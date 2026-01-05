Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în vacanță: „Nimic schimbat”

Se pare că împăcarea în showbiz este posibilă! Cătălin Cazacu și Roxana au reaprins scânteia dintre ei și formează din nou un cuplu. Cei doi au plecat împreună într-o vacanță exotică, iar imaginile publicate pe rețelele sociale demonstrează că „probleme în paradis” nu există, cel puțin deocamdată.

După ce s-au împăcat, ce doi au plecat într-o destinație exotică. Pasionați de călătorii, Cătălin Cazacu și Roxana au ales să înceapă anul într-un mod spectaculos, explorând un colț fermecător al lumii. Fără grabă și fără stres, cu zâmbete pe buze, au profitat din plin de timpul petrecut împreună și au transformat escapada într-o adevărată aventură.

Se plimbă cu scuterul pe străzile orașului, își spală hainele la spălătorii locale și savurează prânzul pe plajă, admirând peisaje de vis. Roxana fiind nerăbdătoare să descopere ce s-a schimbat de când nu mai vizitase orașul, a plecat direct de la aeroport spre prima explorare.

„Nici nu mi-am schimbat colanții de pe zbor; m-am demachiat, am schimbat sneakerșii cu papucii… și hop-țop pe scuter, să facem o recunoaștere a orașului după un an… nimic schimbat. Deci urmează o perioadă fără aglomerație, fără make-up, fără coafor și desculță”, a mărturisit Roxana pe Instagram.

Ce spune Cătălin Cazacu despre logodnă

Despre relația lor și viitorul angajament, Cătălin Cazacu a declarat că experiențele trecute nu i-au știrbit încrederea în iubire. În trecut și-a cerut o singură fostă iubită de soție, însă finalul nu a fost cel așteptat, iar lecția l-a făcut să fie mai precaut.

„Cred în continuare în iubire și cred că nu trebuie să judec după experiența asta, dar ăsta este un lucru pe care nu pot să-l aduc înapoi. Ca și idee, nu o să mai dau niciodată un inel pe care să zic că o să-l primesc înapoi, vreau să fie forever and ever”, a spus Cătălin Cazacu într-o emisiune TV.

CITEȘTE ȘI: E însărcinată! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: „Anul acesta începe cu tine, doar noi!”

Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: „Co-parentingul cu el nu e deloc ușor”