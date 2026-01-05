Acasă » Știri » Împăcare surprinzătoare în showbizul românesc! Și-au mai dat o șansa în 2026 și au fugit în vacanță: „Nimic schimbat”

De: Andreea Stăncescu 05/01/2026 | 18:36
Cuplul care și-a acordat o nouă șansă / Sursa foto: Freepik
Se pare că împăcarea în showbiz este posibilă! Cătălin Cazacu și Roxana au reaprins scânteia dintre ei și formează din nou un cuplu. Cei doi au plecat împreună într-o vacanță exotică, iar imaginile publicate pe rețelele sociale demonstrează că „probleme în paradis” nu există, cel puțin deocamdată.

După ce s-au împăcat, ce doi au plecat într-o destinație exotică. Pasionați de călătorii, Cătălin Cazacu și Roxana au ales să înceapă anul într-un mod spectaculos, explorând un colț fermecător al lumii. Fără grabă și fără stres, cu zâmbete pe buze, au profitat din plin de timpul petrecut împreună și au transformat escapada într-o adevărată aventură.

Se plimbă cu scuterul pe străzile orașului, își spală hainele la spălătorii locale și savurează prânzul pe plajă, admirând peisaje de vis. Roxana fiind nerăbdătoare să descopere ce s-a schimbat de când nu mai vizitase orașul, a plecat direct de la aeroport spre prima explorare.

„Nici nu mi-am schimbat colanții de pe zbor; m-am demachiat, am schimbat sneakerșii cu papucii… și hop-țop pe scuter, să facem o recunoaștere a orașului după un an… nimic schimbat. Deci urmează o perioadă fără aglomerație, fără make-up, fără coafor și desculță”, a mărturisit Roxana pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Ce spune Cătălin Cazacu despre logodnă

Despre relația lor și viitorul angajament, Cătălin Cazacu a declarat că experiențele trecute nu i-au știrbit încrederea în iubire. În trecut și-a cerut o singură fostă iubită de soție, însă finalul nu a fost cel așteptat, iar lecția l-a făcut să fie mai precaut.

„Cred în continuare în iubire și cred că nu trebuie să judec după experiența asta, dar ăsta este un lucru pe care nu pot să-l aduc înapoi. Ca și idee, nu o să mai dau niciodată un inel pe care să zic că o să-l primesc înapoi, vreau să fie forever and ever”, a spus Cătălin Cazacu într-o emisiune TV.

