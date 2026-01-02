Acasă » Știri » Când se dă Agheasma Mare la Catedrala Patriarhală. Programul complet al slujbelor de Bobotează

Când se dă Agheasma Mare la Catedrala Patriarhală. Programul complet al slujbelor de Bobotează

De: Alina Drăgan 02/01/2026 | 10:34
Când se dă Agheasma Mare la Catedrala Patriarhală /Foto: Arhivă

Pe data de 6 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza, sărbătoare marcată cu cruce roșie. Boboteaza reprezintă botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezatorul. În ajunul și în ziua de Bobotează, în toate bisericile ortodoxe se sfințește Agheasma Mare. Când se dă apa sființită la Catedrala Patriarhală. Programul complet al slujbelor de Bobotează.

În data de 6 ianuarie, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena din București pentru a marca sărbătoarea Botezului Domnului. Ceremoniile vor începe cu Sfânta Liturghie, de la ora 8:30. La finalul slujbelor, cei prezenți vor primi câte o sticlă de jumătate de litru de Agheasmă Mare.

Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura conform uni program stabilit, anunțat de biroul de presă al Patriarhiei Române.

Mai exact, între orele 08:30-10:30 se va săvârși Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena. Mai apoi, începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă.

Ulterior, începând cu ora 11:30 la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru (0,5 litri).

Agheasma Mare este apa sfințită în cadrul Slujbei Sfințirii Mari a apei, oficiată în mod tradițional de Bobotează. Credincioșii o folosesc pentru binecuvântarea locuințelor și consum în scop spiritual, fiind considerată purificatoare și protectoare.

Spre deosebire de Agheasma mică, care poate fi sfințită la diverse slujbe din biserică pe parcursul anului, Agheasma Mare este săvârșită o singură dată pe an și marchează Botezul Domnului. Până în data de 14 ianuarie, această apă se consumă în fiecare dimineață, pe nemâncate.

