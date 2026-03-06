Cât de eficiente sunt injecțiile pentru slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Am o informație medicală care sună a breaking news”

Cât de eficiente sunt, de fapt, injecțiile pentru slăbit? Nutriționistul Mihaela Bilic pune punctul pe „i” și explică beneficiile substanței folosite în injecțiile Ozempic, Wegovy și Mounjaro.

Obezitatea a fost recunoscută ca fiind boală cronică, o problemă complexă de sănătate care face din ce în ce mai multe victime. Obezitatea este cauzată de dereglări hormonale și caracterizată prin creșterea în greutate cu efecte negative asupra sănătății.

Cu ocazia zilei de 4 martie, Ziua Mondială a Obezității, Mihaela Bilic a pus capăt tuturor zvonurilor legate de celebrele injecții pentru slăbit. Fie că este vorba despre Ozempic, Wegovy sau Mounjaro, noile date medicale contestă multe dintre lucrurile considerate până acum nocive.

Ce spune Mihaela Bilic despre injecțiile de slăbit

Mihaela Bilic susține că, în general, curele de slăbire și postul negru stimulează apetitul, ceea ce înseamnă că slăbitul eficient are loc doar cu ajutorul medicamentelor sau al injecțiilor. Cu alte cuvinte, comportamentul alimentar nu ține de voință, ci de neuro-reglare, adică modul în care creierul și sistemul nervos controlează foamea, sățietatea, dorința și pofta de a mânca. Practic, nu este doar o chestiune de voință din partea celor care își doresc sau au nevoie să scadă în greutate.

Dietele și curele de slăbire nu fac altceva decât să crească apetitul, în timp ce injecțiile de slăbit conțin „substanța minune” care face posibilă slăbirea eficientă. Hormonii care stimulează apetitul se numesc hormonii orexigeni și sinteza lor este stimulată de restricția calorică din diete și post. Hormonii care reduc pofta de mâncare se numesc hormoni anorexigeni, cel mai cunoscut fiind GLP-1 care este folosit în injecțiile pentru slăbit.

În condiții de înfometare organismul secretă hormoni care ne fac să mâncăm împotriva voinței noastre. Și reversul este confirmat: tratamentul cu Ozempic/ Wegovy sau Mounjaro inhibă apetitul, ne oprește automat din mâncat, iar slăbitul este garantat.

Sunt fericită că a venit ziua în care obezitatea să fie recunoscută ca boală cronică, pentru care avem un tratament eficient. Cat despre comportamentul alimentar, lucrurile sunt mai complexe decât credeam: deși este determinat biologic, este foarte mult influențat de context/mediu și amplificat emoțional.

Și când te gândești că unii încă mai numără caloriile și au liste de alimente permise/interzise!”, a transmis nutriționista pe rețelele de socializare.

