Viața bate filmul! Fosta concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna februarie”

De: Delina Filip 04/01/2026 | 14:10
Viața bate filmul, iar protagonista poveștii următoare este exemplul viu că expresia este cum nu se poate mai adevărată. Ani la rând, viața ei a fost un carusel al scandalurilor, proceselor și acuzațiilor, însă ultimul an a adus schimbări radicale. Relația tensionată cu fiica sa a culminat cu plângeri penale și riscul real de a ajunge după gratii, însă destinul și apropierea vedetei de Divinitate avea să schimbe cursul poveștii. Împăcarea dintre ea și fată a avut loc în urmă cu puțin timp, atunci când bruneta a aflat că va deveni bunică la doar 35 de ani. După ani de suferință, post și rugăciune, viața ei s-a schimbat radical. Despre toate aceste lucruri, dar și despre viitoarea nuntă mult visată a vorbit tânăra într-un interviu exclusiv CANCAN.RO

Așa cum știm, Deniz Brizo, căci despre ea este vorba,  și fiica ei au fost în relații foarte tensionate, asta după ce bruneta a refuzat să o mai întrețină. Ba chiar, fata ei a dat-o în judecată, i-ar Deniz era la un pas să ajungă la închisoare. Tânăra îi făcuse plângere penală pentru abandon familial. Între timp, lucrurile s-au liniștit, iar vestea faptului că tânăra este însărcinată, a calmat tensiunile dintre cele două.

S-a împăcat cu fiica ei care o dăduse în judecată când a aflat că va deveni bunică

Deniz Brizo a povestit cum s-a produs împăcarea neașteptată dintre ea și fata ei. Tânăra și-a retras plângerea, iar totul decurge așa cum a sperat mereu Deniz.

„Ștefania, fata mea cea mare este însărcinată și urmează să devină mămică cât de curând. Va naște în luna februarie, o să devin bunică. Nu sunt pregătită în totalitate, dar mă va pregăti Dumnezeu. Suntem bine acum. Ne-am apropiat din nou și acum povestea a căpătat alt sens. Va deveni și ea mamă și va înțelege altfel lucrurile, dintr-o altă perspectivă. S-au schimbat mult lucrurile în bine, iar asta mă bucură mult”, a povestit Deniz pentru CANCAN.RO.

Deniz Brizo s-a împăcat cu fata ei cea mare dupa ani de tensiuni
Deniz Brizo s-a împăcat cu fata ei cea mare dupa ani de tensiuni

Bruneta a povestit că cele două au reluat relația după ani de tensiuni datorită ginerelui ei. Bărbatul, care va deveni tată în februarie 2026, este cel care a avut un impact major asupra împăcării dintre cele două femei.

„Mă înțeleg bine cu tatăl copilului ei, ginerele meu. El a ajutat foarte mult la apropierea dintre mine și fiica mea. Eu am luat prima dată legătura cu el pentru a ajunge la ea. S-a bucurat mult când l-am căutat, l-am felicitat pentru copil și i-am spus că vreau să fiu alături de ei. Apoi am început să reiau legătura cu fiica mea”, a declarat fosta concurentă iUmor.

Denz Brizo crede că împăcarea dintre ea și fiica ei după numeroase tensiuni s-a datorat ginerelui ei, dar și Divinității. Bruneta îl consideră pe tânăr ca un dar primit de la Dumnezeu, mai ales că are aceeași vârstă pe care ar fi avut-o băiatul pe care l-a pierdut.

„Ștefan are 22 de ani, deci aceeași vârstă pe care ar fi avut-o Mario, primul meu băiat. Îmi spune „mamă”. Mă duc cu gândul la băiatul meu care a murit.Eu cu el mereu m-am înțeles bine și mă bucur că fiica mea și-a găsit un băiat bun”, a declarat Deniz Brizo pentru CANCAN.RO

Vedeta și-a iertat mama care i-a făcut farmece: „M-am eliberat”

După ani de suferință, Deniz susține că și-a găsit liniștea și echilibrul. În trecut, femeia a suferit enorm din cauza celei care i-a dat viață. A aflat că mama ei a fost cea care i-ar fi făcut farmece, fapt care i-a adus enorm de mujltă suferință. Cu multă rugăciune, post și un canon făcut special, bruneta a reușit să-și recapete speranța.

„Eu am terminat postul, l-am ținut, am terminat și canonul, dar rugăciunea nu lipsește din viața mea. M-am eliberat, sunt împăcată eu cu mine. Asta-i tot ce contează. Simt că în sfârșit mi-am recăpătat liniștea, sensul vieții. Am iertat-o pe mama, da”, a spus ea. 

Șatena a reușit să își ierte mama
Șatena a reușit să își ierte mama

Acum, fosta concurentă iUmor privește cu optimism spre viitor, spune că își dorește să fie o mamă bună pentru copiii eu și mai are o dorință pe care o vrea îndeplinită: Să se căsătorească în anul ce vine cu alesul inimii sale.

„Totul vine la momentul potrivit, am mai spus asta și o repet. Mă gândesc la viitor alături de partenerul meu actual, dar aștept întrebarea aceea magică. La 12 noaptea de Revelion mi-am pus o dorință, ca fiecare om, și a fost primul an în care am simțit că am fost fix unde trebuie și cu cine trebuie”, a încheiat ea.

