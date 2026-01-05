Acasă » Știri » Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug tot anul

Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug tot anul

De: Simona Tudorache 05/01/2026 | 11:44
Când se dă Agheasma Mare la Catedrala Patriarhală /Foto: Arhivă

Boboteaza nu este doar o sărbătoare cu multe semnificații, ci un moment de repaus și reflecție. Acea clipă în care sufletul se odihnește și se roagă. Dacă de Bobotează marcăm Botezul Domnului Iisus Hristos în apele Iordanului, ziua de dinainte este la fel de prețioasă.

Unul dintre cele mai importante momente din Ajunului Bobotezei este postul negru, care se respectă mai mult în sate. Credincioșii nu mănâncă nimic până la sfințirea apelor sau până la apariția primei stele pe cer și se roagă neîncetat. Se zice că cine postește în Ajun este ferit de probleme și protejat de boli și necazuri tot anul. Seara, familiile se adună la o masă specială. Cei dragi sunt împreună. Se servește grâu fiert îndulcit cu miere, colivă sau turte din făină de grâu, fasole sau linte, mere, plăcințele de post.

Ce tradiții respectăm în Ajunul Bobotezei 2026

În dimineața de Bobotează, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și la sfințirea apei. În multe localități, aceasta are loc în aer liber, lângă râuri, lacuri sau fântâni, marcând astfel legătura cu apele Iordanului. Preotul se roagă și scufundă crucea în apă. Credincioșii aduc acea apă sfințită acasă și o beau, pe nemâncate, timp de opt zile, ca leac împotriva bolilor și a necazurilor. Stropesc casa și animalele.

Unul dintre cele mai impresionate obiceiuri de Bobotează este aruncarea crucii în apă. Părintele scapă o cruce de lemn în apă și mai mulți tineri se aruncă să o aducă la mal, înfruntând frigul extrem. Cel care reușește să intre în posesia crucii este considerat binecuvântat. Are parte de sănătate, noroc și împliniri pe tot parcursul anului.

În Ajun de Bobotează, se pune grâu la încolțit și se colindă

În noaptea de dinainte de Bobotează, fetele nemăritate au întotdeauna busuioc sfințit sub pernă pentru a-și visa ursitul. În ziua cea mare, se spală cu agheasmă pentru frumusețe și noroc în dragoste.

Gospodinele care vor să vadă ce fel de an vor avea pun în această zi grâu la încolțit. Începând cu Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), se adună semințe de grâu într-un vas cu apă, de obicei într-un bol sau farfurie. Acesta se așază într-un loc luminat, dar ferit de curent. Semințele se păstrează câteva zile, până în ziua de Bobotează, când încep să încolțească, formând muguri verzi și fragili, simbol al renașterii și al vieții noi. Uneori, la grâul încolțit se adaugă și busuioc sfințit, ca să îi sporească valoarea ritualică.

În unele zone, tinerii merg din casă în casă, cântă colinde care amintesc de Botezul Domnului și urează de sănătate, belșug și noroc în noul an.

