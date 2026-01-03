Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme

Pe măsură ce zilele de sărbătoare se apropie de final, iar atmosfera festivă începe să se estompeze, tot mai multe familii se confruntă cu aceeași dilemă: care este momentul potrivit pentru a strânge bradul de Crăciun? Departe de a fi o simplă chestiune de organizare, acest gest aparent banal este încărcat de semnificații culturale, religioase și simbolice, păstrate și reinterpretate de-a lungul generațiilor.

În tradiția creștin-ortodoxă, perioada sărbătorilor de iarnă nu se limitează strict la zilele de Crăciun și Anul Nou. Calendarul religios stabilește un interval mai larg, care începe odată cu Nașterea Domnului, pe 25 decembrie, și se încheie la Bobotează, pe 6 ianuarie. Această zi marchează Epifania, moment cu o puternică încărcătură spirituală, ce amintește de botezul lui Iisus în apele Iordanului și de arătarea Sfintei Treimi. Din acest motiv, în multe gospodării, bradul rămâne împodobit până la această dată, fiind considerat parte integrantă a sărbătorii.

Când se despodobește bradul

În anumite regiuni ale țării, obiceiul este extins până pe 7 ianuarie, când este celebrat Sfântul Ioan Botezătorul. Această zi este privită ca un prag simbolic între perioada sacră a sărbătorilor de iarnă și revenirea la ritmul obișnuit al vieții cotidiene. Păstrarea bradului până atunci este văzută ca un semn de respect față de tradiție și de dorință de a prelungi starea de armonie și protecție spirituală asupra casei.

Pe lângă reperele religioase, folclorul românesc a transmis de-a lungul timpului o serie de credințe legate de momentul despodobirii bradului. Îndepărtarea prea timpurie a ornamentelor este asociată, în unele zone, cu ideea de grabă și lipsă de răbdare, considerată un semn care ar putea atrage dificultăți sau dezechilibre în anul ce urmează. În mentalitatea populară, bradul este privit ca un simbol al belșugului și al norocului, iar graba de a-l strânge ar putea însemna alungarea prematură a acestor energii pozitive.

Totuși, tradiția avertizează și asupra extremei opuse. Păstrarea bradului mult timp după Bobotează este interpretată ca un semn de stagnare, de refuz al schimbării și al începuturilor noi. După această perioadă, despodobirea bradului capătă sensul unui ritual de încheiere, prin care familia se desprinde simbolic de trecut și face loc unui nou ciclu.

În folclorul românesc, despodobirea bradului înainte de Bobotează este privită cu rezerve. Se spune că îndepărtarea prea timpurie a podoabelor ar putea aduce ghinion, lipsuri materiale sau un an mai greu din punct de vedere financiar.

În prezent, însă, aceste obiceiuri sunt tot mai des adaptate realităților moderne. Programul de lucru, spațiul limitat din locuințe și dorința de ordine determină multe persoane să strângă bradul imediat după Revelion. Pentru unii, acest gest marchează revenirea la normalitate și la responsabilitățile zilnice, după o perioadă intensă de relaxare și reuniuni familiale.