Câte zile libere au românii în 2026. Angajații își pot planifica deja prima mini-vacanță

Anul 2026 le aduce românilor numeroase zile libere de la stat. O parte dintre angajați pot să înceapă deja planificarea mini-vacanțelor de anul viitor. Vă prezentăm calendarul complet al zilelor nelucrătoare și a celor în care există posibilitatea de a face punte între zile libere și weekend.

În anul 2026, o parte dintre angajați vor avea nici mai mult, nici mai puțin de 16 zile libere legale de la stat. Prima vacanță pe care o pot deja planifica pentru anul viitor este chiar la început de an, în primele două zile: 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) – care se unesc cu 3 și 4 ianuarie (sâmbătă și duminică).

Câte zile libere vor avea angajații în 2026

Urmează datele de 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sf. Ioan Botezătorul). În 2026, Paștele ortodox se sărbătorește în data de 12 aprilie (duminică). Această sărbătoare vine la pachet cu două libere legale: Vinerea Mare (10 aprilie) și prima zi de Paște (13 aprilie).

Urmează 1 Mai (vineri), adică Ziua Muncii, și românii au încă un weekend prelungit și o mini-vacanță. Pe data de 31 mai (duminică) se sărbătoresc Rusaliile, astfel că a doua zi de Rusalii (1 iunie) este liberă prin lege. De asemenea, pe data de 1 iunie vom celebra și Ziua Copilului.

Ziua de 15 august (Sf. Maria – Adormirea Maicii Domnului) va pica în weekend, sâmbătă. Ultimele zile libere din an sunt 30 noiembrie (luni), când se sărbătorește Sf. Andrei, și 1 Decembrie (marți), Ziua Națională a României – încă un weekend prelungit pentru români. Urmează apoi Crăciunul cu alte două zile libere (25 și 26 decembrie) de la stat, însă doar ziua de 25 decembrie pică vineri.

Zile libere în anul 2026

1 ianuarie – Anul Nou

2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie – Boboteaza

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie – Vinerea Mare

12 aprilie – Paștele

13 aprilie – a doua zi de Paște

1 mai – Ziua Muncii

31 mai – Rusaliile

1 iunie – Rusalii și Ziua Copilului

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 decembrie – Ziua Națională a României

25 decembrie – Crăciunul

26 decembrie – A doua zi de Crăciun

