Când trebuie să pui busuioc sub pernă, de Bobotează. Ce e musai să facă fetele nemăritate

De: David Ioan 05/01/2026 | 17:42
Una dintre tradițiile populare asociate sărbătorii de Bobotează este obiceiul conform căruia fetele nemăritate așază un fir de busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul.

În credințele românești și în numeroase culturi, busuiocul este considerat o plantă cu semnificații puternice, fiind legat de dragoste, noroc și prosperitate, ceea ce explică persistența acestui ritual în comunitățile tradiționale.

Când trebuie să pui busuioc sub pernă, de Bobotează

Boboteaza este marcată printr-o serie de practici religioase și obiceiuri populare, printre care se numără sfințirea apei, participarea la slujbe și pregătirea unor mese bogate, unde peștele este adesea nelipsit.

Tradiţia de Bobotează de a pune busuioc sub pernă. Foto: Pixabay

În același context, ritualurile de purificare și gesturile simbolice sunt considerate modalități prin care oamenii își protejează gospodăria și atrag binecuvântarea pentru anul care începe.

Conform tradiției, busuiocul trebuie pus sub pernă în Ajunul Bobotezei, în noaptea de 5 spre 6 ianuarie. Înainte de a-l așeza, fetele obișnuiesc să rostească o rugăciune, considerând că acest gest sporește șansele de a avea un vis revelator. Ritualul este transmis din generație în generație și rămâne un element important al folclorului românesc.

Ce e musai să facă fetele nemăritate

Se spune că firul de busuioc ar trebui să fie sfințit, iar tinerele pot cere busuioc binecuvântat de la preoți. În unele zone, se crede că purtarea busuiocului în păr poate atrage noroc în dragoste, fiind un simbol al energiei pozitive și al protecției divine. Astfel, planta capătă un rol esențial în credințele legate de destin și iubire.

Un obicei asemănător este practicat și în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, când fetele pun busuioc sfințit sub pernă pentru a-și visa viitorul soț. Cele două sărbători sunt unite prin credințe populare care pun accent pe prevestirea destinului și pe legătura dintre puritate și iubire.

Busuiocul este considerat o plantă cu puteri magice, fiind asociat cu protecția locuinței și alungarea spiritelor rele atunci când este așezat la intrare. În alte culturi, simbolizează ospitalitatea și bunăvoința.

Totodată, busuiocul este numit „planta sfântă”, iar în tradiția populară se spune că visele în care apare această plantă anunță schimbări pozitive în viață.

