Baba Vanga, previziune sumbră pentru sfârșitul lui 2025: ”O apocalipsă se apropie!”

Clarvăzătoarea din Bulgaria, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor”, ar fi făcut previziuni tulburătoare pentru a doua jumătate a anului 2025. În viziunile ei, lumea s-ar afla în pragul unei apocalipse, iar omenirea ar urma să treacă prin încercări nemaivăzute.

Baba Vanga, femeia care a prezis pandemia de COVID-19, ar fi avertizat că 2025 nu va fi un an al liniștii. Potrivit ultimelor declarații, celebra clarvăzătoare ar fi spus că în a doua jumătate a anului ar putea izbucni un conflict armat pe continentul european, unul care ar avea potențialul de a degenera într-o apocalipsă globală. Au fost anunțate războaie crude, pierderi masive și schimbări de putere.

Vizita extratereștrilor

Pe lângă previziunile sumbre despre războaie, Baba Vanga ar fi vorbit și despre apariția unor vizitatori din alte lumi. Ea ar fi spus că omenirea va face o descoperire uriașă legată de viața extraterestră. În timp știința va reuși să perfecționeze telepatia o formă de comunicare mentală între oameni, fără cuvinte sau tehnologie. Adepții ei cred că 2025 va fi un an al schimbărilor decisive pentru omenire.

Avertismentul unei clarvăzătoare temute

Baba Vanga, care a murit în 1996 la vârsta de 84 de ani, a devenit un simbol al profețiilor moderne. De-a lungul timpului, i-au fost atribuite numeroase previziuni care s-ar fi adeverit, de la prăbușirea Turnurilor Gemene până la apariția pandemiei de COVID-19.

„Toată lumea își va pune speranțele într-un lider, dar el va dezamăgi și va aduce haos”, ar fi presupus Baba Vanga despre viitorul apropiat.

