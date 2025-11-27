Au trecut 36 de ani de la moartea lui Arsenie Boca. Cum va fi comemorat la Prislop de credincioși

La Mănăstirea Prislop se anunță zile de pelerinaj intens, odată cu marcarea celor 36 de ani de la moartea părintelui Arsenie Boca, personalitate spirituală considerată de mulți credincioși „Sfântul Ardealului”. Pe 28 noiembrie, data la care este pomenit anual, sunt așteptate mii de persoane care vor să se reculeagă la mormântul său, unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj din România.

Interesul pentru părintele Arsenie Boca a crescut constant în ultimele decenii, iar anul 2025 aduce un moment deosebit în istoria cultului său: proclamarea locală a canonizării, hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 2024. Evenimentul transformă pelerinajul de la Prislop într-unul cu o încărcătură aparte, întrucât este pentru prima dată când sărbătoarea se desfășoară în contextul recunoașterii oficiale a sfințeniei sale în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

36 de ani fără Arsenie Boca

Anual, la sfârșitul lunii noiembrie, fluxul de pelerini începe să crească încă din ajunul zilei de pomenire. În 2025, autoritățile și reprezentanții mănăstirii se pregătesc pentru aproximativ 15.000 de persoane, venite atât din țară, cât și din diaspora. Mulți credincioși aleg să parcurgă drumul spre mănăstire încă din dimineața zilei de 27 noiembrie, pentru a participa la slujbele speciale dedicate comemorării fostului stareț de la Sâmbăta de Sus și Prislop.

Programul religios al acestor zile include, pe 27 noiembrie, slujba privegherii, desfășurată în ajunul comemorării, moment care marchează începutul pelerinajului. În ziua de 28 noiembrie, manifestările religioase continuă cu Sfânta Liturghie oficiată la altarul de vară al mănăstirii, urmată de citirea documentului sinodal care consfințește canonizarea și de prezentarea icoanei canonice a noului sfânt, Arsenie de la Prislop. Toate aceste momente sunt așteptate cu emoție de credincioși, mai ales pentru că marchează un pas istoric în recunoașterea oficială a importanței spirituale a părintelui.

Arsenie Boca s-a născut în județul Hunedoara și a devenit cunoscut atât pentru activitatea sa pastorală și duhovnicească, cât și pentru influența majoră pe care a avut-o asupra credincioșilor pe care i-a îndrumat. Până la sfârșitul vieții, a fost căutat de oameni care vedeau în el un duhovnic cu har, un îndrumător și chiar un făcător de minuni. Numeroase mărturii vorbesc despre sprijin spiritual, vindecări sau momente de îmbărbătare atribuite părintelui atât în timpul vieții, cât și după trecerea în eternitate. În anii 2000, interesul pentru personalitatea sa a cunoscut o creștere considerabilă, Mănăstirea Prislop devenind rapid unul dintre cele mai vizitate locuri de pelerinaj din țară.

Mesaje și urări de „La mulți ani!” pentru Sf. Mihail și Gavriil. Cele mai frumoase cuvinte pentru sărbătoriți

Câte zile libere au românii în 2026. Angajații își pot planifica deja prima mini-vacanță