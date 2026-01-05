Acasă » Știri » E însărcinată! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: „Anul acesta începe cu tine, doar noi!”

De: Andreea Stăncescu 05/01/2026 | 16:58
Vedeta de la Kanal D este însărcinată / Sursa foto: Pexels

O fostă vedetă de la Kanal D urmează să devină mămică. Ea a intrat în atenția tuturor în 2019, când a făcut parte dintr-un show cunoscut și îndrăgit de public. Aceasta a anunțat sarcina în urmă cu puțin timp chiar pe rețelele de socializare, unde marea veste fanilor săi, stârnind un val de reacții și mesaje de felicitare.

Este vorba despre Andreea Curiman, fostă concurentă a emisiunii „Puterea dragostei” în 2019, care a rămas în atenția publicului și după încheierea show-ului. De-a lungul anilor, aceasta a păstrat legătura cu urmăritorii săi, împărtășind momente importante din viața personală.

Deși nu mai apare pe micile ecrane, aceasta este activă pe rețelele de socializare și postează momente din viața sa. Andreea Curiman a ales să împărtășească momentul cu urmăritorii săi din mediul online, unde a publicat o fotografie în care se observă burtica de viitoare mămică. Imaginea a fost însoțită de un mesaj emoționant.

Postarea a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii, fanii fiind încântați de vestea că fosta concurentă de la Kanal D se pregătește să intre într-un nou capitol al vieții sale.

„Anul acesta începe cu tine, doar noi! Vă urez sănătate și liniște sufletească! La mulţi ani!”, a scris Andreea Curiman pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

Andreea Curiman nu a oferit detalii despre sarcină sau când va naște. Fanii așteaptă cu sufletul la gură să o vadă mămică pe fosta concurentă de la Puterea Dragostei. Nici despre tătic nu se știu prea multe lucruri, căci tânăra preferă să fie discretă cu privire la viața ei personală. Deși mesajul publicat poate fi interpretat diferit: „Noar doi”. Oare se referă la ea și bebelușul său? Rămâne de văzut în viitor!

