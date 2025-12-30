Previziunile lui Arsenie Boca pentru 2026. A fost desigilat plicul cu profețiile complete

Mai multe profeții lăsate de părintele Arsenie Boca despre anul 2026 au fost readuse în atenția publică. America va avea un rol foarte important în viitorul lumii în acest an, iar România va fi implicată în această decizie. Toate detaliile în articol.

Arsenie Boca, supranumit și „Sfântul Ardealului”, este una dintre cele mai cunoscute și influente figuri duhovnicești. De-a lungul timpului, au fost aduse la suprafață câteva dintre profețiile sale.

În manuscrisele atribuite lui Arsenie Boca, anul 2026 are un rol extrem de important, iar părintele ar fi scris despre acest an încă de pe vremea când era doar un copil. Este vorba despre o hartă desenată continuu de el în copilărie, hartă ce reapărea pe pereții casei părinților lui, chiar dacă a fost acoperită de mai multe ori.

Previziunile lui Arsenie Boca pentru 2026

Ei bine, pe acea hartă, America era diferită față de cea de astăzi, iar Texasul apărea separat, ca un teritoriu independent. Mai mult, Florida nu mai era pământ, ci apă. Sub desen nu se află decât o singură explicație: 2026.

În ceea ce privește vara anului 2026, în solstițiu de vară (20-21 iunie 2026) se va declanșa o numărătoare inversă de 180 de zile, înainte de o decizie masivă ce va avea efecte pentru următorii 180 de ani.

Finalul acestei perioade este pe data de 18 decembrie 2026, o dată care a fost încercuită cu cerneală roșie și care va reprezenta „Ziua Marii Hotărâri”.

Înainte de această dată importantă, mai este notată și data de 7 decembrie 2026, o zi cu o încărcătură simbolică pentru America, atunci când este anunțat un atac din interior. Nu este vorba despre un atac militar.

O legătură neobișnuită între America și România este menționată la câteva zile distanță, pe data de 15 decembrie 2026 și reprezintă un moment-cheie în relația dintre cele două.

Anul 2026 ar reprezenta, de fapt, un moment în care omenirea are de ales între război, pace sau o calea forței spirituale. Răspunsul la această alegere, corectă sau greșită, ar urma să vină pe data de 25 decembrie 2026, prin intermediul cerului. Atunci, deasupa Washingtonului și a Bucureștiului, ar urma să apară simultan o cruce formată din auroră boreală.

