după moartea sa.

