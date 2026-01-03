Acasă » Știri » Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme

Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme

De: Anca Chihaie 03/01/2026 | 15:25
Când e bine să despodobești bradul, de fapt. Atragi ghinionul dacă îl strângi prea devreme
Când se despodobește bradul de Crăciun, de fapt.

Pe măsură ce zilele de sărbătoare se apropie de final, iar atmosfera festivă începe să se estompeze, tot mai multe familii se confruntă cu aceeași dilemă: care este momentul potrivit pentru a strânge bradul de Crăciun? Departe de a fi o simplă chestiune de organizare, acest gest aparent banal este încărcat de semnificații culturale, religioase și simbolice, păstrate și reinterpretate de-a lungul generațiilor.

În tradiția creștin-ortodoxă, perioada sărbătorilor de iarnă nu se limitează strict la zilele de Crăciun și Anul Nou. Calendarul religios stabilește un interval mai larg, care începe odată cu Nașterea Domnului, pe 25 decembrie, și se încheie la Bobotează, pe 6 ianuarie. Această zi marchează Epifania, moment cu o puternică încărcătură spirituală, ce amintește de botezul lui Iisus în apele Iordanului și de arătarea Sfintei Treimi. Din acest motiv, în multe gospodării, bradul rămâne împodobit până la această dată, fiind considerat parte integrantă a sărbătorii.

Când se despodobește bradul

În anumite regiuni ale țării, obiceiul este extins până pe 7 ianuarie, când este celebrat Sfântul Ioan Botezătorul. Această zi este privită ca un prag simbolic între perioada sacră a sărbătorilor de iarnă și revenirea la ritmul obișnuit al vieții cotidiene. Păstrarea bradului până atunci este văzută ca un semn de respect față de tradiție și de dorință de a prelungi starea de armonie și protecție spirituală asupra casei.

Pe lângă reperele religioase, folclorul românesc a transmis de-a lungul timpului o serie de credințe legate de momentul despodobirii bradului. Îndepărtarea prea timpurie a ornamentelor este asociată, în unele zone, cu ideea de grabă și lipsă de răbdare, considerată un semn care ar putea atrage dificultăți sau dezechilibre în anul ce urmează. În mentalitatea populară, bradul este privit ca un simbol al belșugului și al norocului, iar graba de a-l strânge ar putea însemna alungarea prematură a acestor energii pozitive.

Totuși, tradiția avertizează și asupra extremei opuse. Păstrarea bradului mult timp după Bobotează este interpretată ca un semn de stagnare, de refuz al schimbării și al începuturilor noi. După această perioadă, despodobirea bradului capătă sensul unui ritual de încheiere, prin care familia se desprinde simbolic de trecut și face loc unui nou ciclu.

În folclorul românesc, despodobirea bradului înainte de Bobotează este privită cu rezerve. Se spune că îndepărtarea prea timpurie a podoabelor ar putea aduce ghinion, lipsuri materiale sau un an mai greu din punct de vedere financiar.

În prezent, însă, aceste obiceiuri sunt tot mai des adaptate realităților moderne. Programul de lucru, spațiul limitat din locuințe și dorința de ordine determină multe persoane să strângă bradul imediat după Revelion. Pentru unii, acest gest marchează revenirea la normalitate și la responsabilitățile zilnice, după o perioadă intensă de relaxare și reuniuni familiale.

Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România

Ce primă de Crăciun vei primi, în funcție de zodia ta. Tabel complet | Nativii care vor încasa cei mai mulți bani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihai Voropchievici nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: „Le oferă șansa să-și schimbe viața”
Știri
Mihai Voropchievici nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: „Le oferă șansa să-și schimbe viața”
Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman și-a dat foc în mijlocul orașului. A strigat că nu mai suportă situația în care se află
Știri
Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman și-a dat foc în mijlocul orașului. A strigat că nu mai suportă situația…
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe...
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
Gandul.ro
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de...
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea...
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la prinderea lui Maduro
Digi24
Filmul atacului SUA în Venezuela. Cum s-a desfășurat operațiunea care a dus la...
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
Prosport.ro
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Click.ro
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas...
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti a fost implicat într-un caz de răpire
Gandul.ro
Noi dezvăluiri despre patronii barului în care au murit cel puțin 47 de persoane. Moretti...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mihai Voropchievici nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: „Le oferă șansa să-și ...
Mihai Voropchievici nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: „Le oferă șansa să-și schimbe viața”
Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman și-a dat foc în mijlocul orașului. A strigat că nu mai ...
Tatăl criminalului Mihaelei din Teleorman și-a dat foc în mijlocul orașului. A strigat că nu mai suportă situația în care se află
Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia. Cât o mașină la mâna a doua
Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia. Cât o mașină la mâna a doua
Artista din România s-a retras din lumina reflectoarelor! Care este motivul: ”Știu ce înseamnă ...
Artista din România s-a retras din lumina reflectoarelor! Care este motivul: ”Știu ce înseamnă televiziunea. Am preferat să stau deoparte”
Motivul real pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație ...
Motivul real pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică, de fapt
BANCUL ZILEI | Pe prietenul meu l-a părăsit nevasta
BANCUL ZILEI | Pe prietenul meu l-a părăsit nevasta
Vezi toate știrile
×