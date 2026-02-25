Acasă » Exclusiv » Cu cine a ieșit Grasu XXL în oraș, de Dragobete. Nu-l vezi des în astfel de ipostaze!

Cu cine a ieșit Grasu XXL în oraș, de Dragobete. Nu-l vezi des în astfel de ipostaze!

25/02/2026
Cu cine a ieșit Grasu XXL în oraș, de Dragobete. Nu-l vezi des în astfel de ipostaze!
Grasu XXL, prins în fapt! Peisajul de iarnă din Capitală a fost înseninat de apariția celor doi protagoniști de astăzi. Artistul și-a petrecut Dragobetele, ziua iubirii, alături de cea mai importantă persoană din viața lui. A lăsat imaginea de bărbat dur la o parte, iar CANCAN.RO l-a surprins în ipostaze rare. Nu-l vezi mereu așa!

Grasu XXL este scump la vedere, motiv pentru care ne bucurăm să vi-l aducem în față atunci când îl găsim prin Capitală. Artistul nu a putut petrece această zi dedicată iubirii în casă, așa că nu a ținut cont nici de frig, nici de zăpadă, și și-a scos fiica în oraș. Cei doi formau imaginea perfectă, iar Elena zburda de fericire alături de tătic! Micuța este rodul iubirii dintre rapper și Laura Andreșan. Cei doi au fost împreună timp de 13 ani, dar au decis să își separe drumurile în anul 2020. Cu toate astea, au rămas în relații cât se poate de bune datorită fiicei pe care o au împreună. După despărțirea părinților, micuța a rămas în grija mamei, însă și Grasu XXL este un tătic foarte implicat.

Grasu XXL și-a petrecut Dragobetele alături de cea mai importantă persoană din viața lui

Din imaginile surprinse de CANCAN.RO nu putem să nu observăm fericirea de pe chipul micuței, dar și jucăria pe care Elena o ține în mână. Mai mult, cei doi s-au asortat și au purtat aceeași pereche de încălțări sport.

Vizibil grăbit și prins în mesaje, artistul a fugit la mașină alături de cea mică. Dar bineînțeles că pe primul loc este domnișoara lui! Grasu XXL s-a asigurat să îi deschidă ușa micuței Elena, să o ajute să urce în autoturism și să îi pună centura înainte de a porni la drum. Așa ne place! Un tată grijuliu!

Grasu XXL și fiica lui
Grasu XXL și fiica lui

Artistul i-a dedicat o piesă Elenei

Grasu XXL lasă armura jos și se emoționează ori de câte ori este vorba despre fiica lui. Artistul a mărturisit că singura piesă pe care nu este capabil să o cânte este „Tu, Mărie”, un hit care i-a fost dedicat micuței Elena și care îi stârnește emoții puternice de fiecare dată. În vara anului 2024, în timp ce se afla pe scena Neversea, artistul a oferit o imagine rară pentru fanii lui: a început să plângă în timp ce cânta piesa dedicată fiicei lui.

Grasu XXL și Elena
Grasu XXL și Elena

×