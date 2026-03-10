Trucul simplu care îți poate prelungi viața: ”Conțin un amestec de vitamine liposolubile, hidrosolubile și minerale”

Biologiii au încercat să descifreze codul vieții veșnice sau cel puțin să încetinească îmbătrânirea biologică, pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă pe Pământ. Și, deși genetica, obiceiurile de somn, gestionarea stresului și dieta sunt principalii factori care influențează sănătatea și îmbătrânirea, un nou studiu a arătat că un obicei foarte ieftin și ușor de adoptat poate face, de asemenea, o diferență măsurabilă.

Vârsta biologică poate fi mai mare sau mai mică decât vârsta cronologică, care este numărul de ani pe care i-am trăit. Aceasta este determinată de ceasurile epigenetice, sau de schimbările subtile ale ADN-ului care reglează expresia genelor și se modifică în mod natural pe măsură ce îmbătrânim, ajutând la urmărirea mortalității și a ritmului de îmbătrânire.

Trucul simplu care îți poate prelungi viața

De-a lungul secolelor, am folosit tehnologii din ce în ce mai sofisticate pentru a ne vindeca și a atinge o longevitate fără precedent. În secolul al XX-lea, inovațiile în domeniul sănătății publice și al medicinei au determinat această transformare, permițând copiilor de astăzi să trăiască mai mult și mai sănătos decât în orice altă perioadă din istorie. Cu toate acestea, pentru unii, acest lucru nu este încă suficient.

Acum, un studiu publicat recent de cercetătorii de la Mass General Brigham a descoperit că administrarea zilnică de multivitamine ar putea încetini îmbătrânirea la adulții în vârstă. Îmbătrânirea este ceva ce experimentăm cu toții, în ritmuri diferite și în moduri diferite. În 2015, în Raportul mondial privind îmbătrânirea și sănătatea, Organizația Mondială a Sănătății a definit îmbătrânirea sănătoasă ca „procesul de dezvoltare și menținere a capacității funcționale care asigură bunăstarea la vârste înaintate”.

Deci, nu doar prezența, afectarea relativă sau absența unei boli, sau chiar numărul absolut de ani de viață este important, ci calitatea și cantitatea acelor ani în contextul unei serii de alți factori, cum ar fi stilul de viață.

„Mulți oameni iau multivitamine fără să cunoască neapărat beneficiile pe care le-ar putea aduce, așa că, cu cât aflăm mai multe despre potențialele sale beneficii pentru sănătate, cu atât mai bine”, a declarat Howard Sesso, autorul principal al studiului, într-un comunicat de presă.

De asemenea, potrivit medicului specialist în obezitate, Pooja Giwani, majoritatea multivitaminelor conțin un amestec de vitamine liposolubile, vitamine hidrosolubile și minerale, ceea ce înseamnă că alimentația are, de asemenea, un rol extrem de important pentru ca aceste multivitamine să fie absorbite complet și corect de către organism. Multivitaminele sunt suplimente alimentare ce combină o gamă largă de vitamine și minerale esențiale (vitamina A, C, B, D, E, K și minerale precum fier, zinc magneziu, calciu, seleniu etc).

Beneficiile multivitaminelor au fost și mai mari pentru cei care erau mai în vârstă din punct de vedere biologic decât vârsta lor cronologică la începutul studiului.

Cercetătorii intenționează să efectueze studii de urmărire nu numai pentru a determina efectele suplimentare asupra îmbătrânirii biologice, ci și modul în care acestea se pot extinde la alte beneficii ale multivitaminelor, cum ar fi îmbunătățirea funcțiilor cognitive și reducerea incidenței cancerului și a cataractei.

„Majoritatea multivitaminelor conțin un amestec de vitamine liposolubile, vitamine hidrosolubile și minerale, ceea ce face ca alimentele să fie deosebit de importante pentru tolerabilitate și biodisponibilitate”, a declarat anterior pentru New York Post Dr. Pooja Gidwani, medic specialist în medicină internă și obezitate, cu sediul în Los Angeles.

