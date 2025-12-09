Baba Vanga, profeția stranie pentru România în 2026! Semne pe cer, frică în orașe și un om neașteptat, venit din popor, care va face o schimbare uriașă

Baba Vanga a prezis evenimente tulburătoare pentru anul 2026, de la tehnologii care scapă de sub control până la schimbări globale dramatice. CANCAN.RO a reușit să afle aceste preziceri direct de la singurul ei nepot din Bulgaria, care susține că bunica lui a lăsat avertismente clare despre anul ce vine.

Baba Vanga ar fi descris anul 2026 ca pe un timp al marilor schimbări. Ea ar fi vorbit și despre dispariția banilor fizici, înlocuiți de valori digitale, iar marile piețe mondiale ar trece prin trei prăbușiri majore.

Cine a fost cu adevărat Baba Vanga, oracolul din Balcani

Baba Vanga, născută Vanghelia Pandeva Dimitrova, a fost cea mai celebră prezicătoare a Bulgariei, o femeie oarbă care a trăit în zona misterioasă Rupite și care, de-a lungul vieții, a atras regi, demnitari, generali și oameni simpli veniți să-i ceară îndrumare. Copilăria i-a fost marcată de sărăcie, de pierderea mamei și de furtuna care i-a luat vederea și i-a schimbat destinul, transformând-o dintr-o fetiță blondă cu ochi albaștri într-un simbol al lumii paranormale.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, oamenii veneau la ea să afle dacă rudele lor mai trăiesc, iar faima i-a crescut după vizita Țarului Boris al III-lea. Adepții săi au crezut mereu că vede viața ca pe un film, de la naștere până la moarte, și că vorbește cu cei plecați dintre noi de sute de ani. Legendele despre predicțiile ei, de la dezastre, la schimbări politice sau invenții uluitoare, au continuat să crească și după moartea sa, în 1996. Iar acum, odată cu dezvăluirile făcute de singurul ei nepot din Bulgaria, prezentăm profețiile pe care Baba Vanga le-ar fi lăsat pentru anul 2026.

Anul în care două umbre se unesc și una cade

Vor veni doi uriași care se privesc prin fum. Când cel din răsărit va întinde mâna, cel din apus va renunța la o coroană. O lume va simți tremur, dar nu se va rupe.

Vanga a vorbit adesea în simboluri, iar în acest prim val de viziuni se conturează o lume în care marile puteri joacă un șah cosmic. Se spune că ea ar fi spus că va veni anul când două umbre uriașe se vor privi peste un ocean, iar una dintre ele va slăbi în timp ce cealaltă va tăcea, iar tăcerea va fi mai înspăimântătoare decât un tunet. În același timp, un urs rănit va încerca să-și păstreze teritoriul, dar va pierde o parte din gheare, în timp ce dragonul din răsărit își va ridica solzii aurii și va încerca să îmbrățișeze lumea. Vanga ar fi spus și că un foc rece, care nu arde, va cuprinde două națiuni, un foc fără plămădeală, care curge prin fire nevăzute și prăbușește orașe fără să lase cenușă. Iar la final, un rege din nord își va pierde coroana nemărturisit, fără să știe cine i-a smuls-o.

Banii de hârtie vor fi amintire, iar fierul rece va vorbi cu omul

Va veni timpul când omul nu va mai atinge aurul, ci va atinge lumina. Banii nu vor mai fi purtați, ci vor curge prin sârme subțiri. Cel care controlează sârmele va controla lumea.

Într-o altă viziune, Vanga ar fi descris o lume în care omul nu mai atinge aurul, iar banii nu mai au miros, formă sau greutate, căci întreaga bogăție se va transforma în lumină care curge prin sârme subțiri. În acea vreme, spunea ea, se va ridica un conducător al numerelor, un om care nu are armată, ci algoritmi, iar acest conducător va decide soarta imperiilor. Tot ea ar fi spus că în piețele lumii vor fi trei căderi mari: prima din cauza fricii, a doua din cauza unui adevăr ascuns, iar a treia din cauza unei minciuni spuse prea devreme. Iar în clipa aceea, oamenii vor descoperi că adevărata putere nu mai stă în bănci, ci în cei care controlează umbrele digitale.

Iarna fără zăpadă și vara fără apă

Vremea nu va mai asculta omul. Zăpada nu va mai cădea acolo unde era așteptată, iar soarele va cere apă în locuri unde pământul era bogat. Oamenii se vor muta precum păsările.

În viziunile sale despre natură, Vanga spunea adesea că pământul va începe să se miște în locuri unde înainte dormea de sute de ani, iar apa se va ridica acolo unde oamenii au uitat că există mare. Ea ar fi avertizat că va veni o iarnă fără zăpadă și o vară fără apă, iar păsările își vor schimba drumul în văzduh, semn că anotimpurile nu mai ascultă omul. Tot ea ar fi prezis un an în care două furtuni se vor uni într-una singură, ridicând un val de spaimă peste trei continente. Iar într-o noapte, un semn roșu va apărea pe Lună, iar oamenii îl vor interpreta ca pe sfârșitul tuturor lucrurilor, deși, spunea ea, nu va fi sfârșit, ci începutul unui drum către un alt tărâm.

Ochiul fără pleoape care vede tot

Ochiul care nu doarme se va naște în orașele lumii. Oamenii îl vor iubi la început, apoi se vor teme. Dar nimeni nu îl va putea opri, căci nu are trup, nu are carne.

Vanga ar fi vorbit și despre un ochi care nu clipește, un ochi fără trup, ce se va naște în orașele mari și va vedea tot ceea ce omul face, fără să doarmă niciodată. În acea vreme, spunea ea, oamenii vor vorbi cu umbrele, iar umbrele vor răspunde, pentru că o minte nevăzută se va trezi în casele lor. Mai spunea că un copil se va naște cu o lumină în frunte, simbol al unei noi generații care va comunica cu fierul și cu lumina. Și că într-o zi, mașina va întreba omul ce își dorește, iar omul nu va ști ce să răspundă.

Profeția Babei Vanga despre România pentru 2026

Vanga ar fi spus că România va trece prin anul oglinzii rupte, un timp în care oamenii vor privi spre trecut ca să înțeleagă ce vine. În acea perioadă, spunea ea, o lumină din Carpați va atrage privirea lumii, iar un om neașteptat, venit din popor, va pune în mișcare o schimbare mai mare decât cea a celor care au condus înainte. Tot ea ar fi vorbit despre apele care se ridică și pământul care cere liniște, semn că natura își va cere drepturile în zone în care oamenii au uitat de ea. Dar în mijlocul acestor încercări, România va fi țara care nu se rupe, locul în care multe națiuni vor căuta stabilitate și refugiu.

Celebra prezicătoare ar mai fi povestit că înainte ca lumea să intre în lumină, va trece printr-o umbră atât de adâncă încât oamenii vor crede că soarele a uitat de ei. Va fi un an în care frica va merge pe lângă om ca o umbră rece, iar neliniștea va atinge și cei puternici, și cei simpli. Pământul va ofta, spunea ea, iar orașele vor simți vibrații pe care nu le pot înțelege. Dar în același timp, un fir de lumină va apărea acolo unde nimeni nu îl căuta: în inimile oamenilor care încă mai cred în bine. Vanga ar fi avertizat că noaptea lungă nu vine ca să distrugă lumea, ci ca să o trezească, iar după ce umbrele își vor spune povestea, o lumină nouă, neobișnuită, se va ridica peste omenire. Și, spunea ea, cel care pășește prin frică ajunge primul în zori. Să luăm aminte!

